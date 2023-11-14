Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
Российская армия опережает ВСУ по своим возможностям, в том числе и по технике. Поэтому позиционная зимняя кампания должна по всем признакам военной науки пройти при преимуществе ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Судя по прогнозам, предстоящая зима будет очень теплой, и это создаст проблемы, потому что если сомкнутся осенняя и весенняя распутицы, передвигаться вне дорог на фронте будет затруднительно, рассказал эксперт.
При этом МО России набрало достаточное количество добровольцев, опережая по резервам украинскую армию, добавил он.
"Учитывая темпы мобилизации, набрано 410 тысяч добровольцев при плане в 400 тысяч на весь год, российская армия опережает ВСУ по своим возможностям, в том числе и по технике, потому что ручеек с Запада обмелел, это уже не та полноводная река", - подчеркнул Анпилогов.
Позиционная зимняя кампания должна по всем признакам военной науки пройти при преимуществе российской стороны. Пусть небольшом, но стабильном и постоянном, резюмировал собеседник издания.
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12 ноября, 13:32Военкор Дмитрий Астрахань: Мы на войне не по приказу. Каждый сам находит дорогу в адПостепенно российская медиамашина приспосабливается к реалиям СВО. О том, как и зачем приходят в военную журналистику, о проблемах журналистов и журналистики, а также о поиске баланса между творческим и профессиональным аспектами военных корреспондентов журналисту издания Украина.ру рассказал корреспондент МИЦ "Известия" Дмитрий Астрахань