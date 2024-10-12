https://ukraina.ru/20241012/1058049515.html

Украину подопрут Арменией и Молдовой. Зеленский просит, Запад, Санду и Пашинян согласны

Украину подопрут Арменией и Молдовой. Зеленский просит, Запад, Санду и Пашинян согласны - 12.10.2024 Украина.ру

Украину подопрут Арменией и Молдовой. Зеленский просит, Запад, Санду и Пашинян согласны

Молниеносный вояж просроченного главы Украины Владимира Зеленского по странам Европы закончился так стремительно, что спина украинца еще наверняка хранит следы нежных прикосновений президента Франции Эмманюэля Макрона...

2024-10-12T17:59

2024-10-12T17:59

2024-10-12T18:06

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Французский президент так страстно и плотненько тискал Зеленского при людях, что супруге последнего – Елене было впору взволноваться и взревновать: с таким публичным настроем мало ли что у них там, в Европах, мужики с мужиками делают в кулуарах, подальше от СМИ. Ради победы демократии, разумеется.Но, увы, в вопросе соития демократий пока является только тактильная близость в Париже, и не более того. По мнению многих, поездка Зеленского была провальной, ибо он не получил-де того, что желал. Это не совсем так – польза от визита есть и Зеленскому, и всем, кто за ним не без психиатрически-политического интереса наблюдает. Потому что стали ясны и перспектива, и планы Запада на украинский конфликт, и готовность добиваться их исполнения.Во-первых, сам Зеленский еще раз задекларировал, что он и не собирается мириться с Россией так, чтобы это обеспечило прочный мир. То есть гарантировало бы безопасность России на западном направлении, что возможно только в двух случаях: либо Украина вообще исчезнет с карты мира, либо ее ошметки, оставшиеся после окончания спецвоенной операции (СВО), вернут себе прежний нейтральный и внеблоковый статус, убрав из Конституции пункт о евроинтеграции. В украинских мечтах это означает обязательное членство в НАТО и ЕС.И если к Евросоюзу Россия относится индифферентно, то вступление в Альянс – это главная угроза российской безопасности. Следовательно, эти планы Украины совершенно неприемлемы для России, и она лучше СВО доведет до речки Прут на западной границе Украины, нежели согласится с натовскими ракетами под Харьковом.Однако Зеленский под конец визита на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, храня европамять о Макроне, раздухарился так воинственно, что:- опять вернулся к проведению уже в ноябре сего года "саммита мира 2.0", накануне якобы отмененного из-за того, что никто на него не хочет ехать. Потому как мероприятие, может быть и нужное, но совершенно бессмысленное без участия в нем России. А Москва несколько раз четко заявила: ни на какой саммит она не поедет: общаться с дураками – себе дороже;- собирается продать Шольцу свой некий "план победы", смысл которого сводится к тому, чтобы с Россией о мире не говорить, а принуждать ее к нему силой, на поле боя. "…О точной дате я на данный момент не знаю. Но мы подготовим все, что мы решили", -- сказал Зеленский.И как бы подводя итоги вояжа, он заявил: "Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем за эту осень и, пожалуй, одна из самых важных ...Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира. …Мы провели очень успешный саммит и готовим второй. Однако все в мире видят, что Россия уклоняется от честной дипломатии, чтобы закончить эту войну справедливо и на основе Устава ООН. …Я представлю Олафу план по ПРИНУЖДЕНИЮ России к миру и завершению войны в 2025 году. Этот план и саммит мира поставят точку в этой войне".Тут, как говорится, комментарии излишни. Хотя бы потому, что это еще и Россию нужно спросить, хочет ли она "ПРИНУЖДАТЬСЯ" и как там обстоят дела на фронтах СВО?Во-вторых, Зеленскому на войну с Россией в Европе по-прежнему пообещали прорву оружия и техники. 11 октября тот же Шольц заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд евро. В пакет помощи войдут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛА и боеприпасы. При этом, по словам Шольца, Германия будет делать основной акцент на средствах противовоздушной обороны (ПВО). Чтобы максимально обезопасить Украину от российской авиации и ракетных ударов, которые господствуют в воздухеИ началось: Нидерланды устами министра обороны Рубена Брекельманса сообщили, что выделили Украине военную помощь на 10,4 млрд евро. Причем 4 млрд уже направлены, а еще 6 млрд – фактически на мази. А ранее, как известно, Нидерланды передали Киеву первую партию старых истребителей F-16.Затем в дополнение к американским истребителям F-16 в ВСУ готова передать свои истребители "Мираж 2000-5F" Франция. Вместе с французскими военными инженерами и техническими специалистами по обслуживанию данной техники. И, ясное дело, французские пилоты, так как Украина не успевает подготовить своих. А если и готовит, то летать они все равно не могут. Значит, будут воевать западные "отпускники" -- профессиональные военные, перешедшие в разряд наемников.Обещаны 20 истребителей, ибо собственные истребители Су-24 и Миг-29 у Украины закончились.Макрон и ЗеленскийАгентство Reuters поведало, что США близки к передаче Украине ракет AGM-158B JASSM, которые могут долететь до 50 регионов России, а американские официальные лица уже заявили, что эта поставка может "изменить стратегический ход конфликта".Британские журналисты при этом уточняют: старые ракеты AGM-158A, уже поставленные в Украину, имеют дальность полета 370 километров. А вот новая версия с буковкой "В", (AGM-158B) может лететь на дальность уже 926 километров.