Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян - 12.10.2024 Украина.ру
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Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян - 12.10.2024 Украина.ру
Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели Украина.ру, 12.10.2024
2024-10-12T10:30
2024-10-12T10:55
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россия
украина
курск
всу
армен гаспарян
владимир зеленский
кирилл буданов
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:35 – О продвижении на Курском направлении; 05:29 – турне Зеленского и европейские СМИ; 09:16 – В чём смысл поездок Зеленского? 20:27 - Украинские репрессии, сопротивление и "наши"; 25:28 – "Хочу жить в России!": русский ковчег для Запада и Украины. *Во время интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ #Гаспарян #Курск #ВСУ #магазин #ВСРФ #Сумы #фронт #война #СВО #спецоперация #Ахмат #Суджа #Пятёрочка #Европа #ЕС #Зеленский #Ватикан #турне #гастроли #Запорожье #Херсон #Котёл #Угледар #СМИ #Донецк #телемарафон #квадробер #Пипа #Израиль #США #Афганистан #НАТО #деньги #мобилизация #ТЦК #флаг #Одесса #Екатерина #Петлюра #Красные #Белые #Булгаков #сопротивление #Путин #форум #миграция #президент #конфликт ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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452
60
Новости
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, россия, украина, курск, всу, армен гаспарян, владимир зеленский, кирилл буданов
Новости, Видео, Россия, Украина, Курск, ВСУ, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов

Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян

10:30 12.10.2024 (обновлено: 10:55 12.10.2024)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:35 – О продвижении на Курском направлении;
05:29 – турне Зеленского и европейские СМИ;
09:16 – В чём смысл поездок Зеленского?
20:27 - Украинские репрессии, сопротивление и "наши";
25:28 – "Хочу жить в России!": русский ковчег для Запада и Украины.
*Во время интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#Гаспарян #Курск #ВСУ #магазин #ВСРФ #Сумы #фронт #война #СВО #спецоперация #Ахмат #Суджа #Пятёрочка #Европа #ЕС #Зеленский #Ватикан #турне #гастроли #Запорожье #Херсон #Котёл #Угледар #СМИ #Донецк #телемарафон #квадробер #Пипа #Израиль #США #Афганистан #НАТО #деньги #мобилизация #ТЦК #флаг #Одесса #Екатерина #Петлюра #Красные #Белые #Булгаков #сопротивление #Путин #форум #миграция #президент #конфликт
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Дзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Коллаж: Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
09:10
Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронтеНа текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали кризис ВСУ в Торецке (Дзержинске), который берет российская армия вслед за Угледаром. Возобновились также заявления о возможном контрнаступлении ВСУ, для чего, дескать, где-то прячут новые бригады.
 
НовостиВидеоРоссияУкраинаКурскВСУАрмен ГаспарянВладимир ЗеленскийКирилл Буданов
 
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Заголовок открываемого материала
10:30Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
10:25Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
09:59Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
09:30Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
09:10Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:32Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском
08:20"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октября
08:00Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области
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