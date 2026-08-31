https://ukraina.ru/20260831/zelenskiy-v-yarosti-ot-rossiyskikh-aviaudarov-schitayut-v-britanii--1082923012.html

Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии

Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии - 31.08.2026 Украина.ру

Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии

Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне раздражен массированными ответными ударами российской армии на террористические атаки украинских беспилотников. Об этом 31 августа заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала

2026-08-31T17:10

2026-08-31T17:10

2026-08-31T17:11

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По словам эксперта, Зеленский, которого, очевидно, "злят российские авиаудары", теперь требует нарастить производство украинских беспилотников. Однако на фоне успешных действий Вооруженных сил РФ киевское руководство лихорадочно пытается компенсировать потери за счет новых запусков дронов, но сталкивается с жестким военным отпором.Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение результативных ударов по критически важным объектам противника. В частности, ночью в воскресенье ВС РФ поразили комбинат асбестоцементных изделий, где на складах хранились взрывчатые вещества компании "Умные боеприпасы", занимающейся производством БПЛА и боеприпасов к ним. Уничтожение этого объекта нанесло серьезный урон украинской военной промышленности.В качестве зеркального ответа на агрессию украинской стороны российские военнослужащие наносят высокоточные удары большой дальности по центрам принятия решений, а также по оборонным предприятиям и складам, задействованным киевским режимом совместно со специалистами из стран НАТО. Между тем украинские власти вновь бьют тревогу: российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. Подробности в публикации Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.

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новости, владимир зеленский, россия, нато, украина