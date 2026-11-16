https://ukraina.ru/20261116/brigada-ot-evropy-obizhennaya-kallas-i-zlopamyatnyy-bayden-khronika-sobytiy-na-utro-15-noyabrya-1084519570.html
"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября - 16.11.2026 Украина.ру
"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
Встрече в Шэньчжэне назначили время и место. Европа пошлёт на переговоры по Украине целую "бригаду". Байден погрузился в воспоминания. Киевский режим вновь бросает на Россию массу дронов
2026-11-16T09:00
2026-11-16T09:00
2026-11-16T09:17
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Встреча Путина, Си Цзиньпина и ТрампаСамой значимой новостью на утро 16 ноября очевидно является официальное сообщение МИД Китая о том, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне состоится. Позже СМИ дополнили эту информацию ссылкой на опубликованный график Трампа. Из него следует, что переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (9:30 мск) и пройдут в гостинице Kylin Villa.Таким образом, проведение трёхсторонних переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, с которыми у мирового сообщества связаны очень большие ожидания, официально подтверждено всеми сторонами.И речь даже не о конфликте на Украине, прежде всего затрагивающем европейскую безопасность. По утверждению источников Associated Press, он даже не входит в повестку встречи. Ожидается, что одной из ключевых тем мероприятия станет глобальная безопасность и ограничение ядерного оружия.Дела европейскиеНа этом фоне сообщения о склоках между лидерами Евросоюза, пытающимися застолбить своё участие в будущих переговорах с Россией, выглядят особенно мелкими. Чего стоят, например, обиды главы дипломатии ЕС Каи Каллас на свою непосредственную начальницу, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая не поддержала кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией. Британский аналитик Александр Меркурис отмечает, что формально переговорщиком от имени Евросоюза должна быть именно она. Но то, как Каю в критический момент совсем неделикатно "бортанули" большие дяди и тёти от европолитики, ясно показывает оценку этой русофобки даже в собственном лагере.Споры между чиновниками ЕС и лидерами стран "коалиции желающих" наконец завершились решением, что Европу на переговорах по Украине теперь будет представлять целая "бригада" из представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и собственно Евросоюза. О формате "E5 + ЕС" к вечеру 15 ноября заявили и глава Евросовета Антониу Кошта, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Эстония в целом продолжает демонстрировать тот же уровень политической "зрелости", что и делегированная ею на пост в ЕС Каллас. В частности, эстонские военные признали, что наблюдали украинские БПЛА, которые ненадолго пересекали границу на юго-востоке страны и над Финским заливом, но "деликатно" не стали их перехватывать. Заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус заявил, что военные опасались падения обломков или боеприпасов на российскую территорию и последующей эскалации.При этом, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье совершенно "неделикатно" заявил в соцсети Х, что правительство прибалтийской республики с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины он указал произошедший в ночь на субботу инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на заявление эстонского министра, отметив, что оно будет проверено "на достоверность".В ряду прочих евроновостей находится и решение НАТО отменить саммит лидеров, который в 2027 году должен был пройти в Албании. Associated Press пишет, что причин для отмены накопилось достаточно. Это и разногласия по объёмам военной помощи Украине, когда предложение ежегодно выделять Киеву 0,25% ВВП поддержали лишь семь из 32 членов организации. И претензии Трампа, который требует от европейцев больше денег на оборону, обвиняет союзников в недостаточной поддержке войны против Ирана и снова поднимает вопрос Гренландии. И другие проблемы помельче.Воспоминания БайденаБывший президент США Джо Байден, который в контексте актуальной политики упоминается уже не часто, вдруг вспомнил о Владимире Зеленском. При этом совсем не в том ключе, как можно было ожидать.В мемуарах, выдержки из которых приводит The Wall Street Journal, Байден назвал главу киевского режима капризным, упрямым и недостаточно благодарным. Экс-президент также рассказал, что после победы Трампа на выборах 2024 года отказался разрешить его команде начать переговоры с Путиным до инаугурации, опасаясь уступок за счёт Украины.Атака вражеских БПЛАЭтой ночью вооружённые формирования киевского режима вновь предприняли масштабную атаку на российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА, большая часть из которых была уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 вражеский беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве зенитчики "приземлили" уже на подлёте к столице.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html
https://ukraina.ru/20261116/ni-tsenta-ukraine-tochka-strany-evropy-kotorye-sponsirovali-kiev-teper-otkazyvayutsya-davat-dengi-1084516342.html
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украина.ру, эксклюзив, хроники, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай, европа, украина, ес, еврокомиссия, джо байден
"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
09:00 16.11.2026 (обновлено: 09:17 16.11.2026)
Встрече в Шэньчжэне назначили время и место. Европа пошлёт на переговоры по Украине целую "бригаду". Байден погрузился в воспоминания. Киевский режим вновь бросает на Россию массу дронов
Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Самой значимой новостью на утро 16 ноября очевидно является официальное сообщение МИД Китая о том, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне состоится. Позже СМИ дополнили эту информацию ссылкой на опубликованный график Трампа. Из него следует, что переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (9:30 мск) и пройдут в гостинице Kylin Villa.
