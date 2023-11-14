Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине - 14.11.2023 Украина.ру
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Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине
Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине - 14.11.2023 Украина.ру
Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине
Главком ВСУ Залужный прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, а Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов, считает политолог Юрий Баранчик
2023-11-14T16:37
2023-11-14T16:37
интервью
россия
территория
украина
сценарий
всу
валерий залужный
владимир зеленский
авдеевка
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Как сообщает журнал The Economist, среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет.- Юрий Владимирович, на чем основаны такие расчёты? Что нам нужно предпринять, чтобы сократить эти сроки?- Такие расчеты ни на чем не основаны, это пропагандистский вброс, чтобы оказать интеллектуальное давление на лиц, принимающих решение в России. То есть им показывают, что Запад готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои экономические и военно-политические возможности исходя из этого и до 2030-х годов вы будете находиться в военно-политической блокаде.Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал. Нам нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от наших собственных военно-политических усилий.- Какие формы приобретет окончание конфликта на Украине?- Пока рано говорить, как именно завершится конфликт, но оптимальная для нас схема – это капитуляция киевского режима, подписание мирного договора на наших условиях. Все остальные формы будут являться промежуточными и недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что киевский режим получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО развернуть военную инфраструктуру стран Альянса у себя даже без подписания договора о членстве.- В этой связи вспоминается недавняя статья главкома ВСУ Залужного в том же Economist, где он заявил, что обе стороны пришли к позиционному тупику. Прав ли Залужный или лукавит, чтобы скрыть проблемы в ВСУ?- Сейчас киевский режим стоит перед угрозой потери Авдеевки. Это серьезный морально-психологический ориентир, потому что из Авдеевки долгие годы подвергался артиллерийским ударам Донецк. Если мы освободим этот город, отодвинем зону артиллерийского поражения от Донецка, - это будет серьезный военно-психологический успех. Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству.- Судя по информации ТГ-канала "Резидент", Залужный учитывает возможные риски и якобы в обход Зеленского приказал готовить линию оборону между Николаевом и Одессой. Если это так, хватит ли у нас ресурсов на прорыв такой обороны?- Возможно, сейчас и не хватит. Но многое зависит и от противника. Сейчас у него есть морально-психологические силы, а когда будет потерян ряд ключевых пунктов как Авдеевка, возможности сопротивляться резко снизятся. Возможно, в Киеве произойдет пересменка власти, придут люди с другими ориентирами. Поэтому после Авдеевки открывается окно возможностей.- Сейчас много говорят о конфликте между Залужным и Зеленским. Имеет ли он место, на ваш взгляд?- Да, такой конфликт имеет место быть, если бы его не было, они бы давно сняли вместе какой-нибудь ролик, похлопали друг друга по плечу и посмеялись над этой ситуацией, и виртуальный конфликт был бы исчерпан.Но так как такого видео нет, конфликт есть, и он серьезный. Зеленский и завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами. В то же время Залужный более хитрый и опасный враг. Если он станет во главе Украины, нам будет гораздо труднее вести войну. У меня информации, которая позволяла бы делать обоснованные выводы на этот счет, нет. Но она несомненна должна быть у наших соответствующих структур, которые понимают, что будет, если Залужный придёт к власти.Например, Арестович*, который его поддерживает, говорит, что нужны мирные переговоры с Россией. Но мы не должны видеть в таких переговорах нашу победу. Вопрос в том, какими они будут. Одно дело – принятие наших условий, другое – заморозка конфликта на новых границах, а киевский режим получит передышку. Нас этот "корейский" вариант не устраивает от слова совсем. Слишком большая территория остается у киевской хунты. Нам необходимо максимальное продвижение на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньшей.Возможно, взять и Киев, чтобы если и осталась, какая-то часть, то эти 5-7 западноукраинских областей. Нам надо брать как можно больше.- А Залужный не прочь разыграть "корейский" сценарий"?- Да, он прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, и Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни западноевропейские, ни восточноевропейские, включая Чехию и Словакию, где в советское время был сконцентрирован мощный военно-промышленный потенциал. И в самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. А это время давать ни в коем случае нельзя.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html
https://ukraina.ru/20231114/1051004888.html
https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, территория, украина, сценарий, всу, валерий залужный, владимир зеленский, авдеевка
Интервью, Россия, территория, Украина, сценарий, ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Авдеевка

Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине

16:37 14.11.2023
 
© скриншот видео "ИА REGNUM" Юрий Баранчик интервью
 Юрий Баранчик интервью
© скриншот видео "ИА REGNUM"
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Главком ВСУ Залужный прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, а Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов, считает политолог Юрий Баранчик
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Как сообщает журнал The Economist, среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет.
- Юрий Владимирович, на чем основаны такие расчёты? Что нам нужно предпринять, чтобы сократить эти сроки?
- Такие расчеты ни на чем не основаны, это пропагандистский вброс, чтобы оказать интеллектуальное давление на лиц, принимающих решение в России.
То есть им показывают, что Запад готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои экономические и военно-политические возможности исходя из этого и до 2030-х годов вы будете находиться в военно-политической блокаде.
Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал. Нам нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от наших собственных военно-политических усилий.
Юрий Баранчик - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 13:30
Юрий Баранчик: кто онПолитолог, эксперт по белорусско-российским отношениям, мировой геополитике
- Какие формы приобретет окончание конфликта на Украине?
- Пока рано говорить, как именно завершится конфликт, но оптимальная для нас схема – это капитуляция киевского режима, подписание мирного договора на наших условиях.
Все остальные формы будут являться промежуточными и недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что киевский режим получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО развернуть военную инфраструктуру стран Альянса у себя даже без подписания договора о членстве.
- В этой связи вспоминается недавняя статья главкома ВСУ Залужного в том же Economist, где он заявил, что обе стороны пришли к позиционному тупику. Прав ли Залужный или лукавит, чтобы скрыть проблемы в ВСУ?
- Сейчас киевский режим стоит перед угрозой потери Авдеевки. Это серьезный морально-психологический ориентир, потому что из Авдеевки долгие годы подвергался артиллерийским ударам Донецк.
Если мы освободим этот город, отодвинем зону артиллерийского поражения от Донецка, - это будет серьезный военно-психологический успех. Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
10:40
Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менятьУезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
- Судя по информации ТГ-канала "Резидент", Залужный учитывает возможные риски и якобы в обход Зеленского приказал готовить линию оборону между Николаевом и Одессой. Если это так, хватит ли у нас ресурсов на прорыв такой обороны?
- Возможно, сейчас и не хватит. Но многое зависит и от противника.
Сейчас у него есть морально-психологические силы, а когда будет потерян ряд ключевых пунктов как Авдеевка, возможности сопротивляться резко снизятся. Возможно, в Киеве произойдет пересменка власти, придут люди с другими ориентирами. Поэтому после Авдеевки открывается окно возможностей.
- Сейчас много говорят о конфликте между Залужным и Зеленским. Имеет ли он место, на ваш взгляд?
- Да, такой конфликт имеет место быть, если бы его не было, они бы давно сняли вместе какой-нибудь ролик, похлопали друг друга по плечу и посмеялись над этой ситуацией, и виртуальный конфликт был бы исчерпан.
Но так как такого видео нет, конфликт есть, и он серьезный. Зеленский и завел в тупик ВСУ своими неграмотными командами. В то же время Залужный более хитрый и опасный враг. Если он станет во главе Украины, нам будет гораздо труднее вести войну.
У меня информации, которая позволяла бы делать обоснованные выводы на этот счет, нет. Но она несомненна должна быть у наших соответствующих структур, которые понимают, что будет, если Залужный придёт к власти.
Александр Полищук интервью
07:36
Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный
Например, Арестович*, который его поддерживает, говорит, что нужны мирные переговоры с Россией. Но мы не должны видеть в таких переговорах нашу победу. Вопрос в том, какими они будут.
Одно дело – принятие наших условий, другое – заморозка конфликта на новых границах, а киевский режим получит передышку. Нас этот "корейский" вариант не устраивает от слова совсем. Слишком большая территория остается у киевской хунты. Нам необходимо максимальное продвижение на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньшей.
Возможно, взять и Киев, чтобы если и осталась, какая-то часть, то эти 5-7 западноукраинских областей. Нам надо брать как можно больше.
- А Залужный не прочь разыграть "корейский" сценарий"?
- Да, он прекрасно понимает военные потенциалы сторон и то, что украинская армия истощена, и Запад не может обеспечить поставки артиллерийских снарядов.
Это не могут сделать ни американские заводы, ни западноевропейские, ни восточноевропейские, включая Чехию и Словакию, где в советское время был сконцентрирован мощный военно-промышленный потенциал. И в самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. А это время давать ни в коем случае нельзя.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
 
ИнтервьюРоссиятерриторияУкраинасценарийВСУВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАвдеевка
 
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