Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО - 14.11.2023 Украина.ру
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Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО - 14.11.2023 Украина.ру
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-14T09:24
2023-11-14T09:24
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"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.Об уничтожении украинского беспилотника в Орловской области ранее сообщил глава региона Андрей Клычков.
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новости, россия, московская область, тамбов, брянская область, орловская область, минобороны рф, атака, пво, бпла, всу
Новости, Россия, Московская область, Тамбов, Брянская область, Орловская область, Минобороны РФ, атака, ПВО, БПЛА, ВСУ

Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО

09:24 14.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Об уничтожении украинского беспилотника в Орловской области ранее сообщил глава региона Андрей Клычков.
Александр Полищук интервью
07:36
Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный
 
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