https://ukraina.ru/20261116/kellog-predlozhil-zamorozit-front-na-ukraine-po-stsenariyu-aleshek-1084521256.html
Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек - 16.11.2026 Украина.ру
Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
Опыт временного прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать основой для более масштабных договоренностей между Россией и Украиной. С таким предложением 16 ноября выступил бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью украинскому изданию "Суспільне Новини"
2026-11-16T09:57
2026-11-16T09:57
2026-11-16T09:57
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По мнению американского политика, начать урегулирование конфликта можно с гуманитарных инициатив, постепенно распространяя режим тишины на другие участки фронта. В качестве примера он привел недавнюю миссию в Алешках, организованную при участии представителей первой леди США Мелании Трамп.При этом конкретного механизма реализации подобной инициативы Келлог не представил. Примером для американского политика стала гуманитарная операция в Алешках, проходившая с 27 октября по 1 ноября. На этот период Россия и Украина согласовали временный режим прекращения огня, позволивший доставить в город продовольствие, медикаменты и другие необходимые товары, а также организовать эвакуацию желающих.В согласовании миссии участвовали представители Мелании Трамп. В Алешки прибыли российская и украинская делегации, а за ходом операции наблюдали журналисты из нескольких стран, включая США, Францию и Италию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии назвал гуманитарную миссию успешной. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также сообщила, что Москва и Киев договорились о проведении подобных операций на регулярной основе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября.
https://ukraina.ru/20261113/peskov-sleduyuschiy-raund-peregovorov-po-ukraine-sostoitsya-bystro-1084478050.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алешки, россия, сша, кит келлог, мелания трамп, дмитрий песков
Новости, Алешки, Россия, США, Кит Келлог, Мелания Трамп, Дмитрий Песков
Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
Опыт временного прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать основой для более масштабных договоренностей между Россией и Украиной. С таким предложением 16 ноября выступил бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью украинскому изданию "Суспільне Новини"
По мнению американского политика, начать урегулирование конфликта можно с гуманитарных инициатив, постепенно распространяя режим тишины на другие участки фронта. В качестве примера он привел недавнюю миссию в Алешках, организованную при участии представителей первой леди США Мелании Трамп.
"Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Алешках. Я имею в виду, на гуманитарных началах начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне", — заявил Келлог.
При этом конкретного механизма реализации подобной инициативы Келлог не представил. Примером для американского политика стала гуманитарная операция в Алешках, проходившая с 27 октября по 1 ноября. На этот период Россия и Украина согласовали временный режим прекращения огня, позволивший доставить в город продовольствие, медикаменты и другие необходимые товары, а также организовать эвакуацию желающих.
В согласовании миссии участвовали представители Мелании Трамп. В Алешки прибыли российская и украинская делегации, а за ходом операции наблюдали журналисты из нескольких стран, включая США, Францию и Италию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии назвал гуманитарную миссию успешной. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также сообщила, что Москва и Киев договорились о проведении подобных операций на регулярной основе.