Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М" - 15.11.2023 Украина.ру
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Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М"
Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М" - 15.11.2023 Украина.ру
Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М"
Об обновлении вооружения сообщает Министерство Белоруссии
2023-11-15T15:27
2023-11-15T15:27
новости
белоруссия
беларусь
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Начальник Генштаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларусии генерал-майора Виктор Гулевич сообщил, что руководство республики уделяет повышенное внимание развитию ракетных войск и артиллерии. 7 лет назад на вооружение реактивной артиллерийской бригады поступила принципиально новая для Вооруженных сил республики Беларусь реактивная система залпового огня В-200 Полонез.Виктор Гулевич поздравил личный состав бригады с получением нового комплекса."Уверен, что военнослужащие дивизиона продолжат достойно поддерживать славные боевые традиции воинов-ракетчиков и приумножать славу старших поколений", – сказал Гулевич.
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новости, белоруссия, беларусь
Новости, Белоруссия, Беларусь

Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М"

15:27 15.11.2023
 
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Об обновлении вооружения сообщает Министерство Белоруссии
Начальник Генштаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларусии генерал-майора Виктор Гулевич сообщил, что руководство республики уделяет повышенное внимание развитию ракетных войск и артиллерии. 7 лет назад на вооружение реактивной артиллерийской бригады поступила принципиально новая для Вооруженных сил республики Беларусь реактивная система залпового огня В-200 Полонез.
"В этот день происходит очередное знаменательное событие в жизни воинского коллектива бригады – вручение новой реактивной системы залпового огня В-300 "Полонез-М". Обладая улучшенными боевыми возможностями, комплекс позволяет наносить высокоточный ракетный удар на дальности до 300 километров и по некоторым параметрам не имеет аналога в мире", – сообщил начальник генштаба ВС.
Виктор Гулевич поздравил личный состав бригады с получением нового комплекса.
"Уверен, что военнослужащие дивизиона продолжат достойно поддерживать славные боевые традиции воинов-ракетчиков и приумножать славу старших поколений", – сказал Гулевич.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября, 04:00
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат СШАСитуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
 
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