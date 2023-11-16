https://ukraina.ru/20231116/1051096686.html
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя - 16.11.2023 Украина.ру
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
Ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
2023-11-16T22:32
2023-11-16T22:32
2023-11-16T22:32
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украина
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спецоперация
военная помощь
военная техника
евросоюз
нато
столтенберг
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По его мнению, НАТО должны признать факт, что ситуация складывается не в пользу киевского режима, в то время как российская армия наращивает потенциал и ведёт активное наступление. Столтенберг вновь повторил, что НАТО не могут допустить победы России, так как "это будет плохо" для альянса. Вместе с тем он убеждён, что США и дальше продолжат помогать Киеву. Ранее американский информационный портал Time вновь сообщал, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны. В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.С начала Спецоперации страны ЕС выделили Украине беспрецедентный объём помощи в 83 миллиарда евро.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, евросоюз, нато, столтенберг
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, Евросоюз, НАТО, Столтенберг
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле боя
Ситуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
По его мнению, НАТО должны признать факт, что ситуация складывается не в пользу киевского режима, в то время как российская армия наращивает потенциал и ведёт активное наступление.
"Мы видим, как Россия начала наступательные операции, например, вокруг Авдеевки. Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине", - сказал он.
Столтенберг вновь повторил, что НАТО не могут допустить победы России, так как "это будет плохо" для альянса. Вместе с тем он убеждён, что США и дальше продолжат помогать Киеву.
Ранее американский информационный портал Time вновь сообщал
, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны.
В среду, 15 ноября сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании правительства страны без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Документ предусматривает выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года.
С начала Спецоперации страны ЕС выделили Украине беспрецедентный объём помощи в 83 миллиарда евро.