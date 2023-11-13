Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"
14:18 13.11.2023 (обновлено: 15:47 13.11.2023)
Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе
В других регионах может возникнуть другая ситуация. И наш ВПК тоже к этому готовится, считает военный эксперт, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию этих машин планируется произвести в 2026 году.
— Владимир, означает ли разработка Checkmate, что наши нынешние истребители не вполне справляются со своими обязанностями?
— Дело не в том, хватает ли у нас истребителей или не хватает. Разработка Checkmate означает, что наш ВПК развивается и осваивает новые технологии, а потом пытается создавать самолеты и другие летательные средства с применением этих новых технологий.
Нынешний парк нашей авиации в целом справляется с текущими задачами. Но вероятно, что самолеты, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее. А для этого нужно время.
Взять тот же Су-57. Он проходил испытание больше пяти лет. Мы просто занимались оценкой его конструкции. Не бывает так, чтобы мы сделали самолет и сразу же запустили его серийное производство. Даже в Советском Союзе самолеты проходили долгий путь постановки на крыло, прежде чем поступали на службу.
27 октября, 14:48Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлоеВ ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
То же самое будет с Checkmate. Создадут опытную партию. Опытная партия будет проходить различные испытания и облетку. С этими самолетами будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их эксплуатировать.
Это долгий процесс. Но нашему ВПК все равно надо двигаться вперед. Этим мы и занимаемся.
— Если Checkmate — это истребитель, увидим ли мы воздушные бои с его участием?
— Я не думаю, что мы увидим воздушные бои, как это показывалось в старых фильмах. Таких боев мы уже не увидим. Но технологии, которые вкладываются в этот самолет, говорят о том, что это будет успешный легкий истребитель, который с помощью этих новых технологий сможет доминировать над машинами аналогичного класса в воздушном пространстве.
— Название Checkmate дословно переводится «шах и мат». Уместно ли говорить о шахматах касательно действий авиации?
— Я не готов сейчас комментировать различные маркетинговые ходы и наименования продукции. Мне трудно сказать, какую идею пытаются донести производители Checkmate. Но в любом случае это будет неплохой самолет, хоть и однодвигательный. Он займет достойную нишу.
— Если говорить об опыте СВО, насколько наши нынешние самолеты показали себя по сравнению с ожиданиями, которые на них возлагались?
— Сейчас на наших глазах происходит переоценка самой методологии ведения боевых действий.
Вчера, 13:32Военкор Дмитрий Астрахань: Мы на войне не по приказу. Каждый сам находит дорогу в адПостепенно российская медиамашина приспосабливается к реалиям СВО. О том, как и зачем приходят в военную журналистику, о проблемах журналистов и журналистики, а также о поиске баланса между творческим и профессиональным аспектами военных корреспондентов журналисту издания Украина.ру рассказал корреспондент МИЦ "Известия" Дмитрий Астрахань
Например, в секторе Газа Израиль может спокойно летать низко и не боятся, что его самолеты собьют. Хотя «хамасовцы» предпринимали такие попытки и что-то у них получилось.
А на Украине совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация применяется немножко по-другому. Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет.
Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения.
Так что военные теоретики, которые занимаются разработкой методологии ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе СВО.
— Какие западные разработки, кроме F-16 и F-35, для нас сейчас опаснее всего?
— Вопрос не в том, какое оружие есть на Западе, а в методологии его применения.
Тот же F-16 — это старенький, но неплохой самолет. Но успех его зависит от того, как именно он будет применяться.
СВО показала следующее. Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе.
В других регионах может возникнуть другая ситуация. Там F-16 может реализовать свой потенциал.
9 ноября, 14:14Андрей "Мурз" Морозов: Теперь Россия готова встретить "бабку-ёжку", которую ВСУ запускают через ДнепрО допустимости критики военно-политического руководства в ходе боевых действий, механизме государственных переворотов, а также о том, что москвич забыл в Донбассе образца 2014 года, журналисту издания Украина.ру рассказал гвардии сержант 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Морозов, известный также под позывным "Мурз"
Естественно, что на Западе тоже занимаются новыми разработками. У них не стоит на месте военная наука и ВПК. Сейчас они делают ставку на смежные разработки, когда вооружение собирается не одной компанией (как это было во времена холодной войны), а путем, когда они пытаются размазать технологии по целому спектру стран.
Тот же F-35, F-22 и Eurofighter — хороший пример, когда большая кооперация принимает участие в сборке этих летательных аппаратов.
На Западе ведется работа над созданием концептуально новых стратегических БПЛА, которые будут завязаны на спутниковую передачу данных, чтобы снизить их себестоимость. Потому что их «Жнецы» (MQ-9 Reaper) в условиях вооруженного конфликта высокой интенсивности с противником вроде России или Китая никуда не годятся.
Им нужен новый БПЛА, который будет более дешевым, и который будет являться лишь перевозчиком вооружений.
Посмотрим, насколько успешно им удастся это реализовать.