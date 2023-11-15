Белоруссия взяла на вооружение новую реактивную систему залпового огня В-300 "Полонез-М"
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Об обновлении вооружения сообщает Министерство Белоруссии
Начальник Генштаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларусии генерал-майора Виктор Гулевич сообщил, что руководство республики уделяет повышенное внимание развитию ракетных войск и артиллерии. 7 лет назад на вооружение реактивной артиллерийской бригады поступила принципиально новая для Вооруженных сил республики Беларусь реактивная система залпового огня В-200 Полонез.
"В этот день происходит очередное знаменательное событие в жизни воинского коллектива бригады – вручение новой реактивной системы залпового огня В-300 "Полонез-М". Обладая улучшенными боевыми возможностями, комплекс позволяет наносить высокоточный ракетный удар на дальности до 300 километров и по некоторым параметрам не имеет аналога в мире", – сообщил начальник генштаба ВС.
Виктор Гулевич поздравил личный состав бригады с получением нового комплекса.
"Уверен, что военнослужащие дивизиона продолжат достойно поддерживать славные боевые традиции воинов-ракетчиков и приумножать славу старших поколений", – сказал Гулевич.
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