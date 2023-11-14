https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html

Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине

Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине - 14.11.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине

Главком ВСУ Залужный прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, а Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов, считает политолог Юрий Баранчик

2023-11-14T16:37

2023-11-14T16:37

2023-11-14T16:37

интервью

россия

территория

украина

сценарий

всу

валерий залужный

владимир зеленский

авдеевка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Как сообщает журнал The Economist, среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет.- Юрий Владимирович, на чем основаны такие расчёты? Что нам нужно предпринять, чтобы сократить эти сроки?- Такие расчеты ни на чем не основаны, это пропагандистский вброс, чтобы оказать интеллектуальное давление на лиц, принимающих решение в России. То есть им показывают, что Запад готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои экономические и военно-политические возможности исходя из этого и до 2030-х годов вы будете находиться в военно-политической блокаде.Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал. Нам нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от наших собственных военно-политических усилий.- Какие формы приобретет окончание конфликта на Украине?- Пока рано говорить, как именно завершится конфликт, но оптимальная для нас схема – это капитуляция киевского режима, подписание мирного договора на наших условиях. Все остальные формы будут являться промежуточными и недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что киевский режим получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО развернуть военную инфраструктуру стран Альянса у себя даже без подписания договора о членстве.- В этой связи вспоминается недавняя статья главкома ВСУ Залужного в том же Economist, где он заявил, что обе стороны пришли к позиционному тупику. Прав ли Залужный или лукавит, чтобы скрыть проблемы в ВСУ?- Сейчас киевский режим стоит перед угрозой потери Авдеевки. Это серьезный морально-психологический ориентир, потому что из Авдеевки долгие годы подвергался артиллерийским ударам Донецк. Если мы освободим этот город, отодвинем зону артиллерийского поражения от Донецка, - это будет серьезный военно-психологический успех. Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству.- Судя по информации ТГ-канала "Резидент", Залужный учитывает возможные риски и якобы в обход Зеленского приказал готовить линию оборону между Николаевом и Одессой. Если это так, хватит ли у нас ресурсов на прорыв такой обороны?- Возможно, сейчас и не хватит. Но многое зависит и от противника. Сейчас у него есть морально-психологические силы, а когда будет потерян ряд ключевых пунктов как Авдеевка, возможности сопротивляться резко снизятся. Возможно, в Киеве произойдет пересменка власти, придут люди с другими ориентирами. Поэтому после Авдеевки открывается окно возможностей.- Сейчас много говорят о конфликте между Залужным и Зеленским. Имеет ли он место, на ваш взгляд?- Да, такой конфликт имеет место быть, если бы его не было, они бы давно сняли вместе какой-нибудь ролик, похлопали друг друга по плечу и посмеялись над этой ситуацией, и виртуальный конфликт был бы исчерпан.Но так как такого видео нет, конфликт есть, и он серьезный. Зеленский и завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами. В то же время Залужный более хитрый и опасный враг. Если он станет во главе Украины, нам будет гораздо труднее вести войну. У меня информации, которая позволяла бы делать обоснованные выводы на этот счет, нет. Но она несомненна должна быть у наших соответствующих структур, которые понимают, что будет, если Залужный придёт к власти.Например, Арестович*, который его поддерживает, говорит, что нужны мирные переговоры с Россией. Но мы не должны видеть в таких переговорах нашу победу. Вопрос в том, какими они будут. Одно дело – принятие наших условий, другое – заморозка конфликта на новых границах, а киевский режим получит передышку. Нас этот "корейский" вариант не устраивает от слова совсем. Слишком большая территория остается у киевской хунты. Нам необходимо максимальное продвижение на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньшей.Возможно, взять и Киев, чтобы если и осталась, какая-то часть, то эти 5-7 западноукраинских областей. Нам надо брать как можно больше.- А Залужный не прочь разыграть "корейский" сценарий"?- Да, он прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, и Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни западноевропейские, ни восточноевропейские, включая Чехию и Словакию, где в советское время был сконцентрирован мощный военно-промышленный потенциал. И в самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. А это время давать ни в коем случае нельзя.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20231114/1051004888.html

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, территория, украина, сценарий, всу, валерий залужный, владимир зеленский, авдеевка