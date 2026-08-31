https://ukraina.ru/20260831/udary-po-tylam-vsu-porazheny-logistika-transport-i-energetika-ukrainy-1082924225.html

Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины

Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины - 31.08.2026 Украина.ру

Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины

Российские войска нанесли комплексные удары по военной инфраструктуре Украины: под огонь попали объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-31T17:34

2026-08-31T17:34

2026-08-31T17:34

украина

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1b/1082827121_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_c74d3f9070a4c2eb07f2a4caa9f77dd8.jpg

По данным ведомства, поражены логистические центры, площадки сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.Задействовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 766 беспилотников самолётного типа.На земле российские подразделения продолжают наступление. Группировка "Центр" установила контроль над Рубежным и Новоандреевкой в ДНР, а "Север" — над Храповщиной в Сумской области. Ранее были освобождены сёла Великий Прикол и Садки. Расширение зоны контроля в приграничных районах способствует созданию буферной зоны вдоль российской границы.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

украина

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, сво