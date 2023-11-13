https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html

Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"

Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам" - 13.11.2023 Украина.ру

Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"

Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе

2023-11-13T14:18

2023-11-13T14:18

2023-11-13T15:47

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В других регионах может возникнуть другая ситуация. И наш ВПК тоже к этому готовится, считает военный эксперт, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию этих машин планируется произвести в 2026 году.— Владимир, означает ли разработка Checkmate, что наши нынешние истребители не вполне справляются со своими обязанностями?— Дело не в том, хватает ли у нас истребителей или не хватает. Разработка Checkmate означает, что наш ВПК развивается и осваивает новые технологии, а потом пытается создавать самолеты и другие летательные средства с применением этих новых технологий.Нынешний парк нашей авиации в целом справляется с текущими задачами. Но вероятно, что самолеты, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее. А для этого нужно время.Взять тот же Су-57. Он проходил испытание больше пяти лет. Мы просто занимались оценкой его конструкции. Не бывает так, чтобы мы сделали самолет и сразу же запустили его серийное производство. Даже в Советском Союзе самолеты проходили долгий путь постановки на крыло, прежде чем поступали на службу.То же самое будет с Checkmate. Создадут опытную партию. Опытная партия будет проходить различные испытания и облетку. С этими самолетами будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их эксплуатировать.Это долгий процесс. Но нашему ВПК все равно надо двигаться вперед. Этим мы и занимаемся.— Если Checkmate — это истребитель, увидим ли мы воздушные бои с его участием?— Я не думаю, что мы увидим воздушные бои, как это показывалось в старых фильмах. Таких боев мы уже не увидим. Но технологии, которые вкладываются в этот самолет, говорят о том, что это будет успешный легкий истребитель, который с помощью этих новых технологий сможет доминировать над машинами аналогичного класса в воздушном пространстве.— Название Checkmate дословно переводится «шах и мат». Уместно ли говорить о шахматах касательно действий авиации?— Я не готов сейчас комментировать различные маркетинговые ходы и наименования продукции. Мне трудно сказать, какую идею пытаются донести производители Checkmate. Но в любом случае это будет неплохой самолет, хоть и однодвигательный. Он займет достойную нишу.— Если говорить об опыте СВО, насколько наши нынешние самолеты показали себя по сравнению с ожиданиями, которые на них возлагались?— Сейчас на наших глазах происходит переоценка самой методологии ведения боевых действий.Например, в секторе Газа Израиль может спокойно летать низко и не боятся, что его самолеты собьют. Хотя «хамасовцы» предпринимали такие попытки и что-то у них получилось.А на Украине совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация применяется немножко по-другому. Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет. Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения.Так что военные теоретики, которые занимаются разработкой методологии ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе СВО.— Какие западные разработки, кроме F-16 и F-35, для нас сейчас опаснее всего?— Вопрос не в том, какое оружие есть на Западе, а в методологии его применения.Тот же F-16 — это старенький, но неплохой самолет. Но успех его зависит от того, как именно он будет применяться.СВО показала следующее. Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе.В других регионах может возникнуть другая ситуация. Там F-16 может реализовать свой потенциал.Естественно, что на Западе тоже занимаются новыми разработками. У них не стоит на месте военная наука и ВПК. Сейчас они делают ставку на смежные разработки, когда вооружение собирается не одной компанией (как это было во времена холодной войны), а путем, когда они пытаются размазать технологии по целому спектру стран. Тот же F-35, F-22 и Eurofighter — хороший пример, когда большая кооперация принимает участие в сборке этих летательных аппаратов.На Западе ведется работа над созданием концептуально новых стратегических БПЛА, которые будут завязаны на спутниковую передачу данных, чтобы снизить их себестоимость. Потому что их «Жнецы» (MQ-9 Reaper) в условиях вооруженного конфликта высокой интенсивности с противником вроде России или Китая никуда не годятся. Им нужен новый БПЛА, который будет более дешевым, и который будет являться лишь перевозчиком вооружений.Посмотрим, насколько успешно им удастся это реализовать.

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

https://ukraina.ru/20231112/1050960214.html

https://ukraina.ru/20231109/1050704819.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, сво, всу, f-16, впк, пво, авиация