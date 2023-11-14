Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны - 14.11.2023 Украина.ру
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Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны
Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны - 14.11.2023 Украина.ру
Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны
"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность... Украина.ру, 14.11.2023
2023-11-14T13:10
2023-11-14T13:10
мнения
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
запад
сша
палестино-израильский конфликт
германия
национальная безопасность
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"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — написал колумнист британского The Telegraph Кон Кафлин. И продолжил: "политики по обе стороны Атлантики уже готовы "предать украинское дело...". Замечательно, что категория "многих западных лидеров" в статье известного колумниста не расшифровывается. Впрочем, далее Кафлин сообщает главную мысль, то ради чего, собственно, всё и затевалось: "У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно".В некотором смысле тезис колумниста The Telegraph противоречит утверждению Джо Байдена о том, что самая могущественная страна в истории человечества – США – способна вести множество войн одновременно. Медийная и политическая машины Запада, раскочегаренные практически до скорости света, сформировали четвёртое измерение реальности, к самой реальности отношения не имеющего, но на реальность влияющее – парадокс виляющего собакой хвоста.Заявить открыто о своём поражении на Украине США никак нельзя. История знаменитого письма королевы Изабеллы стражникам свергнутого её мужа Эдуарда II, живописно изображённая Морисом Дрюоном в серии "Проклятые короли", в романе "Лилия и Лев" повторяется в реальной жизни в сотый, стотысячный раз. Да, да, то самое:"Как надо понимать: "Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела", спросил Мортимер, - или же: "Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело"?Где же запятая?Ее нет, - ответил Орлетон. Если Господь пожелает, тот, кто получит письмо, поймет его смысл. Ну разве можно кого-нибудь упрекнуть за такое письмо?".Как сдать Украину, не сдавая её? Устранить Зеленского, не устраняя. Победить Россию, проиграв. Сохранить гегемонию, не сохранив. Нетривиальная, но рабочая задача, которую сама жизнь поставила перед пытливым англосаксонским умом. Сперва, как обычно принято, ум нашего врага создал себе проблему, а теперь пытается решить.Статья в The Telegraph, а также её многочисленные близнецы, "вдруг материализовавшиеся из пустоты" материалы об украинской коррупции; возникший чёртом из табакерки полковник-диверсант Роман Червинский, настоящий "герой" этой Украины, человек-монстр, взорвавший "Северные потоки"; статьи о том, что наш Наполеон уездного масштаба, Зеленский, более не святой. Подвижник, отшельник, но не святой. Причастен к некоторым нехорошим делам. И даже сильно нехорошим. Да он настоящий негодяй! Впрочем, мы сильно забежали вперёд. Всё это призвано намазать толстым слоем чуши общественное мнение. Успокоить смущённую неприглядной реальностью душу западного избирателя. Погрузить его обратно в матрицу, рассказав сладкую сказку, навеять золотой сон, что правят им по-прежнему проверенные временем, старые-добрые, стоящие на стороне света, правда, слегка наивные в безудержной милости своей к сирым и убогим патриции.Кафлин пишет: "В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС".Читая это, мне хочется ущипнуть – не себя, а Кафлина. Не знаю, о каком Берлине он пишет, но в Берлине Писториуса и Шольца финансирование войны с Россией на Украине в 2024-м собираются увеличить вдвое, с 4 до 8 млрд евро, включив в поставки истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow, американские вертолёты Chinook – сообщает Bloomberg. И кто бы разрешил Берлину давать Киеву самое современное американское и израильское вооружение? Верно, разрешили Тель-Авив и Вашингтон. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, не смущаясь, заговорил о необходимости милитаризации общественного немецкого сознания, потому что на пороге – война, и социум к ней должен быть морально готов.Консолидированное политическое решение Запада, уничтожить Россию, неизменно. Однако, по ходу предприятия выяснилось другое, страшное – хотят, но не могут. Проигрывают. .А этот пассаж? Занятую Россией территорию на востоке Украины официально, не абы как, передать Москве. Позвольте поинтересоваться: откуда у Берлина взялись полномочия "передать Москве официально" территорию формально третьей и страны? Кто подписал удивительный мандат на "немецкий политический консенсус"? Откуда у Германии взялась физическая возможность "передать" хоть что-то? У государства, уничтожающего свою промышленность в угоду Америке, проснулась воля? Германия встала с колен? Если забыть о химерических идеях Кафлина и вернуться в реальность, нетрудно понять: Украина делением не размножается, потому что ноль не делится.