Это и есть удары дальнобоем по России, согласие на которые Зеленский просил и в США, и в Великобритании, и в остальной Европе, но официально пока не получил. Зато ракеты для ударов получает. И не надо быть особенно умным, чтобы понимать, что это означает: есть, чем бить, значит, будут бить. Нормальная западная тактика: разрешать все явочным порядком при официальном фарисейски-лживом запрете.По мелочи пообещались подкинуть оружия и другие европейские страны-члены НАТО.Но и это еще не все. Продолжается политика охвата России пылающими границами по всему их периметру. Запланированы натовские базы в Финляндии, которая, вступив в НАТО, удлинила границу России с Альянсом более чем на 1270 км. Уже резвятся немецкие танковый подразделения в странах Прибалтики, где один из главных "тигров" -- Эстония уже готова воевать с Россией. Все вместе с наращивающей численность своей армии Польшей они жаждут блокировать Калининградскую область России и вообще сделать Балтийское море "внутренним морем НАТО", закупорив там Балтийской флот России.Британцы и американцы поджигают в огне русофобии страны Средней Азии, посылая туда сотни миллионов долларов местным грантоедам-соросятам для создания атмосферы "отмены России" и внутренней нестабильности.20 октября 2024 года вместе с президентскими выборами в Молдавии пройдет референдум о вступлении этой страны в Евросоюз, инициированный партией "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду.И в Молдавии практически никто не сомневается, что согласие на ЕС является прелюдией и вступления этой страны в НАТО. Глава МИД Молдавии Михай Попшой на летнем этого года саммите НАТО заявил, что молдавским властям страны понадобится немало времени, чтобы убедить людей в важности членства в Альянсе, потому что люди верят в защиту нейтрального статуса страны. Но власти Молдавии уверены: "Может это и так для Швейцарии, но для нас это большой вопрос… в наших особых обстоятельствах понадобится время, пока мы будем способны в демократическом процессе убедить людей, что НАТО -- это реальное решение. …Если вы спросите меня, то я скажу, что НАТО является гарантией безопасности не только в нашем регионе, но и в любом другом месте мира".И официальный Кишинев убеждает в правильности своей позиции явочно: в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. В частности, в марте этого года вместе с более чем сотней зарубежных специалистов молдавскими силовиками отрабатывались навыки обеспечения безопасности критически важной энергетической инфраструктуры в условиях противодействия модным теперь "гибридным" и киберугрозам в рамках учений Coherent Resilient 2024 Moldova.В апреле в Молдавии проходило слаживание молдавских, румынских и американских сил спецопераций в рамках учений JCET 2024. В мае наряду с Польшей, Швецией и другими странами НАТО Молдавия принимала на своей территории и этап коллективных учений Swift Response.Маркером сближения Молдавии с НАТО стало не только продление Кишиневом до конца 2024 года индивидуального плана партнерских действий с Альянсом, но и беспрецедентное предоставление государством-не членом военного блока своей территории для проведения маневров в рамках комплексных натовских учений Steadfast Defender.А теперь вот азербайджанские СМИ сообщили, что Армения хочет стать южным флангом НАТО. И что между НАТО и правительством Никола Пашиняна достигнут ряд договоренностей, в соответствии с которыми в Армении готовы:1) к строительству авиабаз НАТО и размещению сил ПВО Альянса. Недалеко от границы с Россией;2) к приему военнослужащих сил быстрого реагирования НАТО, включающих сухопутные, воздушные и специальные подразделения;3) к созданию тренировочного центра для горнострелковых войск, который будет служить прикрытием для присутствия на постоянной основе военнослужащих НАТО на территории Армении. Эдакие аналоги частей гитлеровской дивизии "Эдельвейс" времен Второй мировой.И все это ложится в парадигму поиска возможных заменителей Украины, когда там в войне с Россией все-таки будет убит тот пресловутый последний украинец, до смерти которого Запад нанял воевать эту несчастную страну. Заменители эти, напоминаю, ищут, как видим, повсюду в Европе: в Польше, в Румынии, в Прибалтике, в Скандинавии, а теперь вот подпрягают Молдавию и Армению,И первой пробой сил этого поиска и готовности Украины воевать до конца любыми методами, включая террористические, станет саммит стран БРИКС в Казани 22-24 октября 2024 года. Испоганить это мероприятие – вот задача коллективного Запада и всех его наймитов и холуев, заточенных на агрессию. Для этого и нужно разрешение на удары дальнобоем.Россия, по словам ее руководителей и военных, готова к такому развитию событий. Но более действенно в этом плане неожиданно сработали в США роботы-пылесосы китайской компании Ecovacs. Жители сразу нескольких американских городов заявили о сбоях в работе гаджетов. У одного из владельцев, например, пылесос вышел из строя и стал преследовать собаку, а из его динамика послышались оскорбления типа "F***ing niggers".Американцы утверждают, что виной всему была хакерская атака. Однако представители китайской компании Ecovacs заявили, что не нашли никаких доказательств взлома учетных записей в своих системах. Вот и пойми тут, что к чему. Обидно, конечно, непонятно и неполиткорректно все это. Хотя и мелко. Но, с другой стороны, мелочь, а загадочно и символично. К тому же, кто говорит, что только израильские разведчики готовы организовать "бунт пейджеров" и атаку гаджетов на людей?..В конечном счете все эти тайные и явные приготовления к продвижению НАТО к границам России еще более актуальным делают необходимость полной победы России в спецоперации. Только победа и полная и безоговорочная капитуляция или дезинтеграция Украины заставит Запад задуматься о последствиях всех этих агрессивных замыслов и действий альянса.О том, что в эти дни происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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