Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом" - 16.11.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом"
Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом" - 16.11.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом"
На Украине будет военного мятежа, потому что Зеленский подписывает все нужные контракты и очень выгоден украинской элите. Все разговоры о военном перевороте на Украине используют, чтобы заставить Зеленского идти на президентские выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-11-16T04:10
2023-11-16T04:10
новости
валерий залужный
владимир зеленский
выборы
президентские выборы
украина
сша
запад
контракты
рейтинг
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Главком ВСУ Валерий Залужный сможет занять кресло президента, но только в рамках выборов. Никакого вооруженного мятежа не будет, потому что этим воспользуются республиканцы, чтобы пресечь желание демократов помогать Украине, сообщил эксперт.На Украине будет военного мятежа, потому что президент Украины Владимир Зеленский очень выгоден украинской элите, для нее он "золотая антилопа". Потому что он получает деньги от Запада, подписывает все контракты о поставках оружия и финансового обеспечения, добавил политолог.Таким образом на Западе его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то безусловно он победит. Но у Зеленского даже сейчас высокий предвыборный рейтинг, он составляет около 90%. Это все игры Запада, которому просто нужен легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, украина, сша, запад, контракты, рейтинг
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы, Украина, США, Запад, контракты, рейтинг

Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом"

04:10 16.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
На Украине будет военного мятежа, потому что Зеленский подписывает все нужные контракты и очень выгоден украинской элите. Все разговоры о военном перевороте на Украине используют, чтобы заставить Зеленского идти на президентские выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Главком ВСУ Валерий Залужный сможет занять кресло президента, но только в рамках выборов. Никакого вооруженного мятежа не будет, потому что этим воспользуются республиканцы, чтобы пресечь желание демократов помогать Украине, сообщил эксперт.
На Украине будет военного мятежа, потому что президент Украины Владимир Зеленский очень выгоден украинской элите, для нее он "золотая антилопа". Потому что он получает деньги от Запада, подписывает все контракты о поставках оружия и финансового обеспечения, добавил политолог.
"Другое дело, что все разговоры о Залужном, которые пошли сейчас, это элемент давления на Зеленского, потому что он не хочет идти на выборы. Ему просто-напросто подсказывают: либо ты идешь, либо у тебя будут проблемы", - подчеркнул Суздальцев.
Таким образом на Западе его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то безусловно он победит. Но у Зеленского даже сейчас высокий предвыборный рейтинг, он составляет около 90%. Это все игры Запада, которому просто нужен легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 14:07
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир Зеленскийвыборыпрезидентские выборыУкраинаСШАЗападконтрактырейтинг
 
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