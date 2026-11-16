Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов - 16.11.2026 Украина.ру
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Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов - 16.11.2026 Украина.ру
Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
Проезд транспорта по Крымскому мосту временно остановили после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице на платформе "Макс"
2026-11-16T10:04
2026-11-16T10:33
новости
крымский мост
крым
керчь
сергей аксенов
вооруженные силы украины
украина.ру
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По словам руководителя региона, на месте происшествия уже работают все экстренные и профильные службы, которые занимаются устранением последствий удара. Для координации их действий в Керчи создан оперативный штаб.Восстановить движение планируют примерно к середине дня в понедельник.Вскоре российские паблики написали, что движение поездов по мосту уже возобновили. Автомобильное движение планируют запустить уже через два часа.О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, крымский мост, крым, керчь, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Крымский мост, Крым, Керчь, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов

10:04 16.11.2026 (обновлено: 10:33 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Проезд транспорта по Крымскому мосту временно остановили после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице на платформе "Макс"
По словам руководителя региона, на месте происшествия уже работают все экстренные и профильные службы, которые занимаются устранением последствий удара. Для координации их действий в Керчи создан оперативный штаб.
Восстановить движение планируют примерно к середине дня в понедельник.
Вскоре российские паблики написали, что движение поездов по мосту уже возобновили. Автомобильное движение планируют запустить уже через два часа.
О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.
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