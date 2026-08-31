Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины - 31.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260831/udary-po-tylam-vsu-porazheny-logistika-transport-i-energetika-ukrainy-1082924225.html
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины - 31.08.2026 Украина.ру
Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
Российские войска нанесли комплексные удары по военной инфраструктуре Украины: под огонь попали объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-31T17:34
2026-08-31T17:34
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1b/1082827121_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_c74d3f9070a4c2eb07f2a4caa9f77dd8.jpg
По данным ведомства, поражены логистические центры, площадки сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.Задействовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 766 беспилотников самолётного типа.На земле российские подразделения продолжают наступление. Группировка "Центр" установила контроль над Рубежным и Новоандреевкой в ДНР, а "Север" — над Храповщиной в Сумской области. Ранее были освобождены сёла Великий Прикол и Садки. Расширение зоны контроля в приграничных районах способствует созданию буферной зоны вдоль российской границы.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
украина
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1b/1082827121_67:0:1267:900_1920x0_80_0_0_adfdd3475ca441bada24a7382ab89cc4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО

Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины

17:34 31.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска нанесли комплексные удары по военной инфраструктуре Украины: под огонь попали объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, поражены логистические центры, площадки сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.
Задействовалась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 766 беспилотников самолётного типа.
На земле российские подразделения продолжают наступление. Группировка "Центр" установила контроль над Рубежным и Новоандреевкой в ДНР, а "Север" — над Храповщиной в Сумской области. Ранее были освобождены сёла Великий Прикол и Садки. Расширение зоны контроля в приграничных районах способствует созданию буферной зоны вдоль российской границы.
О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:43"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
18:29Евросоюз не нужен: Исландия преподала урок Украине
18:11Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию
17:59Солнце поэзии на волне демократии: Пампуш не возвращается на Твербуль
17:34Удары по тылам ВСУ: поражены логистика, транспорт и энергетика Украины
17:30Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа
17:25"Эту войну Европе не выиграть": почему конфликт с Россией опасен
17:10Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии
17:03"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад
16:50Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы
16:41Полки пустые, цены бешеные: жители Киева и Львова паникуют из-за дефицита продуктов
16:12Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
16:08Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек
16:00"Аннушка" с бидоном кукурузного масла. 80 лет со дня первого полёта самолёта Ан-2
15:54Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах
15:43В Польше загорелся завод, выпускающий комплектующие для дронов Украины
15:41"Женщины-герои" в фильмах об СВО, тонкости работы юриста на Херсонщине. 31 августа, утренний эфир
15:37Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС
15:02"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России
14:47СВР: Запад готовит план дестабилизации России перед выборами
Лента новостейМолния