https://ukraina.ru/20231113/1050985551.html
Фигуранту дела о покушении на Соловьёва грозит психбольница
Фигуранту дела о покушении на Соловьёва грозит психбольница - 13.11.2023 Украина.ру
Фигуранту дела о покушении на Соловьёва грозит психбольница
Фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва могут признать невменяемым и направить в психбольницу, сообщил 13 ноября телеграм-канал Zvezdanews
2023-11-13T16:13
2023-11-13T16:13
2023-11-13T16:13
новости
россия
владимир соловьев
задержанные
суд
психиатрические больницы
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По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости, что подтверждают слова защиты.Адвокат Стрижакова утверждает, что что подозреваемый знал других фигурантов, готовивших покушение, но якобы просто пустил их к себе жить.Источник сообщает, что сам Стрижаков в суде заявил, что у него дома хранилось оружие, но виновным себя не признает.В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир соловьев, задержанные, суд, психиатрические больницы
Фигуранту дела о покушении на Соловьёва грозит психбольница
Фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва могут признать невменяемым и направить в психбольницу, сообщил 13 ноября телеграм-канал Zvezdanews
"Психбольница грозит фигуранту дела о подготовке покушения на Владимира Соловьева, его могут отправить туда по решению суда", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости, что подтверждают слова защиты.
Адвокат Стрижакова утверждает, что что подозреваемый знал других фигурантов, готовивших покушение, но якобы просто пустил их к себе жить.
Источник сообщает, что сам Стрижаков в суде заявил, что у него дома хранилось оружие, но виновным себя не признает.
В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.
Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.
Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.
Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
* Запрещенная в России террористическая организация