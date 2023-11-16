https://ukraina.ru/20231116/1051091155.html

"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву

"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву - 16.11.2023 Украина.ру

"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву

ЕС не удастся поставить миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, пишет Politico

2023-11-16T17:49

2023-11-16T17:49

2023-11-16T17:49

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В марте прошлого года лидеры ЕС договорились поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Но во время недавней встречи министром обороны в Брюсселе возникли глубокие разногласия по поводу успеха этой политики, пишет издание.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место, пишет Politico.На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.В октябре агентство сообщило, что семь стран-членов согласились разместить заказы на критически важные 155-миллиметровые боеприпасы в рамках ускоренной схемы совместных закупок."Заказы только размещаются", — сказал Шедивы. - Индустрия только развивается".Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимой отметки удастся добиться, если ограничить экспорт клиентам, не входящих в Евросоюз."Совершенно нереалистично представить, что клиенты за пределами ЕС согласятся на какое-либо изменение приоритетов", — прокомментировал Шедивы.Он подытожил, что, скорее всего, к марту 2024 года цели в миллион снарядов для Украины не удастся достичь.

https://ukraina.ru/20231115/1051034715.html

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новости, ес, европа, зарубежье, снаряды, украина, борис писториус, поставки, вооружения, жозеп боррель