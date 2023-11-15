https://ukraina.ru/20231115/1051018529.html

Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе

Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе - 15.11.2023 Украина.ру

Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе

Россия предпринимает все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. Но если Запад всеми силами станет помогать Украине, то противостояние перерастет в борьбу со всем блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T05:00

2023-11-15T05:00

2023-11-15T05:00

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Чтобы обезопасить Донбасс, МО России предпринимает все возможные действия, исходя из средств и ресурсов, которыми сейчас обладаем. В принципе, для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине, рассказал эксперт.Другое дело, когда Запад всеми силами станет помогать Украине, и противостояние превратится в борьбу практически со всем блоком НАТО, добавил он.Весьма существенную роль здесь играет и политическая составляющая. Потому что, глядя на тех бойцов, которые защищают Россию на передовой, невозможно представить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013234.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, россия, донбасс, штурм, штурмовик, украина, бойцы, запад, нато, сво, спецоперация