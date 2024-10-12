https://ukraina.ru/20241012/1058046336.html

Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян

Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян - 12.10.2024 Украина.ру

Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели Украина.ру, 12.10.2024

2024-10-12T10:30

2024-10-12T10:30

2024-10-12T10:55

новости

видео

россия

украина

курск

всу

армен гаспарян

владимир зеленский

кирилл буданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0c/1058046214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f15579d5b3434acb0ea304d54d9f127f.jpg.webp

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:35 – О продвижении на Курском направлении; 05:29 – турне Зеленского и европейские СМИ; 09:16 – В чём смысл поездок Зеленского? 20:27 - Украинские репрессии, сопротивление и "наши"; 25:28 – "Хочу жить в России!": русский ковчег для Запада и Украины. *Во время интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ #Гаспарян #Курск #ВСУ #магазин #ВСРФ #Сумы #фронт #война #СВО #спецоперация #Ахмат #Суджа #Пятёрочка #Европа #ЕС #Зеленский #Ватикан #турне #гастроли #Запорожье #Херсон #Котёл #Угледар #СМИ #Донецк #телемарафон #квадробер #Пипа #Израиль #США #Афганистан #НАТО #деньги #мобилизация #ТЦК #флаг #Одесса #Екатерина #Петлюра #Красные #Белые #Булгаков #сопротивление #Путин #форум #миграция #президент #конфликт ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20241012/1058028337.html

россия

украина

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, россия, украина, курск, всу, армен гаспарян, владимир зеленский, кирилл буданов