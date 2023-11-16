Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина - 16.11.2023 Украина.ру
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Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина
Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина - 16.11.2023 Украина.ру
Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, сообщает 16 ноября РИА Новости
2023-11-16T14:49
2023-11-16T14:49
брянск
теракт
денис капустин
новости
суд
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Слушания проходили в закрытом режиме.Капустину вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.В марте с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.*запрещенная в России террористическая организация
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брянск, теракт, денис капустин, новости, суд
Брянск, теракт, Денис Капустин, Новости, Суд

Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина

14:49 16.11.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, сообщает 16 ноября РИА Новости
Слушания проходили в закрытом режиме.
Капустину вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.
Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
В марте с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
*запрещенная в России террористическая организация
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 14:14
Спасший детей при теракте брянский мальчик вышел из больницы Десятилетнего Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости
 
БрянсктерактДенис КапустинНовостиСуд
 
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