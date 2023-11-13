Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Процессуальные действия в отношении руководства ВСУ могут начаться в ближайшие дни. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Телеграм
Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что инициатором разбирательств в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ является офис президента Украины.
"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", – сообщил Гончаренко.
Он не уточнил, связано ли это с конфликтом на фоне опубликованных в западных СМИ заявлений главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о проигрыше Украины в конфликте с Россией и критике Зеленского. В последствие лидер Украины опроверг слова главкома.
*внесен в российский список террористов и экстремистов.
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