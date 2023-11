https://ukraina.ru/20231116/1051072633.html

"Старые золотые горы". О чем договорились Байден и Си

Президент США Джозеф Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели сегодня ночью закрытые двусторонние переговоры.

Они прошли на территории уединенного ранчо Филоли – в загородном дворце, который построили в начале ХХ века для американского золотопромышленника Уильяма Бауэрса Борна. А в названии поместья зашифрован его девиз: "Сражайтесь за правое дело. Любите своих ближних. Живите хорошей жизнью" (Fight for a just cause. Love your fellow man. Live a good life).Это место хорошо известно в США, потому что режиссеры из Голливуда снимали на роскошном ранчо популярные фильмы – такие как сериал "Династия", триллер "Игра", драма "Небеса могут подождать", комедия "Джордж из джунглей".Однако китайцы знают про поместье Филоли совсем по другим причинам. Его построили на прибыли, полученные от работы самой большой золотодобывающей шахты в штате Калифорния, которая называлась "Империя", построенной еще в 1850 году. А в ее огромных подземных выработках, протянувшихся почти на шестьсот километров, работали тысячи китайских эмигрантов-кули.Эти трудовые эмигранты приезжали из нищего монархического Китая в поисках куска хлеба и влачили существование в тяжелых условиях, которые сочувственно описывал калифорнийский писатель Джек Лондон.Слухи о заокеанском золоте манили китайских бедняков. Город Сан-Франциско до сих пор называется на китайском языке Цзю Цзиньшань – "Старые золотые горы". Но нанимавший их промышленник Борн, построивший дворец в поместье Филоли, не стал устраивать для своих рабочих хорошую жизнь.Они получали за свой труд копейки и быстро погибали от работы в тесных подземных тоннелях. Потому что для добычи золота использовались смертельно опасные вещества – такие, как цианид и хлорид.Организаторы встречи Си Цзиньпина и Байдена, скорее всего, забыли эту историческую подробность. Однако ее широко обсуждает сейчас китайская блогосфера – напоминая о том, что у Поднебесной есть свои собственные неоплаченные счеты к американским империалистам, которые пытаются затормозить в наши дни социально-экономическое развитие поднявшегося с колен Китая.Судя по официальным комментариям китайской стороны, состоявшиеся за дверями поместья переговоры не привели к существенным подвижкам в отношении наиболее принципиальных вопросов глобальной политики.Руководитель КНР Си Цзиньпин повторил свой обычный тезис: военный конфликт между двумя странами повлек бы за собой "невыносимые последствия", а планета достаточно велика, чтобы на ней можно было мирно сосуществовать. При этом, китайский лидер подчеркнул, что его государство намерено последовательно защищаться от любых попыток внешнего влияния и давления."У Китая есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо защищать, и практические результаты, которых необходимо придерживаться. Мы надеемся, что две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать.Обе стороны должны понимать основные принципы друг друга, не суетиться, не создавать проблем и не пересекать границы, больше общаться, вести больше диалогов и больше обсуждать, а также спокойно справляться с разногласиями и непредвиденными ситуациями.Решение проблем, с которыми сталкивается человеческое общество, не может быть достигнуто без сотрудничества между крупными странами", – сказано по итогам встречи в коммюнике, которое распространило правительственное агентство Синьхуа.Как отмечают китайские медиа, Си Цзиньпин подробно изложил принципиальную позицию КНР по ключевой тайваньской проблеме. Лидер КНР отметил, что она является самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях, и потребовал от Вашингтона остановить милитаризацию сепаратистского острова."Соединенным Штатам следует воплотить в жизнь свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня" в конкретных действиях – прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится и неизбежно воссоединится", – отмечается в итоговом сообщении.Кроме того, председатель Си жестко раскритиковал враждебную политику американского руководства и потребовал отменить введенные против Китая санкции, которые все равно не смогут "сдержать" Китай."Си Цзиньпин отметил, что Соединенные Штаты постоянно принимают меры против Китая в виде экспортного контроля, инвестиционных обзоров и односторонних санкций, которые серьезно наносят ущерб законным интересам Китая. Подавление китайской науки и техники означает сдерживание высококачественного развития Китая и лишение китайского народа права на развитие.Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику и не могут быть остановлены внешними силами. Мы надеемся, что Соединенные Штаты серьезно отнесутся к озабоченности Китая, примут меры, снимут односторонние санкции и обеспечат справедливую, справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний", – сообщает по этому поводу Синьхуа.В довершении всего Си Цзиньпин назвал несправедливой демонизацию Коммунистической партии Китая, которой активно занимаются американские власти. И это прозвучало предельно четким посланием.Сам Байден высказался по поводу переговоров в своем обычном неопределенном духе – он назвал их продуктивными, и тут же заявил о том, что они с Синь Цзиньпином часто не соглашаются друг с другом по многим вопросам.Однако говорить о реальной продуктивности встречи не приходится. В сухом остатке КНР и США договорились говорить дальше – возобновив для этого диалог между своими военными, а также пообещали сотрудничать в области разработок искусственного интеллекта и борьбы против наркотрафика.Наиболее важные темы глобальной повестки даже не были упомянуты – по всей видимости, из-за отсутствия прогресса в их обсуждении.Но даже эти, более чем скромные результаты встречи на ранчо Филоли могут оказаться перечеркнутыми. Потому что всего через несколько часов после переговоров президент США умудрился оскорбительно высказаться по адресу своего гостя.Отвечая на вопрос журналиста – готов ли он снова назвать председателя КНР "диктатором", Байден выдал максимально не дипломатичный ответ, который шокировал даже американских обозревателей."Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", – сказал Байден про Си Цзиньпина.Остается лишь подождать, как отреагирует на это китайская делегация, приехавшая в "Старые золотые горы".

