https://ukraina.ru/20261116/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-ostanovili-iz-za-vrazheskogo-udara--aksenov-1084522030.html

Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов

Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов - 16.11.2026 Украина.ру

Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов

Проезд транспорта по Крымскому мосту временно остановили после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице на платформе "Макс"

2026-11-16T10:04

2026-11-16T10:04

2026-11-16T10:33

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украина.ру

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По словам руководителя региона, на месте происшествия уже работают все экстренные и профильные службы, которые занимаются устранением последствий удара. Для координации их действий в Керчи создан оперативный штаб.Восстановить движение планируют примерно к середине дня в понедельник.Вскоре российские паблики написали, что движение поездов по мосту уже возобновили. Автомобильное движение планируют запустить уже через два часа.О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.

крымский мост

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керчь

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крымский мост, крым, керчь, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру