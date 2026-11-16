Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением - 16.11.2026 Украина.ру
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Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением - 16.11.2026 Украина.ру
Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
Евросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. О планах Брюсселя 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
2026-11-16T10:19
2026-11-16T10:19
новости
москва
брюссель
украина
урсула фон дер ляйен
александр стубб
евросовет
еврокомиссия
ес
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По словам фон дер Ляйен, европейские страны не собираются оставаться в стороне от обсуждения будущего Украины. Для участия в переговорном процессе уже определен специальный формат, объединяющий пять ведущих европейских государств и руководство Евросоюза.Получается, что Брюссель намерен добиваться места за столом переговоров, не меняя прежнего курса в отношении Москвы. Даже на фоне дипломатических усилий европейское руководство продолжает делать ставку на санкционное давление и помощь Киеву.В так называемую европейскую пятерку (E5) входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Именно этим странам вместе с представителями Еврокомиссии и Европейского совета поручено представлять интересы Европы на будущих переговорах.Соответствующую договоренность европейские лидеры достигли 13 ноября на встрече в Дублине. Председатель Евросовета Антониу Кошта тогда подчеркнул, что Европа должна выступать с единой позицией при обсуждении украинского урегулирования.Вопрос участия ЕС в мирном процессе приобрел особую актуальность после возобновления переговоров России, США и Украины. Очередной раунд трехсторонних консультаций состоялся 11–12 ноября в Абу-Даби. При этом, несмотря на определенное продвижение в обсуждениях, прорыва по территориальным вопросам добиться не удалось.Москва ранее дала понять, что не возражает против участия европейских стран в переговорах, если те действительно заинтересованы в достижении мира. Российская сторона также настаивает на необходимости обсуждать не только украинский конфликт, но и более широкие вопросы безопасности на европейском континенте.Однако последние заявления Брюсселя показывают, что европейские политики пока не готовы отказаться от привычной линии на давление на Россию. В результате ЕС стремится одновременно выступать участником мирного процесса и сохранять инструменты противостояния с Москвой.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября.
https://ukraina.ru/20261116/evropa-napravit-na-peregovory-po-ukraine-tseluyu-brigadu--fon-der-lyayen-1084518994.html
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новости, москва, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, александр стубб, евросовет, еврокомиссия, ес
Новости, Москва, Брюссель, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Александр Стубб, евросовет, Еврокомиссия, ЕС

Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением

10:19 16.11.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : Public domain
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Евросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. О планах Брюсселя 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
По словам фон дер Ляйен, европейские страны не собираются оставаться в стороне от обсуждения будущего Украины. Для участия в переговорном процессе уже определен специальный формат, объединяющий пять ведущих европейских государств и руководство Евросоюза.
"Европа будет тесно участвовать в этом процессе через формат E5+ЕС. Тем временем мы обеспечим максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию", — написала глава Еврокомиссии в соцсети X.
Получается, что Брюссель намерен добиваться места за столом переговоров, не меняя прежнего курса в отношении Москвы. Даже на фоне дипломатических усилий европейское руководство продолжает делать ставку на санкционное давление и помощь Киеву.
В так называемую европейскую пятерку (E5) входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Именно этим странам вместе с представителями Еврокомиссии и Европейского совета поручено представлять интересы Европы на будущих переговорах.
Соответствующую договоренность европейские лидеры достигли 13 ноября на встрече в Дублине. Председатель Евросовета Антониу Кошта тогда подчеркнул, что Европа должна выступать с единой позицией при обсуждении украинского урегулирования.
Вопрос участия ЕС в мирном процессе приобрел особую актуальность после возобновления переговоров России, США и Украины. Очередной раунд трехсторонних консультаций состоялся 11–12 ноября в Абу-Даби. При этом, несмотря на определенное продвижение в обсуждениях, прорыва по территориальным вопросам добиться не удалось.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
05:56
Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер ЛяйенЕвропа намерена заявить для участия в переговорах по Украине целую "бригаду" переговорщиков от "оборонной европейской группы пяти (E5) + ЕС". Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 15 ноября сообщила в соцсети X по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
Москва ранее дала понять, что не возражает против участия европейских стран в переговорах, если те действительно заинтересованы в достижении мира. Российская сторона также настаивает на необходимости обсуждать не только украинский конфликт, но и более широкие вопросы безопасности на европейском континенте.
Однако последние заявления Брюсселя показывают, что европейские политики пока не готовы отказаться от привычной линии на давление на Россию. В результате ЕС стремится одновременно выступать участником мирного процесса и сохранять инструменты противостояния с Москвой.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября.
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