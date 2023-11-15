Осторожная спецоперация. Алексей Журавлев о том, почему Россия не нужны "кровавые штурмы" на Донбассе
Россия предпринимает все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. Но если Запад всеми силами станет помогать Украине, то противостояние перерастет в борьбу со всем блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Чтобы обезопасить Донбасс, МО России предпринимает все возможные действия, исходя из средств и ресурсов, которыми сейчас обладаем. В принципе, для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине, рассказал эксперт.
Другое дело, когда Запад всеми силами станет помогать Украине, и противостояние превратится в борьбу практически со всем блоком НАТО, добавил он.
"Мы не можем себе позволить кровавый штурм. Повторюсь, нам противостоит хорошо мотивированный, тренированный и вооруженный противник — лучше идти осторожно, шаг за шагом освобождая села и деревни, потихоньку закрепляясь на занятых рубежах", - подчеркнул Журавлев.
Весьма существенную роль здесь играет и политическая составляющая. Потому что, глядя на тех бойцов, которые защищают Россию на передовой, невозможно представить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач, отметил собеседник Украина.ру.
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