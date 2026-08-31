https://ukraina.ru/20260831/etu-voynu-evrope-ne-vyigrat-pochemu-konflikt-s-rossiey-opasen-1082923347.html

"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен

"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен - 31.08.2026 Украина.ру

"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен

Гипотетический вооруженный конфликт с Россией обернется тяжелыми последствиями для Европы. Об этом 31 августа пишет британское издание UnHerd

2026-08-31T17:25

2026-08-31T17:25

2026-08-31T17:25

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По мнению авторов, европейские страны, подстрекаемые агрессивной риторикой своих лидеров, абсолютно не готовы к противостоянию с Москвой, а ее ядерный арсенал способен стереть с лица земли всю Западную Европу. "Причина, по которой конфликт с Россией так опасен, заключается в ее обширном арсенале ядерного, химического и биологического оружия. По оценкам, в общей сложности у России имеется свыше 5 400 ядерных боеголовок. Для сравнения, у Франции их 290, а у Великобритании — 225. Учитывая огромные размеры России, весь французский ядерный арсенал может сделать непригодным для жизни лишь 0,1% ее территории. Российский же ядерный арсенал может полностью уничтожить всю Западную Европу, и еще много ракет останется. В общем, эту войну Европе не выиграть", — говорится в материале.Авторы статьи отмечают, что реальную угрозу для мировой стабильности представляет агрессивная риторика европейских элит, в частности стран Скандинавии, Прибалтики, а также Британии и Германии. Особую роль в этом процессе играет глава евродипломатии Кая Каллас, которую издание называет "главной подстрекательницей войны".При этом авторы подчеркивают: европейские страны попросту не готовы к конфликту с Россией, и призывают к деэскалации.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет войны, то Россия готова к этому "прямо сейчас". О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.

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