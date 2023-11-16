Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051096686.html
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя - 16.11.2023 Украина.ру
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
Ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
2023-11-16T22:32
2023-11-16T22:32
новости
украина
сво
спецоперация
военная помощь
военная техника
евросоюз
нато
столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg
По его мнению, НАТО должны признать факт, что ситуация складывается не в пользу киевского режима, в то время как российская армия наращивает потенциал и ведёт активное наступление. Столтенберг вновь повторил, что НАТО не могут допустить победы России, так как "это будет плохо" для альянса. Вместе с тем он убеждён, что США и дальше продолжат помогать Киеву. Ранее американский информационный портал Time вновь сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны. В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.С начала Спецоперации страны ЕС выделили Украине беспрецедентный объём помощи в 83 миллиарда евро.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_74:0:1497:1067_1920x0_80_0_0_cca5d75ac2c2fe08fb4665497b5fa500.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, евросоюз, нато, столтенберг
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, Евросоюз, НАТО, Столтенберг

Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя

22:32 16.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
По его мнению, НАТО должны признать факт, что ситуация складывается не в пользу киевского режима, в то время как российская армия наращивает потенциал и ведёт активное наступление.

"Мы видим, как Россия начала наступательные операции, например, вокруг Авдеевки. Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине", - сказал он.

Столтенберг вновь повторил, что НАТО не могут допустить победы России, так как "это будет плохо" для альянса. Вместе с тем он убеждён, что США и дальше продолжат помогать Киеву.
Ранее американский информационный портал Time вновь сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны.
В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.
С начала Спецоперации страны ЕС выделили Украине беспрецедентный объём помощи в 83 миллиарда евро.
 
НовостиУкраинаСВОСпецоперациявоенная помощьвоенная техникаЕвросоюзНАТОСтолтенберг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:09На Украине ограничили печать учебников по молдавскому языку
22:32Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
22:14Собака президента Молдавии укусила главу Австрии за руку
21:56На Закарпатье построят сухой порт для экспорта зерна в страны ЕС
21:41СК Белоруссии: "в Польше создали анклав для преступного мира в Европе"
21:24Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
20:50Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать Тайвань
20:42Суд Финляндии оправдал депутата, обвинявшегося в ненависти к содомитам
20:33Ищенко назвал условия мира с Киевом и рассказал, чего хочет Китай и чем рискуют США
20:22Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
20:02"Такая выходка не останется без ответа": МИД РФ предупредил Чехию
20:00План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО
19:44Пушилин: "Торез получает неоценимую помощь от Приморского края"
19:43Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
19:27Про отъезд Сергея Шнурова в ФРГ сообщила подозреваемая в мошенничестве
19:21Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
18:55Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
18:54Гепатит А зафиксировали в шести областях Украины
18:47Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович
18:46"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной
Лента новостейМолния