Одна Украина сегодня – Голливуд, виртуальная вселенная, имитация жизни, спичи, тосты и фотосессии Зеленского и его "друзей". Эта Украина существует в соцсетях, подцензурных медиа и рассыпается, когда пытаешься потрогать её. Другая Украина – война, кровавый пылесос, высасывающий всех, до кого дотянется, чтобы отправить на фронт убивать русских. Эта Украина наёмников, военных советников стран НАТО, поставок оружия, военных преступников из нацбатальонов, заградотрядов на передовой, воровства власть имущих – истинное царство мёртвых, воплощённое на русской земле к концу первого срока "президента мира". Украина на содержании, не способная без него просуществовать и трёх месяцев.Как же делить хоть какую из них? С кем? С убийцами, архитекторами этой войны? Мы слишком хорошо относимся к Украине, чтобы оставлять своё Кощею заморскому."Специальная военная операция – это был крайний вариант для достижения наших целей. Мы должны были достигнуть наши цели, мы должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, мы должны были избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом, у своих границ", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Никакое деление Украины не предоставляет "гарантий безопасности для будущих поколений". Русская армия входила в Берлин императора Фридриха, потом – фюрера всеобщего Западного Рейха, а между этими событиями – в наполеоновский Париж. Не потому, что ей так хотелось, а потому что иного пути для создания условий мирного развития страны в том историческом контексте не существовало. Ровно как и сейчас.Националистические, русофобские режимы, поглощённые военным блоком, записавшим в главные враги Россию, напрямую угрожают существованию русского народа. Скажу больше: битва за Украину – только первый шаг к решению вопроса национальной безопасности.
https://ukraina.ru/20231107/1050824233.html
https://ukraina.ru/20231101/1050677060.html
https://ukraina.ru/20231113/1050990813.html
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Вадим Авва
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мнения, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, запад, сша, палестино-израильский конфликт, германия, национальная безопасность
Мнения, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запад, США, Палестино-израильский конфликт, Германия, национальная безопасность

Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны

13:10 14.11.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Вадим Авва авторы
Вадим Авва
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"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — написал колумнист британского The Telegraph Кон Кафлин.
И продолжил: "политики по обе стороны Атлантики уже готовы "предать украинское дело...".
Замечательно, что категория "многих западных лидеров" в статье известного колумниста не расшифровывается. Впрочем, далее Кафлин сообщает главную мысль, то ради чего, собственно, всё и затевалось: "У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно".
В некотором смысле тезис колумниста The Telegraph противоречит утверждению Джо Байдена о том, что самая могущественная страна в истории человечества – США – способна вести множество войн одновременно.
Медийная и политическая машины Запада, раскочегаренные практически до скорости света, сформировали четвёртое измерение реальности, к самой реальности отношения не имеющего, но на реальность влияющее – парадокс виляющего собакой хвоста.
Заявить открыто о своём поражении на Украине США никак нельзя. История знаменитого письма королевы Изабеллы стражникам свергнутого её мужа Эдуарда II, живописно изображённая Морисом Дрюоном в серии "Проклятые короли", в романе "Лилия и Лев" повторяется в реальной жизни в сотый, стотысячный раз.
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 17:08
Говорить не с кем. Почему мирные переговоры по Украине обречены на провалНа прошлой неделе в западной прессе почти одновременно вышли две примечательные публикации
Да, да, то самое:
"Как надо понимать: "Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела", спросил Мортимер, - или же: "Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело"?
Где же запятая?
Ее нет, - ответил Орлетон. Если Господь пожелает, тот, кто получит письмо, поймет его смысл. Ну разве можно кого-нибудь упрекнуть за такое письмо?".
Как сдать Украину, не сдавая её? Устранить Зеленского, не устраняя. Победить Россию, проиграв. Сохранить гегемонию, не сохранив.
Нетривиальная, но рабочая задача, которую сама жизнь поставила перед пытливым англосаксонским умом. Сперва, как обычно принято, ум нашего врага создал себе проблему, а теперь пытается решить.
