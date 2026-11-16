Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/perepalka-v-belom-dome-izmenila-otnoshenie-pentagona-k-kievu--atlantic-1084521404.html
Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic - 16.11.2026 Украина.ру
Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
Министр обороны США Пит Хегсет отказывался даже слышать слово "Украина" после громкого скандала между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года, пишет издание Atlantic со ссылкой на одного из украинских чиновников
2026-11-16T09:37
2026-11-16T09:58
новости
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
пит хегсет
пентагон
квн
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_e5b83c8ef8a73a308cbc468781915094.jpg
По сведениям журнала, после той ссоры окружение Трампа пришло к выводу, что Киев стоит воспринимать не как партнера и союзника, а исключительно как просителя. Источник издания подчеркнул, что любые попытки завести в стенах Пентагона разговор об Украине в лучшем случае наталкивались на презрительную усмешку.Кроме того, с приходом Хегсета на пост главы оборонного ведомства в США полностью свернули еженедельные брифинги, посвященные обстановке в зоне украинского конфликта.Публичная перепалка в Белом доме произошла 28 февраля 2025 года. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания договора о совместном освоении украинских недр, однако встреча обернулась тем, что Трамп прилюдно отчитал гостя.Еще об отношениях Трампа и Зеленского - в материале "У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе на сайте Украина.ру.
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_95:0:1295:900_1920x0_80_0_0_95b9acc3c00255adb9f6b2c114ca6af6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, пентагон, квн, украина.ру
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Пентагон, КВН, Украина.ру

Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic

09:37 16.11.2026 (обновлено: 09:58 16.11.2026)
 
© APПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны США Пит Хегсет отказывался даже слышать слово "Украина" после громкого скандала между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года, пишет издание Atlantic со ссылкой на одного из украинских чиновников
По сведениям журнала, после той ссоры окружение Трампа пришло к выводу, что Киев стоит воспринимать не как партнера и союзника, а исключительно как просителя.
Источник издания подчеркнул, что любые попытки завести в стенах Пентагона разговор об Украине в лучшем случае наталкивались на презрительную усмешку.
Кроме того, с приходом Хегсета на пост главы оборонного ведомства в США полностью свернули еженедельные брифинги, посвященные обстановке в зоне украинского конфликта.
Публичная перепалка в Белом доме произошла 28 февраля 2025 года. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания договора о совместном освоении украинских недр, однако встреча обернулась тем, что Трамп прилюдно отчитал гостя.
Еще об отношениях Трампа и Зеленского - в материале "У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПит ХегсетПентагонКВНУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:16Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ
10:58Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
10:54"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США
10:43Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
10:04Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
10:03"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
09:57Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
09:37Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
09:00"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
08:58Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
08:35Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой
08:32"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
08:05"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
08:00Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
08:00Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
07:33Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя
07:19Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники
07:00Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции
Лента новостейМолния