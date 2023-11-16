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Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина

Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина - 16.11.2023 Украина.ру

Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, сообщает 16 ноября РИА Новости

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:49

брянск

теракт

денис капустин

новости

суд

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Слушания проходили в закрытом режиме.Капустину вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.В марте с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.*запрещенная в России террористическая организация

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брянск, теракт, денис капустин, новости, суд