Депутат Рады анонсировал "процессуальные действия" по генералам ВСУ

Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку" Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец