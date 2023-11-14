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ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии
ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии - 14.11.2023 Украина.ру
ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии
Евросоюзу не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Об этом 14 ноября сообщили журналисты Politico
2023-11-14T13:04
2023-11-14T13:04
2023-11-14T13:04
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С таким заявлением Писториус выступил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.Писториус пояснил, что изначально были мнения о том, что этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов."И они, к сожалению, оказались правы", - подчеркнул он. Несмотря на это, все ответственные стороны на текущий момент пытаются ускорить процессы производства, уточнил он.Издание приводит слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он поставил под сомнение утверждение о том, что оборонный потенциал ЕС достиг предела."Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность много экспортирует — около 40 процентов продукции экспортируется в третьи страны", — заявил Боррель.По его мнению, дело не в нехватке производственных мощностей, а в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. "Так что, может быть, нам нужно попытаться переместить это производство на приоритетное производство, то есть украинское", - добавил он.Ранее в Евросоюзе заявили о намерении поставить Украине к марту 2024 года миллион снарядов. Несмотря на то, что прошло уже более половины заявленного для этого годового срока, отметили в агентстве, план по поставкам выполнен лишь на 30 процентов и маловероятно, что ситуацию получится исправить.
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новости, фрг, германия, борис писториус, украина, ес, жозеп боррель
Новости, ФРГ, Германия, Борис Писториус, Украина, ЕС, Жозеп Боррель
ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии
Евросоюзу не удастся поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Об этом 14 ноября сообщили журналисты Politico
"Одного миллиона [снарядов] не удастся достичь, надо исходить из этой данности", - заявил глава Минобороны ФРГ.
С таким заявлением Писториус выступил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.
Писториус пояснил, что изначально были мнения о том, что этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.
"И они, к сожалению, оказались правы", - подчеркнул он.
Несмотря на это, все ответственные стороны на текущий момент пытаются ускорить процессы производства, уточнил он.
Издание приводит слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он поставил под сомнение утверждение о том, что оборонный потенциал ЕС достиг предела.
"Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность много экспортирует — около 40 процентов продукции экспортируется в третьи страны", — заявил Боррель.
По его мнению, дело не в нехватке производственных мощностей, а в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. "Так что, может быть, нам нужно попытаться переместить это производство на приоритетное производство, то есть украинское", - добавил он.
Ранее в Евросоюзе заявили о намерении поставить Украине к марту 2024 года миллион снарядов. Несмотря на то, что прошло уже более половины заявленного для этого годового срока, отметили в агентстве, план по поставкам выполнен лишь на 30 процентов и маловероятно, что ситуацию получится исправить.