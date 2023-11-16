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Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя

Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя - 16.11.2023 Украина.ру

Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя

Ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе

2023-11-16T22:32

2023-11-16T22:32

2023-11-16T22:32

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По его мнению, НАТО должны признать факт, что ситуация складывается не в пользу киевского режима, в то время как российская армия наращивает потенциал и ведёт активное наступление. Столтенберг вновь повторил, что НАТО не могут допустить победы России, так как "это будет плохо" для альянса. Вместе с тем он убеждён, что США и дальше продолжат помогать Киеву. Ранее американский информационный портал Time вновь сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны. В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.С начала Спецоперации страны ЕС выделили Украине беспрецедентный объём помощи в 83 миллиарда евро.

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новости, украина, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, евросоюз, нато, столтенберг