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Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении - 16.11.2023 Украина.ру
Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
Американский информационный портал Time вновь отличился громкой публикацией с плохими новостями для украинской армии и всего киевского режима. В новой статье утверждается, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны
2023-11-16T20:22
2023-11-16T20:22
2023-11-16T20:22
новости
украина
владимир зеленский
сво
всу
спецоперация
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Все попытки Запада подтолкнуть Зеленского к началу переговоров с президентом России Владимиром Путиным "пока ни к чему не приведут", говорится в публикации. Отмечается, что украинский лидер сейчас якобы "не в том положении, чтобы предлагать захваченную украинскую землю, защищая которую погибли десятки тысяч его солдат". Упоминается и конфликт президента Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного, голос которого нашёл широкую поддержку в рядах украинцев. В то же время, в статье звучит вопрос, который касается будущего НАТО, его курса и дальнейшей помощи Киеву в условиях возможного президентства Дональда Трампа. Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений армии страны на фронте. Упрямство Зеленского помешало его команде разработать новую стратегию, а также обсудить возможность заключения мирного соглашения с Россией. Кремль неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но сегодня на Украине продолжается действовать закон президента Зеленского о запрете переговоров с РФ пока её президентом является Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сво, всу, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ, Спецоперация
Журналисты США сообщили, что Зеленского предупредили о скором поражении
Американский информационный портал Time вновь отличился громкой публикацией с плохими новостями для украинской армии и всего киевского режима. В новой статье утверждается, что западные лидеры негласно предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что время не на стороне его страны
"Неопределенность относительно будущего американской поддержки усиливается", – пишет автор статьи.
Все попытки Запада подтолкнуть Зеленского к началу переговоров с президентом России Владимиром Путиным "пока ни к чему не приведут", говорится в публикации. Отмечается, что украинский лидер сейчас якобы "не в том положении, чтобы предлагать захваченную украинскую землю, защищая которую погибли десятки тысяч его солдат".
Упоминается и конфликт президента Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного, голос которого нашёл широкую поддержку в рядах украинцев.
"Члены организации (прим. ред. – НАТО) по обе стороны Атлантики будут воздерживаться от переброски большого количества войск и оружия в Украину и от вступления в войну с Россией, если ракетные удары продолжатся по всей стране", – прогнозируют журналисты.
В то же время, в статье звучит вопрос, который касается будущего НАТО, его курса и дальнейшей помощи Киеву в условиях возможного президентства Дональда Трампа.
Ранее журнал Time сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений армии страны на фронте. Упрямство Зеленского помешало его команде разработать новую стратегию, а также обсудить возможность заключения мирного соглашения с Россией.
Кремль неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но сегодня на Украине продолжается действовать закон президента Зеленского о запрете переговоров с РФ пока её президентом является Владимир Путин.