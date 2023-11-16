https://ukraina.ru/20231116/1051042044.html

Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом"

Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом" - 16.11.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев о том, почему США нужно "пропихнуть" Зеленского и станет ли Залужный "новым Пиночетом"

На Украине будет военного мятежа, потому что Зеленский подписывает все нужные контракты и очень выгоден украинской элите. Все разговоры о военном перевороте на Украине используют, чтобы заставить Зеленского идти на президентские выборы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-11-16T04:10

2023-11-16T04:10

2023-11-16T04:10

новости

валерий залужный

владимир зеленский

выборы

президентские выборы

украина

сша

запад

контракты

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg

Главком ВСУ Валерий Залужный сможет занять кресло президента, но только в рамках выборов. Никакого вооруженного мятежа не будет, потому что этим воспользуются республиканцы, чтобы пресечь желание демократов помогать Украине, сообщил эксперт.На Украине будет военного мятежа, потому что президент Украины Владимир Зеленский очень выгоден украинской элите, для нее он "золотая антилопа". Потому что он получает деньги от Запада, подписывает все контракты о поставках оружия и финансового обеспечения, добавил политолог.Таким образом на Западе его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то безусловно он победит. Но у Зеленского даже сейчас высокий предвыборный рейтинг, он составляет около 90%. Это все игры Запада, которому просто нужен легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, украина, сша, запад, контракты, рейтинг