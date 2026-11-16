https://ukraina.ru/20261116/kapriznyy-rebnok-bayden-vysmeyal-zelenskogo-v-svoikh-memuarakh-1084513908.html
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах - 16.11.2026 Украина.ру
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
Экс-президент США Джо Байден выпустил книгу "Обещай мне, Америка". В ней он рассказал, каким на самом деле видел Владимира Зеленского. Newsweek уже опубликовал фрагменты. И это не комплименты
2026-11-16T10:03
2026-11-16T10:03
2026-11-16T10:03
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По данным Newsweek, бывший президент США охарактеризовал Зеленского как человека капризного и упрямого. А ещё — "не такого благодарного, как ожидалось".Причина разногласий, по словам Байдена, — регулярные запросы Киева на увеличение поставок вооружений и объёмов финансовой помощи. Зеленский требовал больше. Постоянно. И, судя по тону мемуаров, это раздражало.При этом Байден признаёт: взаимодействие с Зеленским временами приобретало напряжённый характер. Но администрация всё равно продолжала оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку.Это не первый случай, когда о поведении Зеленского высказываются на таком уровне. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Байден в ходе одной из встреч назвал украинского политика "занозой в заднице".При этом на публике Вашингтон и Киев продолжали демонстрировать тесное сотрудничество. Обнимались, улыбались, жали руки. А за закрытыми дверями — "капризный ребёнок" и "заноза в заднице".
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, киев, украина, джо байден, нато, newsweek, владимир зеленский, йенс столтенберг
Новости, США, Киев, Украина, Джо Байден, НАТО, Newsweek, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
Экс-президент США Джо Байден выпустил книгу "Обещай мне, Америка". В ней он рассказал, каким на самом деле видел Владимира Зеленского. Newsweek уже опубликовал фрагменты. И это не комплименты
По данным Newsweek, бывший президент США охарактеризовал Зеленского как человека капризного и упрямого. А ещё — "не такого благодарного, как ожидалось".
Причина разногласий, по словам Байдена, — регулярные запросы Киева на увеличение поставок вооружений и объёмов финансовой помощи. Зеленский требовал больше. Постоянно. И, судя по тону мемуаров, это раздражало.
При этом Байден признаёт: взаимодействие с Зеленским временами приобретало напряжённый характер. Но администрация всё равно продолжала оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку.
Это не первый случай, когда о поведении Зеленского высказываются на таком уровне. Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Байден в ходе одной из встреч назвал украинского политика "занозой в заднице".
При этом на публике Вашингтон и Киев продолжали демонстрировать тесное сотрудничество. Обнимались, улыбались, жали руки. А за закрытыми дверями — "капризный ребёнок" и "заноза в заднице".