https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html

Андрей Суздальцев: Россия продолжит поход на Запад, несмотря на угрозу ядерной войны с НАТО

Андрей Суздальцев: Россия продолжит поход на Запад, несмотря на угрозу ядерной войны с НАТО - 13.11.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия продолжит поход на Запад, несмотря на угрозу ядерной войны с НАТО

Запад пропихивает план выборов, потому что без выборов вся правящая верхушка Украины превращается в нацистский режим, которому будет тяжело помогать, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-11-13T16:09

2023-11-13T16:09

2023-11-13T17:03

интервью

россия

запад

сво

нато

ядерная война

всу

валерий залужный

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что «польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль».— Андрей Иванович, насколько близок главком ВСУ Залужный к президентскому креслу?— Все это возможно, но только в рамках выборов. Никакого мятежа не будет, потому что республиканцы воспользуются этим и раскатают все желания демократов помогать Украине. Мы уже 20-й месяц с телеэкранов рассказываем, что на Украине будет мятеж и власть возьмут генералы. Этого не будет.Зеленский очень выгоден украинской элите, это золотая антилопа. Он получает деньги от Запада, он подписывает все контракты о поставках оружия, финансового обеспечения. Поэтому ему от генералов, включая Залужного, ничего не грозит. Залужный в этом случае был бы Пиночетом. Другое дело, что все разговоры о Залужном, которые пошли сейчас, это элемент давления на Зеленского, потому что он не хочет идти на выборы. Ему просто-напросто подсказывают: либо ты идешь, либо у тебя будут проблемы. Получается, что его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то, естественно, победит.Но у Зеленского даже сейчас солидный рейтинг, почти под 90%. Так что все это игры Запада, которому нужен легитимный президент. Когда есть легитимный президент, прошедший выборы, бросает тень на нашу спецоперацию. Получается, что мы наступаем на демократическую страну, а когда там сидит Пиночет в виде Залужного, это дает совершенно другое восприятие действительности для западной публики.— Эксперт по Украине Ольга Ойкер заявила изданию The Guardian, что Залужный готовит ВСУ к войне с Россией минимум до 2025 года. Что можно сказать о военных планах Залужного на фоне его нашумевшей статьи в The Economist о позиционном тупике, в котором оказались, по его словам, обе стороны?— Они убедились в том, что надежды на поставки западного оружия тщетны. Сегодня оружие есть, завтра его нет, а еще стараются не заикаться о том, что это оружие некачественное. Элита Украины и население было воспитано всегда на поклонении всему западному. Они серьезно думали, что приедут «Леопарды» и весь фронт разбежится.Если возник тупик, как сказал Залужный, то эту проблему надо решать созданием военной промышленности. Но создать ее на Украине невозможно. Вся территория страны перехватывается нашими ВКС и ракетами. Любой подобный объект будет уничтожен до основания, когда будет только заложен. Второе: для такой техники необходимы технологии и очень опытные кадры — инженеры и квалифицированные рабочие. Все это Украина потеряла. Получается, что ситуация тупиковая, так как нет ресурсов. Так что безнадёжность и мясные атаки будут продолжаться.— Как тогда следует воспринимать недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что война на Украине будет долгой?— Для Германии, во всяком случае для ее правящей верхушки, победа России — это полная катастрофа. Это какой-то рок для них. В XX веке Германия дважды провоцировала мировые войны. Поражение на Украине — это катастрофа для партии зеленых, для всех милитаристов. Германии нужна Украина, ее ресурсы и возможности. Немецкие политические партии находятся под контролем Запада, то есть Вашингтона.— Недавнее заявление Ирины Фарион, которая назвала сбродом русскоязычных вэсэсушников, является ли признаком внутриобщественного конфликта?— Они сейчас ищут предателей. Националистические батальоны, которые имеют наглость разговаривать на русском языке, завтра объявят предателями, которые сдают фронты.Это нацистская традиция. Государство Украина сейчас это нацистская анархия. Не скажешь, что Зеленский — авторитарный лидер, но уничтожение оппозиции, СМИ, зачистка политического поля говорят о том, что это государство крайне далеко от демократии. Поэтому Запад и пропихивает план выборов, потому что без выборов вся эта команда превращается в нацистский режим. Им будет тяжело помогать.Вы спросите, конечно, чего нам ждать. Они очень боятся нашего наступления. Мы не знаем, будет ли оно, это не наша тема. Но этот вариант, когда нынешние территории Украины, которые контролирует Киев, следует передать НАТО, это попытка откупиться от России. Потому что, если мы пойдем дальше, это грозит ядерной войной.То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, мы продолжим свой поход на Запад. Это вопрос политической воли нашего руководства. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится.На Западе понимают, что Украина слаба, не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не выиграла бы, а Украина бы не проиграла.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20231110/1050908485.html

https://ukraina.ru/20231113/1050969342.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сво, нато, ядерная война, всу, валерий залужный, владимир зеленский