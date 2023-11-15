Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М"

Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США

Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов