"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву - 16.11.2023 Украина.ру
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"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву - 16.11.2023 Украина.ру
"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
ЕС не удастся поставить миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, пишет Politico
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
новости
ес
европа
зарубежье
снаряды
украина
борис писториус
поставки
вооружения
жозеп боррель
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В марте прошлого года лидеры ЕС договорились поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Но во время недавней встречи министром обороны в Брюсселе возникли глубокие разногласия по поводу успеха этой политики, пишет издание.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место, пишет Politico.На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.В октябре агентство сообщило, что семь стран-членов согласились разместить заказы на критически важные 155-миллиметровые боеприпасы в рамках ускоренной схемы совместных закупок."Заказы только размещаются", — сказал Шедивы. - Индустрия только развивается".Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимой отметки удастся добиться, если ограничить экспорт клиентам, не входящих в Евросоюз."Совершенно нереалистично представить, что клиенты за пределами ЕС согласятся на какое-либо изменение приоритетов", — прокомментировал Шедивы.Он подытожил, что, скорее всего, к марту 2024 года цели в миллион снарядов для Украины не удастся достичь.
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новости, ес, европа, зарубежье, снаряды, украина, борис писториус, поставки, вооружения, жозеп боррель
Новости, ЕС, Европа, Зарубежье, снаряды, Украина, Борис Писториус, поставки, вооружения, Жозеп Боррель

"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву

17:49 16.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP / Matt Rourke
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ЕС не удастся поставить миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, пишет Politico
"Цель в 1 миллион будет достигнута — возможно, даже больше — но на самом деле сроки слишком амбициозны", — сказал Шедивы.
В марте прошлого года лидеры ЕС договорились поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года. Но во время недавней встречи министром обороны в Брюсселе возникли глубокие разногласия по поводу успеха этой политики, пишет издание.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место, пишет Politico.
На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.
В октябре агентство сообщило, что семь стран-членов согласились разместить заказы на критически важные 155-миллиметровые боеприпасы в рамках ускоренной схемы совместных закупок.
"Заказы только размещаются", — сказал Шедивы. - Индустрия только развивается".
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что необходимой отметки удастся добиться, если ограничить экспорт клиентам, не входящих в Евросоюз.
"Совершенно нереалистично представить, что клиенты за пределами ЕС согласятся на какое-либо изменение приоритетов", — прокомментировал Шедивы.
Он подытожил, что, скорее всего, к марту 2024 года цели в миллион снарядов для Украины не удастся достичь.
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