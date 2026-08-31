https://ukraina.ru/20260831/solntse-poezii-na-volne-demokratii-pampush-ne-vozvraschaetsya-na-tverbul-1082923501.html

Солнце поэзии на волне демократии: Пампуш не возвращается на Твербуль

Солнце поэзии на волне демократии: Пампуш не возвращается на Твербуль - 31.08.2026 Украина.ру

Солнце поэзии на волне демократии: Пампуш не возвращается на Твербуль

Демократия в Москве 28 августа 2026 года показала себя во всей красе: открытой, доступной, технологичной и в тоже эстетически мотивированной и материально рачительной.

2026-08-31T17:59

2026-08-31T17:59

2026-08-31T17:59

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госдума

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российская газета

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В этот день в Москве с 8:00 до 14:00 онлайн на elec.mos.ru и на 132 избирательных участках проходило тестовое электронное голосование, которое должно проверить доступность и работоспособность новой системы для выявления электоральных предпочтений россиян. Тестирование неожиданно благоразумно прошло перед выборами в Госдуму России, а не во время их.В тестировании приняли участие 740 тысяч совершеннолетних москвичей с постоянной регистрацией, которые должны были определить, нужно ли возвращать памятник Александру Пушкину, стоящий сегодня на Пушкинской площади, на старое место в начале Тверского бульвара, где он стоял до 1950 года. Изначально бронзовый монумент работы скульптора Александра Опекушина в 1880 году был установлен в начале Тверского бульвара, и поэт тогда стоял лицом к Страстному монастырю.С инициативой о переносе монумента выступил председатель правления Союза кинематографистов России кинорежиссер Никита Михалков, и московские власти, тоже неожиданно, решили поинтересоваться мнением москвичей на этот счет – демократия у нас всё-таки…Итоги голосования дали такой результат:– "Нет, не нужно": памятник следует оставить на прежнем месте на Пушкинской площади — 456 464 голоса;– "Решение должны принимать специалисты" — 154 995 голосов;– "Да, монумент нужно перенести с Пушкинской площади на Тверской бульвар" — 129 747 голосов.Общий же духовно-методологический итог голосования вышел двояким. И вот почему: с одной стороны, Москва осталась с памятником Пушкину на старом месте и сохранила привычный облик. С другой, столица нашей Родины осталась, как минимум, без колокольни Страстного монастыря и без Пампуша на Твербуле. И, конечно же, будет сэкономлена прорва денег, что во время проведения СВО очень даже не лишнее.И вот в чём дело. Именно так – Пампуш на Твербуле – сокращенно называли памятник в народе до переноса в 1950 году: "Пампуш" – от "памятник Пушкину", а "Твербуль" — от "Тверской бульвар". Там назначали свидания, новое название пошло гулять по литературе у Михаила Булгакова (фельетон "Похождения Чичикова") и Корнея Чуковского, который в книге "Живой как жизнь" даже увидел в Пампуше что-то украинское и писал: "Маяковский, например, рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая рандеву своим поклонникам, произносят два слова: "Твербуль, Пампуш". И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий – Тверской бульвар, памятник Пушкину. Этот Твербуль Пампуш был мне особенно мил, потому что в нем слышалось что-то украинское: в связи с этими словами возникают и Тарас Бульба, и вкусные, жареные пампушки. В 1920-х годах в Москве существовало двустишье:На Твербуле у ПампушаЖдет меня миленок Груша".Потом Пампуша увели с Твербуля, и забавное народное прозвище сошло на нет…Сторонники возвращения памятника на старое место выступали за историческую и архитектурную справедливость, полагая, что так они только укрепят русскую национальную и региональную московскую идентичность. Москвичи, которым пришлось решать, высказались против. Как пишет "Российская газета", экскурсовод Анастасия Шульгина, московский и, видимо, небезразличный человек, заявила журналистам: "Я голосовала за то, чтобы поэт остался на месте. Считаю, здорово, что вопрос вынесли на народное голосование: памятник ставили на деньги горожан, и в этом голосовании чувствуется преемственность поколений".Чтобы душу и память не бередить, не будем разбираться, каких именно поколений. Ведь памятник был перенесен с Тверского на Пушкинскую, потому что там сначала развалили и снесли Страстной монастырь, основанный в 1654 году, закрытый в 1919 году и при СССР используемый как Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников. А потом и его красивую колокольню, которую приспособили под огромную информационную тумбу для плакатов и лозунговых объявлений и заклинаний.Потом Страстную площадь перелицевали в Пушкинскую и решили украсить ее изваянием "Солнца русской поэзии". И украсили. А потом все стерпелось, свыклось, стало как бы естественной частью столичного пейзажа, и пошли множиться поколения, у которых уже иная преемственность…Ну да ладно – хоть, повторимся, денег сэкономили. Потому что в городе уже давно продолжается латентная дискуссия, возрождать или не возрождать сам Страстной монастырь с колокольней. В 2006 году общество "Бородино-2012" открыто выступило с такой инициативой в рамках проекта "Старая Москва": перенести памятник Пушкина на прежнее место, воссоздать колокольню и восстановить Страстной собор в глубине сквера.В 2012 году на Пушкинской площади установили памятный знак, посвященный монастырю, а через два года община Страстного монастыря собрала 90 тысяч подписей за его восстановление и подготовила свой проект.Оба проекта не были поддержаны, и только в 2016 году студенты, аспиранты и преподаватели истфака МГУ создали виртуальную трехмерную реконструкцию Страстного монастыря, которая уже даже поучаствовала в выставке "Утраченная Москва в 3D моделях: Китай-город". И тогда же археологи в ходе программы "Моя улица" нашли около 5 тысяч артефактов и даже ограду Страстного монастыря. Ее законсервировали в грунте, а часть экспонатов показали на выставке "Тверская и не только" в Музее Москвы. Там все и можно посмотреть, если есть желание.Но в августе этого года дискуссия вспыхнула вновь. Иерей храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах Филипп Ильяшенко призвал восстановить Страстной монастырь, чтобы вернуть Москве ее историческое наследие. "На месте монастыря нужно восстановить монастырь в полном объеме, там вполне достаточно места. Если его восстановить, он станет прекрасной доминантой на площади между современными зданиями. Восстановление таких объектов – это свидетельство нашего уважения к истории и благочестию предков. (…) Монастырь – это наша национальная святыня. Снос подобных объектов ведет к утрате исторической памяти, а их воссоздание показывает, что мы ценим прошлое и понимаем глубину нашей истории. Она насчитывает не сто лет, а целое тысячелетие, и православие остается прочным стержнем нашего народа", – уверен священник.И в этом плане с ним спорить невозможно. Но вот беда – практическое воплощение призывов. На месте монастыря в настоящее время находятся кинотеатр "Россия", ставший потом "Пушкинским", преобразованный в театр "Россия", а потом и в Московский театр мюзикла, сквер и, собственно, Пампуш с Твербуля. Начнется восстановление монастыря и колокольни – все равно придется переносить. И тратить время и деньги. А сейчас против этого – мнение большинства москвичей…И что же делать? А жизнь подскажет. К тому же, может, начать восстанавливать память не с Пампуша на Твербуле, а с чего-то попроще и с менее затратного? Например, когда Пампуш с Твербулем был в моде, в СССР ходовыми были еще два сокращения "ЧИК" и "СКП" – "честь имею кланяться" и "с коммунистическим приветом".Зачем? Все гораздо заковыристее, чем может показаться. Там был классово-идеологический маркер. Много лет потомкам рассказывали случай из жизни Осипа Мандельштама, которому его знакомый как-то прислал записку, которую закончил аббревиатурой "СКП". А Мандельштам разорвал отношения тоже запиской с "ЧИК" в конце. И всем тогда стало все ясно…"Мы живём в украинском времени и пространстве": зачем Киев переписывает историю Новороссии

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260606/1046899258.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, весь скачко, госдума, пушкин, москва, россия, никита михалков, российская газета, ссср