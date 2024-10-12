Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
10:30 12.10.2024 (обновлено: 10:55 12.10.2024)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
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00:35 – О продвижении на Курском направлении;
05:29 – турне Зеленского и европейские СМИ;
09:16 – В чём смысл поездок Зеленского?
20:27 - Украинские репрессии, сопротивление и "наши";
25:28 – "Хочу жить в России!": русский ковчег для Запада и Украины.
*Во время интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
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09:10Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронтеНа текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали кризис ВСУ в Торецке (Дзержинске), который берет российская армия вслед за Угледаром. Возобновились также заявления о возможном контрнаступлении ВСУ, для чего, дескать, где-то прячут новые бригады.