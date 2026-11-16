https://ukraina.ru/20261116/kellog-predlozhil-zamorozit-front-na-ukraine-po-stsenariyu-aleshek-1084521256.html

Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек

Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек - 16.11.2026 Украина.ру

Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек

Опыт временного прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать основой для более масштабных договоренностей между Россией и Украиной. С таким предложением 16 ноября выступил бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью украинскому изданию "Суспільне Новини"

2026-11-16T09:57

2026-11-16T09:57

2026-11-16T09:57

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По мнению американского политика, начать урегулирование конфликта можно с гуманитарных инициатив, постепенно распространяя режим тишины на другие участки фронта. В качестве примера он привел недавнюю миссию в Алешках, организованную при участии представителей первой леди США Мелании Трамп.При этом конкретного механизма реализации подобной инициативы Келлог не представил. Примером для американского политика стала гуманитарная операция в Алешках, проходившая с 27 октября по 1 ноября. На этот период Россия и Украина согласовали временный режим прекращения огня, позволивший доставить в город продовольствие, медикаменты и другие необходимые товары, а также организовать эвакуацию желающих.В согласовании миссии участвовали представители Мелании Трамп. В Алешки прибыли российская и украинская делегации, а за ходом операции наблюдали журналисты из нескольких стран, включая США, Францию и Италию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии назвал гуманитарную миссию успешной. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также сообщила, что Москва и Киев договорились о проведении подобных операций на регулярной основе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября.

https://ukraina.ru/20261113/peskov-sleduyuschiy-raund-peregovorov-po-ukraine-sostoitsya-bystro-1084478050.html

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новости, алешки, россия, сша, кит келлог, мелания трамп, дмитрий песков