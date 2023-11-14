Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер Кэмерон - 14.11.2023 Украина.ру
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Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер Кэмерон
Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер Кэмерон - 14.11.2023 Украина.ру
Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер Кэмерон
Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Соединенного Королевства, что стало сенсацией даже для британских политических экспертов и журналистов
2023-11-14T15:04
2023-11-14T15:04
эксклюзив
великобритания
свинья
сектор газа
евросоюз
скандал
внешняя политика
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Неожиданное назначение состоялось в рамках сложной кадровой рокировки. Действующий премьер-министр Риши Сунак уволил министра внутренних дел Сью-Эллен Браверман, обвинив ее в неэффективных действиях полиции на фоне массовых митинговых противников войны в Газе.На этот пост оперативно перебросили другого чиновника – министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Должность руководителя МИДа оказалась вакантной, ее неожиданно занял Кэмерон – ветеран британской политики, который возглавлял правительство королевства с 2010 по 2016 год.Однако этот не тот случай, когда в народе вспоминают о бывшем лидере с ностальгией. Правление Кэмерона не принесло ему никакой популярности, и его внезапного камбэка никто не ждал.Отставной премьер давно выпал из политической обоймы Консервативной партии и вошел в британскую историю как инициатор референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, который закончился для него катастрофой.Кэмерон – типичный представитель британской элиты, совершенно оторванной от жизни обычных граждан – неосмотрительно полагал, что обработанные проправительственными медиа британцы проголосуют против разрыва с Брюсселем. Однако они поддержали Брексит, после чего Дэвида отправили в отставку собственные соратники.Впрочем, британский политик запомнился своим соотечественником еще одним заметным скандалом.Бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании лорд Майкл Эшкрофт написал воспоминания о пикантных юношеских похождениях Кэмерона, сообщив о том, что в студенческие годы будущий премьер-министр регулярно употреблял наркопрепараты, а также якобы совершал непристойные сексуальные действия со свиньей.Как рассказывает эта биографическая книга, опубликованная под заголовком "Зовите меня Дэйв", молодой Дэвид Кэмерон сделал это в престижном Оксфордском университете, во время ритуальной церемонии посвящения в члены аристократического студенческого сообщества "Пирс Гэвестон".Причем, лорд Эшкрофт, который долгое время считался доверенным лицом ославленного премьера, утверждал, что другие студенты снимали происходящее и располагают компрометирующими снимками.Кэмерон назвал эту свинскую историю провокацией, однако она получила широкую огласку и давно уже стала частью британской популярной культуры.Ироничные англичане до сих пор называют бывшего лидера государства прозвищем "Хэмерон", обыгрывая слово ham – ветчина.А в знаменитом научно-фантастическом телесериале "Черное зеркало" сняли серию о том, как британский премьер-министр вынужден заниматься сексом со свиньей, которая явно отсылает зрителей к связанному с именем Кэмерона "Свиногейту".После отставки бывшему премьеру предложили написать мемуары за рекордную сумму – 800 тысяч фунтов стерлингов. Специально для того чтобы заинтересованные соотечественники наконец узнали из первых рук, были ли у него романтические отношения с домашним животным.Одним словом, возвращение Кэмерона однозначно не добавит консерваторам популярности. Скорее, это шаг отчаяния, сделанный в совершенно безвыходной для них ситуации.В преддверии неизбежного поражения консерваторов, которые гарантированно потеряют власть уже на следующих парламентских выборах, Риши Сунак столкнулся с очевидным кадровым дефицитом. Кресла в британском правительстве превратились для молодых политиков в настоящий электрический стул, убивая перспективы их будущей государственной карьеры.Высокопоставленные крысы уже сейчас активно разбегаются с его тонущего корабля. Достаточно сказать, что уволенная с поста руководителя МВД Браверман, судя по всему, сама же спровоцировала свою отставку, выступив накануне с резкой критикой собственного партийного руководства – чтобы своевременно отмежеваться от него в глазах полностью разочарованных избирателей.Одновременно Сунаку пришлось отправить в отставку еще одну чиновницу – министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Терезу Коффи, которая вызвала у британцев настоящую ненависть, заявив, что в условиях подорожания овощей им надо переходить на более доступную репу."Будет лучше, если люди станут прямо сейчас есть репу, вместо того чтобы думать о помидорах, огурцах, листьях салата и им подобных", – сказала Коффи, наглядно продемонстрировав полную неадекватность британской власти.Причем, журналисты напоминают, что она тоже училась в элитном Оксфорде, где когда-то проходил свинскую церемонию посвящения Кэмерон.Желающих работать в такой политической команде не наблюдается. По этой причине во власть пришлось вернуть пропахшего нафталином премьера-отставника, который в последнее время занимался частной лоббистской деятельностью на охваченной кризисом Шри-Ланке.Но британская пресса тут же вытащила наружу историю со свиньей, которую по-новому обсасывают таблоиды – бросая этим тень на самого Сунака.Что касается политических результатов этого назначения, оно однозначно не приведет британскую политику ни к каким существенным изменениям. Дэвид Кэмерон, как и его предшественник Джеймс Клеверли, будет послушно выполнять инструкции, поступающие из Государственного департамента США.А он потом уйдет в отставку, вместе со всем обреченным правительством Сунака. И, может быть, займется на досуге каким-то делом, которое будет получаться у сэра Дэвида лучше политики – например, разведет в своем поместье свиней.
https://ukraina.ru/20160629/1016821024.html
https://ukraina.ru/20170609/1018761268.html
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Александр Савко
Александр Савко
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, великобритания, свинья, сектор газа, евросоюз, скандал, внешняя политика
Эксклюзив, Великобритания, свинья, сектор Газа, Евросоюз, скандал, внешняя политика

Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер Кэмерон

15:04 14.11.2023
 
© AFP2023 / BEN STANSALL
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AFP2023 / BEN STANSALL
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Соединенного Королевства, что стало сенсацией даже для британских политических экспертов и журналистов
Неожиданное назначение состоялось в рамках сложной кадровой рокировки. Действующий премьер-министр Риши Сунак уволил министра внутренних дел Сью-Эллен Браверман, обвинив ее в неэффективных действиях полиции на фоне массовых митинговых противников войны в Газе.
На этот пост оперативно перебросили другого чиновника – министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Должность руководителя МИДа оказалась вакантной, ее неожиданно занял Кэмерон – ветеран британской политики, который возглавлял правительство королевства с 2010 по 2016 год.
Однако этот не тот случай, когда в народе вспоминают о бывшем лидере с ностальгией. Правление Кэмерона не принесло ему никакой популярности, и его внезапного камбэка никто не ждал.
Отставной премьер давно выпал из политической обоймы Консервативной партии и вошел в британскую историю как инициатор референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, который закончился для него катастрофой.
Кэмерон – типичный представитель британской элиты, совершенно оторванной от жизни обычных граждан – неосмотрительно полагал, что обработанные проправительственными медиа британцы проголосуют против разрыва с Брюсселем. Однако они поддержали Брексит, после чего Дэвида отправили в отставку собственные соратники.
Впрочем, британский политик запомнился своим соотечественником еще одним заметным скандалом.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке - РИА Новости, 1920, 29.06.2016
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Бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании лорд Майкл Эшкрофт написал воспоминания о пикантных юношеских похождениях Кэмерона, сообщив о том, что в студенческие годы будущий премьер-министр регулярно употреблял наркопрепараты, а также якобы совершал непристойные сексуальные действия со свиньей.
Как рассказывает эта биографическая книга, опубликованная под заголовком "Зовите меня Дэйв", молодой Дэвид Кэмерон сделал это в престижном Оксфордском университете, во время ритуальной церемонии посвящения в члены аристократического студенческого сообщества "Пирс Гэвестон".
Причем, лорд Эшкрофт, который долгое время считался доверенным лицом ославленного премьера, утверждал, что другие студенты снимали происходящее и располагают компрометирующими снимками.
Кэмерон назвал эту свинскую историю провокацией, однако она получила широкую огласку и давно уже стала частью британской популярной культуры.
Ироничные англичане до сих пор называют бывшего лидера государства прозвищем "Хэмерон", обыгрывая слово ham – ветчина.
А в знаменитом научно-фантастическом телесериале "Черное зеркало" сняли серию о том, как британский премьер-министр вынужден заниматься сексом со свиньей, которая явно отсылает зрителей к связанному с именем Кэмерона "Свиногейту".
После отставки бывшему премьеру предложили написать мемуары за рекордную сумму – 800 тысяч фунтов стерлингов. Специально для того чтобы заинтересованные соотечественники наконец узнали из первых рук, были ли у него романтические отношения с домашним животным.
Одним словом, возвращение Кэмерона однозначно не добавит консерваторам популярности. Скорее, это шаг отчаяния, сделанный в совершенно безвыходной для них ситуации.
В преддверии неизбежного поражения консерваторов, которые гарантированно потеряют власть уже на следующих парламентских выборах, Риши Сунак столкнулся с очевидным кадровым дефицитом. Кресла в британском правительстве превратились для молодых политиков в настоящий электрический стул, убивая перспективы их будущей государственной карьеры.
Высокопоставленные крысы уже сейчас активно разбегаются с его тонущего корабля. Достаточно сказать, что уволенная с поста руководителя МВД Браверман, судя по всему, сама же спровоцировала свою отставку, выступив накануне с резкой критикой собственного партийного руководства – чтобы своевременно отмежеваться от него в глазах полностью разочарованных избирателей.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
9 июня 2017, 11:03
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Одновременно Сунаку пришлось отправить в отставку еще одну чиновницу – министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Терезу Коффи, которая вызвала у британцев настоящую ненависть, заявив, что в условиях подорожания овощей им надо переходить на более доступную репу.
"Будет лучше, если люди станут прямо сейчас есть репу, вместо того чтобы думать о помидорах, огурцах, листьях салата и им подобных", – сказала Коффи, наглядно продемонстрировав полную неадекватность британской власти.
Причем, журналисты напоминают, что она тоже училась в элитном Оксфорде, где когда-то проходил свинскую церемонию посвящения Кэмерон.
Желающих работать в такой политической команде не наблюдается. По этой причине во власть пришлось вернуть пропахшего нафталином премьера-отставника, который в последнее время занимался частной лоббистской деятельностью на охваченной кризисом Шри-Ланке.
Но британская пресса тут же вытащила наружу историю со свиньей, которую по-новому обсасывают таблоиды – бросая этим тень на самого Сунака.
Что касается политических результатов этого назначения, оно однозначно не приведет британскую политику ни к каким существенным изменениям. Дэвид Кэмерон, как и его предшественник Джеймс Клеверли, будет послушно выполнять инструкции, поступающие из Государственного департамента США.
А он потом уйдет в отставку, вместе со всем обреченным правительством Сунака. И, может быть, займется на досуге каким-то делом, которое будет получаться у сэра Дэвида лучше политики – например, разведет в своем поместье свиней.
 
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