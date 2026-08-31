https://ukraina.ru/20260831/udary-po-tylam-vsu-porazheny-logistika-transport-i-energetika-ukrainy-1082924225.html
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины - 31.08.2026 Украина.ру
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
Российские войска нанесли комплексные удары по военной инфраструктуре Украины: под огонь попали объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-31T17:34
2026-08-31T17:34
2026-08-31T17:34
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вооруженные силы украины
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По данным ведомства, поражены логистические центры, площадки сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.Задействовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 766 беспилотников самолётного типа.На земле российские подразделения продолжают наступление. Группировка "Центр" установила контроль над Рубежным и Новоандреевкой в ДНР, а "Север" — над Храповщиной в Сумской области. Ранее были освобождены сёла Великий Прикол и Садки. Расширение зоны контроля в приграничных районах способствует созданию буферной зоны вдоль российской границы.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
Российские войска нанесли комплексные удары по военной инфраструктуре Украины: под огонь попали объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, поражены логистические центры, площадки сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.
Задействовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 766 беспилотников самолётного типа.
На земле российские подразделения продолжают наступление. Группировка "Центр" установила контроль над Рубежным и Новоандреевкой в ДНР, а "Север" — над Храповщиной в Сумской области. Ранее были освобождены сёла Великий Прикол и Садки. Расширение зоны контроля в приграничных районах способствует созданию буферной зоны вдоль российской границы.