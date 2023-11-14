https://ukraina.ru/20231114/1051002885.html
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО - 14.11.2023 Украина.ру
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-14T09:24
2023-11-14T09:24
2023-11-14T09:24
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"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.Об уничтожении украинского беспилотника в Орловской области ранее сообщил глава региона Андрей Клычков.
https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, московская область, тамбов, брянская область, орловская область, минобороны рф, атака, пво, бпла, всу
Новости, Россия, Московская область, Тамбов, Брянская область, Орловская область, Минобороны РФ, атака, ПВО, БПЛА, ВСУ
Четыре российских региона были атакованы украинскими БПЛА - МО
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 ноября сообщает в своём телеграм-канале