Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
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Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ
Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ
Процессуальные действия в отношении руководства ВСУ могут начаться в ближайшие дни. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Телеграм
2023-11-13T15:50
2023-11-13T15:50
новости
новости украины
владимир зеленский
валерий залужный
гончаренко
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Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что инициатором разбирательств в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ является офис президента Украины.Он не уточнил, связано ли это с конфликтом на фоне опубликованных в западных СМИ заявлений главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о проигрыше Украины в конфликте с Россией и критике Зеленского. В последствие лидер Украины опроверг слова главкома.*внесен в российский список террористов и экстремистов.
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новости, новости украины, владимир зеленский, валерий залужный, гончаренко
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Гончаренко

Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ

15:50 13.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Читать в
Процессуальные действия в отношении руководства ВСУ могут начаться в ближайшие дни. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Телеграм
Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что инициатором разбирательств в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ является офис президента Украины.
"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", – сообщил Гончаренко.
Он не уточнил, связано ли это с конфликтом на фоне опубликованных в западных СМИ заявлений главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о проигрыше Украины в конфликте с Россией и критике Зеленского. В последствие лидер Украины опроверг слова главкома.
*внесен в российский список террористов и экстремистов.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 04:15
Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйГончаренко
 
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