Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian - 16.11.2023 Украина.ру
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Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian
Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian - 16.11.2023 Украина.ру
Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian
Британский парламент 15 ноября проголосовал против поправки о призыве правительства к немедленному прекращению огня в секторе Газа, внесённой Шотландской национальной партией (ШНП). Об этом сообщает Guardian
2023-11-16T05:30
2023-11-16T05:31
новости
великобритания
палестино-израильский конфликт
сектор газа
парламент
перемирие
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Шотландская национальная партия ранее представила на суд депутатов поправку, которая призывает правительство "присоединиться к международному сообществу в срочном оказании давления на все стороны (палестино-израильского конфликта) с целью их согласия немедленно прекратить огонь"."Результаты (голосования) по предложению ШНП о немедленном прекращении огня в (секторе) Газа: 125 "за", 294 "против". Из-за того, что большинство в палате общин составляют консерваторы, поражение было ожидаемым", - отмечает издание.Ранее британские СМИ сообщали об угрозе лидера оппозиции Кира Стармера уволить тех теневых министров из своей Лейбористской партии, которые проголосуют за прекращение огня в секторе Газа.По информации Guardian, вопреки угрозам Стармера 56 лейбористов, включая восемь теневых министров, поддержали поправку, а трое депутатов от партии подали в отставку за несколько минут до начала голосования.
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новости, великобритания, палестино-израильский конфликт, сектор газа, парламент, перемирие
Новости, Великобритания, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, парламент, перемирие

Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian

05:30 16.11.2023 (обновлено: 05:31 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Британский парламент 15 ноября проголосовал против поправки о призыве правительства к немедленному прекращению огня в секторе Газа, внесённой Шотландской национальной партией (ШНП). Об этом сообщает Guardian
Шотландская национальная партия ранее представила на суд депутатов поправку, которая призывает правительство "присоединиться к международному сообществу в срочном оказании давления на все стороны (палестино-израильского конфликта) с целью их согласия немедленно прекратить огонь".
"Результаты (голосования) по предложению ШНП о немедленном прекращении огня в (секторе) Газа: 125 "за", 294 "против". Из-за того, что большинство в палате общин составляют консерваторы, поражение было ожидаемым", - отмечает издание.
Ранее британские СМИ сообщали об угрозе лидера оппозиции Кира Стармера уволить тех теневых министров из своей Лейбористской партии, которые проголосуют за прекращение огня в секторе Газа.
По информации Guardian, вопреки угрозам Стармера 56 лейбористов, включая восемь теневых министров, поддержали поправку, а трое депутатов от партии подали в отставку за несколько минут до начала голосования.
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НовостиВеликобританияПалестино-израильский конфликтсектор Газапарламентперемирие
 
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