https://ukraina.ru/20231116/1051091155.html
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву - 16.11.2023 Украина.ру
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
ЕС не удастся поставить миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, пишет Politico
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
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борис писториус
поставки
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В марте прошлого года лидеры ЕС договорились поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Но во время недавней встречи министром обороны в Брюсселе возникли глубокие разногласия по поводу успеха этой политики, пишет издание.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место, пишет Politico.На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.В октябре агентство сообщило, что семь стран-членов согласились разместить заказы на критически важные 155-миллиметровые боеприпасы в рамках ускоренной схемы совместных закупок."Заказы только размещаются", — сказал Шедивы. - Индустрия только развивается".Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимой отметки удастся добиться, если ограничить экспорт клиентам, не входящих в Евросоюз."Совершенно нереалистично представить, что клиенты за пределами ЕС согласятся на какое-либо изменение приоритетов", — прокомментировал Шедивы.Он подытожил, что, скорее всего, к марту 2024 года цели в миллион снарядов для Украины не удастся достичь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ес, европа, зарубежье, снаряды, украина, борис писториус, поставки, вооружения, жозеп боррель
Новости, ЕС, Европа, Зарубежье, снаряды, Украина, Борис Писториус, поставки, вооружения, Жозеп Боррель
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
ЕС не удастся поставить миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, пишет Politico
"Цель в 1 миллион будет достигнута — возможно, даже больше — но на самом деле сроки слишком амбициозны", — сказал Шедивы.
В марте прошлого года лидеры ЕС договорились поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Но во время недавней встречи министром обороны в Брюсселе возникли глубокие разногласия по поводу успеха этой политики, пишет издание.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил
, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место, пишет Politico.
На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.
В октябре агентство сообщило, что семь стран-членов согласились разместить заказы на критически важные 155-миллиметровые боеприпасы в рамках ускоренной схемы совместных закупок.
"Заказы только размещаются", — сказал Шедивы. - Индустрия только развивается".
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимой отметки удастся добиться, если ограничить экспорт клиентам, не входящих в Евросоюз.
"Совершенно нереалистично представить, что клиенты за пределами ЕС согласятся на какое-либо изменение приоритетов", — прокомментировал Шедивы.
Он подытожил, что, скорее всего, к марту 2024 года цели в миллион снарядов для Украины не удастся достичь.