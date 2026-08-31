https://ukraina.ru/20260831/sammit-shos-v-kirgizii-igra-vokrug-starlink-i-popytki-ukrainy-bit-po-rossii-itogi-31-avgusta-1082922716.html

Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа

Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа - 31.08.2026 Украина.ру

Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа

В Бишкеке стартовал юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, где президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-08-31T17:30

2026-08-31T17:30

2026-08-31T17:30

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

илон маск

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дональд трамп

вооруженные силы украины

шос

украина.ру

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31 августа в Бишкеке стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества, которой в этом году исполнилось 25 лет. В первый день форума запланирована встреча в формате "ШОС плюс", во второй — заседание совета глав государств-членов. Девиз саммита — "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".Президент России Владимир Путин уже прилетел в Киргизию. В аэропорту Манас его встречали по национальным традициям: мед, боорсоки, почетный караул, баатыры и танец под "Маш ботой". После этого президент России провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли в дружеской конструктивной атмосфере. По словам пресс-секретеря президента РФ Дмитрия Пескова, украинский кризис обсуждался лишь "по касательной" и не был главной темой.Путин заявил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Также он сообщил, что Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Всего у российского лидера запланировано девять встреч на полях ШОС — с лидерами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии, Киргизии и Казахстана.Отметим, что ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным ВВП свыше 27 триллионов долларов. Это четверть суши и почти половина населения планеты. Маск допускал использование Starlink для ударов по РФFinancial Times раскрыла новые подробности скандала вокруг беспилотников со спутниковой связью Starlink для ударов вглубь территории России. Оказывается, предприниматель, миллиардер Илон Маск был не против разрешить Украине использовать спутниковую связь для ударов по России, но назвал это политическим решением, "которое должно быть принято в Белом доме". Однако, как выяснилось, на просьбу Киева не дал согласия именно президент США Дональд Трамп.Ранее The Atlantic сообщал, что Зеленский просил у Трампа разрешение на использование Starlink для ударов вглубь России. В ответ американский лидер пообещал "рассмотреть вопрос", но четкого ответа не дал. Позже выяснилось, что Маск отказал, посчитав, что это может привести к эскалации.Ситуация оказалась настолько запутанной, что Зеленский публично признал: его обманули. "Он сказал, что я его обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся в министерство обороны, и они сказали, что, может, так и было", — заявил нелегитимный президент Украины.Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что именно эта история могла стать причиной увольнения Федорова. Бывший министр обороны подставил Зеленского, заверив его, что Маск согласен. А когда выяснилось, что это не так, Трамп в Анкаре назвал Зеленского лгуном. "С этого момента и началась эпопея вокруг Федорова", — резюмировал политолог.Сводка Минобороны России за 31 августаПодразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях — противник потерял более 245 военнослужащих, пять БМП и восемь автомобилей.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи. Поражены формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР — потери свыше 190 человек, две БМП, 12 автомобилей."Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Удары нанесены в районах Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки — минус 205 военнослужащих, две БМП, 28 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Поражены формирования ВСУ и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области — потери до 370 военнослужащих, две БМП, девять автомобилей.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

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Мария Илащук

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, илон маск, китай, дональд трамп, вооруженные силы украины, шос, украина.ру