Статья в The Telegraph, а также её многочисленные близнецы, "вдруг материализовавшиеся из пустоты" материалы об украинской коррупции; возникший чёртом из табакерки полковник-диверсант Роман Червинский, настоящий "герой" этой Украины, человек-монстр, взорвавший "Северные потоки"; статьи о том, что наш Наполеон уездного масштаба, Зеленский, более не святой. Подвижник, отшельник, но не святой. Причастен к некоторым нехорошим делам. И даже сильно нехорошим. Да он настоящий негодяй!
Впрочем, мы сильно забежали вперёд. Всё это призвано намазать толстым слоем чуши общественное мнение. Успокоить смущённую неприглядной реальностью душу западного избирателя. Погрузить его обратно в матрицу, рассказав сладкую сказку, навеять золотой сон, что правят им по-прежнему проверенные временем, старые-добрые, стоящие на стороне света, правда, слегка наивные в безудержной милости своей к сирым и убогим патриции.
Кафлин пишет: "В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС".
Читая это, мне хочется ущипнуть – не себя, а Кафлина. Не знаю, о каком Берлине он пишет, но в Берлине Писториуса и Шольца финансирование войны с Россией на Украине в 2024-м собираются увеличить вдвое, с 4 до 8 млрд евро, включив в поставки истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow, американские вертолёты Chinook – сообщает Bloomberg.
Зеленский Байден
1 ноября, 15:18
Война — способ политического выживания Украины и ЗападаНовый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя последнее видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета, сказал немыслимые для 2022 и первой половины текущего года вещи
И кто бы разрешил Берлину давать Киеву самое современное американское и израильское вооружение? Верно, разрешили Тель-Авив и Вашингтон. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, не смущаясь, заговорил о необходимости милитаризации общественного немецкого сознания, потому что на пороге – война, и социум к ней должен быть морально готов.
Консолидированное политическое решение Запада, уничтожить Россию, неизменно. Однако, по ходу предприятия выяснилось другое, страшное – хотят, но не могут. Проигрывают. .
А этот пассаж? Занятую Россией территорию на востоке Украины официально, не абы как, передать Москве. Позвольте поинтересоваться: откуда у Берлина взялись полномочия "передать Москве официально" территорию формально третьей и страны? Кто подписал удивительный мандат на "немецкий политический консенсус"?
Откуда у Германии взялась физическая возможность "передать" хоть что-то? У государства, уничтожающего свою промышленность в угоду Америке, проснулась воля? Германия встала с колен?
Если забыть о химерических идеях Кафлина и вернуться в реальность, нетрудно понять: Украина делением не размножается, потому что ноль не делится.
Одна Украина сегодня – Голливуд, виртуальная вселенная, имитация жизни, спичи, тосты и фотосессии Зеленского и его "друзей". Эта Украина существует в соцсетях, подцензурных медиа и рассыпается, когда пытаешься потрогать её.
Другая Украина – война, кровавый пылесос, высасывающий всех, до кого дотянется, чтобы отправить на фронт убивать русских. Эта Украина наёмников, военных советников стран НАТО, поставок оружия, военных преступников из нацбатальонов, заградотрядов на передовой, воровства власть имущих – истинное царство мёртвых, воплощённое на русской земле к концу первого срока "президента мира".
Украина на содержании, не способная без него просуществовать и трёх месяцев.
Как же делить хоть какую из них? С кем? С убийцами, архитекторами этой войны? Мы слишком хорошо относимся к Украине, чтобы оставлять своё Кощею заморскому.
Юрий Швыткин интервью - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 18:29
Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзяБудет ли Россия брать Киев и Одессу или пойдёт на переговоры с Западом и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
"Специальная военная операция – это был крайний вариант для достижения наших целей. Мы должны были достигнуть наши цели, мы должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, мы должны были избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом, у своих границ", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Никакое деление Украины не предоставляет "гарантий безопасности для будущих поколений". Русская армия входила в Берлин императора Фридриха, потом – фюрера всеобщего Западного Рейха, а между этими событиями – в наполеоновский Париж. Не потому, что ей так хотелось, а потому что иного пути для создания условий мирного развития страны в том историческом контексте не существовало. Ровно как и сейчас.
Националистические, русофобские режимы, поглощённые военным блоком, записавшим в главные враги Россию, напрямую угрожают существованию русского народа.
Скажу больше: битва за Украину – только первый шаг к решению вопроса национальной безопасности.
 
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