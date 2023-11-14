Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ

Военкор Дмитрий Астрахань: Мы на войне не по приказу. Каждый сам находит дорогу в ад

Постепенно российская медиамашина приспосабливается к реалиям СВО. О том, как и зачем приходят в военную журналистику, о проблемах журналистов и журналистики, а также о поиске баланса между творческим и профессиональным аспектами военных корреспондентов журналисту издания Украина.ру рассказал корреспондент МИЦ "Известия" Дмитрий Астрахань