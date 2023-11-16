Военный эксперт о том, как ВКС РФ контролируют небо Украины и почему "никуда не годится" MQ-9 Reaper - 16.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВКС РФ контролируют небо Украины и почему "никуда не годится" MQ-9 Reaper
Военный эксперт о том, как ВКС РФ контролируют небо Украины и почему "никуда не годится" MQ-9 Reaper - 16.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВКС РФ контролируют небо Украины и почему "никуда не годится" MQ-9 Reaper
С помощью средств ПВО Россия контролирует ситуацию в воздухе над Украиной. Поэтому успех истребителя F-16 зависит от того, как именно он будет применяться на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-11-16T04:00
2023-11-16T04:00
новости
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авиация
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истребители
f-16
бпла
беспилотник
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Опыт СВО показал, что Украина не контролирует свое воздушное пространство. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. Воздушное пространство Украины контролируют ВКС РФ, с помощью средств ПВО Россия диктует противнику ситуацию в воздухе, рассказал эксперт.Поэтому вопрос состоит не в том, какое оружие поставляет Запад Украине, а в методологии его применения. Тот же F-16 — это старенький, но неплохой самолет. Его успех зависит от того, каким образом он будет применяться, добавил он.На Западе ведут разработку концептуально новых стратегических БПЛА, которые будут завязаны на спутниковую передачу данных, для уменьшения их себестоимости. Потому что их разведывательно-ударный БПЛА "Жнец" (MQ-9 Reaper) в условиях вооруженного конфликта с противником вроде России или Китая "никуда не годится", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, авиа, авиация, россия, украина, вкс, истребители, f-16, бпла, беспилотник, разработки, пво, воздушное пространство
Новости, авиа, авиация, Россия, Украина, ВКС, истребители, F-16, БПЛА, беспилотник, разработки, ПВО, воздушное пространство

Военный эксперт о том, как ВКС РФ контролируют небо Украины и почему "никуда не годится" MQ-9 Reaper

04:00 16.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
Читать в
С помощью средств ПВО Россия контролирует ситуацию в воздухе над Украиной. Поэтому успех истребителя F-16 зависит от того, как именно он будет применяться на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Опыт СВО показал, что Украина не контролирует свое воздушное пространство. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. Воздушное пространство Украины контролируют ВКС РФ, с помощью средств ПВО Россия диктует противнику ситуацию в воздухе, рассказал эксперт.
Поэтому вопрос состоит не в том, какое оружие поставляет Запад Украине, а в методологии его применения. Тот же F-16 — это старенький, но неплохой самолет. Его успех зависит от того, каким образом он будет применяться, добавил он.
"Естественно, что на Западе тоже занимаются новыми разработками. У них не стоит на месте военная наука и ВПК. <...> Тот же [истребитель] F-35, F-22 и Eurofighter — хороший пример, когда большая кооперация принимает участие в сборке этих летательных аппаратов", - отметил Орлов.
На Западе ведут разработку концептуально новых стратегических БПЛА, которые будут завязаны на спутниковую передачу данных, для уменьшения их себестоимости. Потому что их разведывательно-ударный БПЛА "Жнец" (MQ-9 Reaper) в условиях вооруженного конфликта с противником вроде России или Китая "никуда не годится", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Васильев интервью
Вчера, 03:12
Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США ВСУ опасны тем, что это все равно полноценная армия. Их суммарная численность составляет миллион человек. В боевых частях задействованы 300–400 тысяч
 
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