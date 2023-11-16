https://ukraina.ru/20231116/1051065458.html

Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian

Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian - 16.11.2023 Украина.ру

Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian

Британский парламент 15 ноября проголосовал против поправки о призыве правительства к немедленному прекращению огня в секторе Газа, внесённой Шотландской национальной партией (ШНП). Об этом сообщает Guardian

2023-11-16T05:30

2023-11-16T05:30

2023-11-16T05:31

новости

великобритания

палестино-израильский конфликт

сектор газа

парламент

перемирие

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Шотландская национальная партия ранее представила на суд депутатов поправку, которая призывает правительство "присоединиться к международному сообществу в срочном оказании давления на все стороны (палестино-израильского конфликта) с целью их согласия немедленно прекратить огонь"."Результаты (голосования) по предложению ШНП о немедленном прекращении огня в (секторе) Газа: 125 "за", 294 "против". Из-за того, что большинство в палате общин составляют консерваторы, поражение было ожидаемым", - отмечает издание.Ранее британские СМИ сообщали об угрозе лидера оппозиции Кира Стармера уволить тех теневых министров из своей Лейбористской партии, которые проголосуют за прекращение огня в секторе Газа.По информации Guardian, вопреки угрозам Стармера 56 лейбористов, включая восемь теневых министров, поддержали поправку, а трое депутатов от партии подали в отставку за несколько минут до начала голосования.

https://ukraina.ru/20231115/1051051000.html

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новости, великобритания, палестино-израильский конфликт, сектор газа, парламент, перемирие