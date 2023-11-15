Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе - 15.11.2023 Украина.ру
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Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе
Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе - 15.11.2023 Украина.ру
Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе
Россия предпринимает все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. Но если Запад всеми силами станет помогать Украине, то противостояние перерастет в борьбу со всем блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T05:00
2023-11-15T05:00
новости
вс рф
россия
донбасс
штурм
штурмовик
украина
бойцы
запад
нато
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Чтобы обезопасить Донбасс, МО России предпринимает все возможные действия, исходя из средств и ресурсов, которыми сейчас обладаем. В принципе, для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине, рассказал эксперт.Другое дело, когда Запад всеми силами станет помогать Украине, и противостояние превратится в борьбу практически со всем блоком НАТО, добавил он.Весьма существенную роль здесь играет и политическая составляющая. Потому что, глядя на тех бойцов, которые защищают Россию на передовой, невозможно представить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013234.html
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новости, вс рф, россия, донбасс, штурм, штурмовик, украина, бойцы, запад, нато, сво, спецоперация
Новости, ВС РФ, Россия, Донбасс, штурм, штурмовик, Украина, бойцы, Запад, НАТО, СВО, Спецоперация

Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе

05:00 15.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия предпринимает все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. Но если Запад всеми силами станет помогать Украине, то противостояние перерастет в борьбу со всем блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Чтобы обезопасить Донбасс, МО России предпринимает все возможные действия, исходя из средств и ресурсов, которыми сейчас обладаем. В принципе, для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине, рассказал эксперт.
Другое дело, когда Запад всеми силами станет помогать Украине, и противостояние превратится в борьбу практически со всем блоком НАТО, добавил он.
"Мы не можем себе позволить кровавый штурм. Повторюсь, нам противостоит хорошо мотивированный, тренированный и вооруженный противник — лучше идти осторожно, шаг за шагом освобождая села и деревни, потихоньку закрепляясь на занятых рубежах", - подчеркнул Журавлев.
Весьма существенную роль здесь играет и политическая составляющая. Потому что, глядя на тех бойцов, которые защищают Россию на передовой, невозможно представить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач, отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Швыткин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 13:44
Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУЧто стоит за вбросом об "уходе" России с Херсонщины? Как остановить диверсантов и предугадывать атаки дронов? Спецоперация завершается или, наоборот, набирает обороты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
 
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