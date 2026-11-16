https://ukraina.ru/20261116/perepalka-v-belom-dome-izmenila-otnoshenie-pentagona-k-kievu--atlantic-1084521404.html

Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic

Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic - 16.11.2026 Украина.ру

Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic

Министр обороны США Пит Хегсет отказывался даже слышать слово "Украина" после громкого скандала между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года, пишет издание Atlantic со ссылкой на одного из украинских чиновников

2026-11-16T09:37

2026-11-16T09:37

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По сведениям журнала, после той ссоры окружение Трампа пришло к выводу, что Киев стоит воспринимать не как партнера и союзника, а исключительно как просителя. Источник издания подчеркнул, что любые попытки завести в стенах Пентагона разговор об Украине в лучшем случае наталкивались на презрительную усмешку.Кроме того, с приходом Хегсета на пост главы оборонного ведомства в США полностью свернули еженедельные брифинги, посвященные обстановке в зоне украинского конфликта.Публичная перепалка в Белом доме произошла 28 февраля 2025 года. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания договора о совместном освоении украинских недр, однако встреча обернулась тем, что Трамп прилюдно отчитал гостя.Еще об отношениях Трампа и Зеленского - в материале "У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, пентагон, квн, украина.ру