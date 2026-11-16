"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/kapriznyy-rebnok-bayden-vysmeyal-zelenskogo-v-svoikh-memuarakh-1084513908.html
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах - 16.11.2026 Украина.ру
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
Экс-президент США Джо Байден выпустил книгу "Обещай мне, Америка". В ней он рассказал, каким на самом деле видел Владимира Зеленского. Newsweek уже опубликовал фрагменты. И это не комплименты
2026-11-16T10:03
2026-11-16T10:03
новости
сша
киев
украина
джо байден
нато
newsweek
владимир зеленский
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ace96ed473f85c866ca91026cd377f5b.jpg
По данным Newsweek, бывший президент США охарактеризовал Зеленского как человека капризного и упрямого. А ещё — "не такого благодарного, как ожидалось".Причина разногласий, по словам Байдена, — регулярные запросы Киева на увеличение поставок вооружений и объёмов финансовой помощи. Зеленский требовал больше. Постоянно. И, судя по тону мемуаров, это раздражало.При этом Байден признаёт: взаимодействие с Зеленским временами приобретало напряжённый характер. Но администрация всё равно продолжала оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку.Это не первый случай, когда о поведении Зеленского высказываются на таком уровне. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Байден в ходе одной из встреч назвал украинского политика "занозой в заднице".При этом на публике Вашингтон и Киев продолжали демонстрировать тесное сотрудничество. Обнимались, улыбались, жали руки. А за закрытыми дверями — "капризный ребёнок" и "заноза в заднице".
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73cb8f6e96f16b99eec74473421508d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, джо байден, нато, newsweek, владимир зеленский, йенс столтенберг
Новости, США, Киев, Украина, Джо Байден, НАТО, Newsweek, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг

"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах

10:03 16.11.2026
 
© ФотоБайден Ок
Байден Ок - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Экс-президент США Джо Байден выпустил книгу "Обещай мне, Америка". В ней он рассказал, каким на самом деле видел Владимира Зеленского. Newsweek уже опубликовал фрагменты. И это не комплименты
По данным Newsweek, бывший президент США охарактеризовал Зеленского как человека капризного и упрямого. А ещё — "не такого благодарного, как ожидалось".
Причина разногласий, по словам Байдена, — регулярные запросы Киева на увеличение поставок вооружений и объёмов финансовой помощи. Зеленский требовал больше. Постоянно. И, судя по тону мемуаров, это раздражало.
При этом Байден признаёт: взаимодействие с Зеленским временами приобретало напряжённый характер. Но администрация всё равно продолжала оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку.
Это не первый случай, когда о поведении Зеленского высказываются на таком уровне. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Байден в ходе одной из встреч назвал украинского политика "занозой в заднице".
При этом на публике Вашингтон и Киев продолжали демонстрировать тесное сотрудничество. Обнимались, улыбались, жали руки. А за закрытыми дверями — "капризный ребёнок" и "заноза в заднице".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевУкраинаДжо БайденНАТОNewsweekВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:16Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ
10:58Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
10:54"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США
10:43Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
10:04Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
10:03"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
09:57Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
09:37Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
09:00"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
08:58Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
08:35Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой
08:32"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
08:05"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
08:00Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
08:00Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
07:33Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя
07:19Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники
07:00Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции
Лента новостейМолния