Таким образом, проведение трёхсторонних переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, с которыми у мирового сообщества связаны очень большие ожидания, официально подтверждено всеми сторонами.
И речь даже не о конфликте на Украине, прежде всего затрагивающем европейскую безопасность. По утверждению источников Associated Press, он даже не входит в повестку встречи. Ожидается, что одной из ключевых тем мероприятия станет глобальная безопасность и ограничение ядерного оружия.
На этом фоне сообщения о склоках между лидерами Евросоюза, пытающимися застолбить своё участие в будущих переговорах с Россией, выглядят особенно мелкими. Чего стоят, например, обиды главы дипломатии ЕС Каи Каллас на свою непосредственную начальницу, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая не поддержала кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией. Британский аналитик Александр Меркурис отмечает, что формально переговорщиком от имени Евросоюза должна быть именно она. Но то, как Каю в критический момент совсем неделикатно "бортанули" большие дяди и тёти от европолитики, ясно показывает оценку этой русофобки даже в собственном лагере.
Споры между чиновниками ЕС и лидерами стран "коалиции желающих" наконец завершились решением, что Европу на переговорах по Украине теперь будет представлять целая "бригада" из представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и собственно Евросоюза. О формате "E5 + ЕС" к вечеру 15 ноября заявили и глава Евросовета Антониу Кошта, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эстония в целом продолжает демонстрировать тот же уровень политической "зрелости", что и делегированная ею на пост в ЕС Каллас. В частности, эстонские военные признали, что наблюдали украинские БПЛА, которые ненадолго пересекали границу на юго-востоке страны и над Финским заливом, но "деликатно" не стали их перехватывать. Заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус заявил, что военные опасались падения обломков или боеприпасов на российскую территорию и последующей эскалации.
При этом, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье совершенно "неделикатно" заявил в соцсети Х, что правительство прибалтийской республики с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины он указал произошедший в ночь на субботу инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на заявление эстонского министра, отметив, что оно будет проверено "на достоверность".
В ряду прочих евроновостей находится и решение НАТО отменить саммит лидеров, который в 2027 году должен был пройти в Албании. Associated Press пишет, что причин для отмены накопилось достаточно. Это и разногласия по объёмам военной помощи Украине, когда предложение ежегодно выделять Киеву 0,25% ВВП поддержали лишь семь из 32 членов организации. И претензии Трампа, который требует от европейцев больше денег на оборону, обвиняет союзников в недостаточной поддержке войны против Ирана и снова поднимает вопрос Гренландии. И другие проблемы помельче.
Бывший президент США Джо Байден, который в контексте актуальной политики упоминается уже не часто, вдруг вспомнил о Владимире Зеленском. При этом совсем не в том ключе, как можно было ожидать.
В мемуарах, выдержки из которых приводит The Wall Street Journal, Байден назвал главу киевского режима капризным, упрямым и недостаточно благодарным. Экс-президент также рассказал, что после победы Трампа на выборах 2024 года отказался разрешить его команде начать переговоры с Путиным до инаугурации, опасаясь уступок за счёт Украины.
Этой ночью вооружённые формирования киевского режима вновь предприняли масштабную атаку на российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА, большая часть из которых была уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 вражеский беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве зенитчики "приземлили" уже на подлёте к столице.
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