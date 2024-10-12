Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок - 12.10.2024 Украина.ру
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Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок
Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок - 12.10.2024 Украина.ру
Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок
Власти Украины впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки с целью урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил немецкий журнал Der Spiegel
2024-10-12T13:10
2024-10-12T13:10
новости
киев
россия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
der spiegel
financial times
территориальные уступки
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Собеседник издания отметил: в Киеве осознают, что вне зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах президента США, Вашингтон медленно, но верно будет отказываться от помощи ВСУ. Тем более, уточнил украинский чиновник, что в стране переоценили цели своей победы.В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".Также в материале отмечалось, что у нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.Однако не прошло и суток, как в украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты о том, что Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта.В четверг, 10 октября, уже итальянская газета Corriere della Sera написала, что Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.Правда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на эту информацию, отметил, что никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО российская сторона не получала.Накануне немецкая газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.В частности за отказ от территорий ради мира в разных вариантах выступили 45% опрошенных. Они уверены, что уступки нужны, а вот их размеры могут обсуждаться.Однако Шольц не услышал мнение своих граждан и в пятницу, 11 октября, на встрече с Зеленским объявил, что Берлин передал Киеву ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро. В него вошли в том числе ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.И это спустя считанные дни после того, как канцлер заявил, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта и нужно пригласить Россию на новый саммит мира.Еще по теме: Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа
https://ukraina.ru/20241001/1057817254.html
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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, der spiegel, financial times, территориальные уступки
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Der Spiegel, Financial Times, территориальные уступки

Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок

13:10 12.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Власти Украины впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки с целью урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил немецкий журнал Der Spiegel
Собеседник издания отметил: в Киеве осознают, что вне зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах президента США, Вашингтон медленно, но верно будет отказываться от помощи ВСУ. Тем более, уточнил украинский чиновник, что в стране переоценили цели своей победы.
"Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России, но без уступок не обойтись", - процитировал Der Spiegel своего собеседника, уточнившего, что сейчас наблюдается снижение боевого духа в рядах ВСУ и раскол в украинском обществе.
В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".
Также в материале отмечалось, что у нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.
Однако не прошло и суток, как в украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты о том, что Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта.
1 октября, 16:23
Украинский МИД обвинил Financial Times во вранье о готовности Киева на территориальные уступкиВ украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты Financial Times, о том что министр иностранных дел Андрей Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта
В четверг, 10 октября, уже итальянская газета Corriere della Sera написала, что Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.
Правда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на эту информацию, отметил, что никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО российская сторона не получала.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
10 октября, 10:50
Киев готов к прекращению огня, уверены в ИталииКиев готов пойти на прекращение огня. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera
Накануне немецкая газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.
В частности за отказ от территорий ради мира в разных вариантах выступили 45% опрошенных. Они уверены, что уступки нужны, а вот их размеры могут обсуждаться.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Вчера, 14:22
Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об УкраинеГазета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Однако Шольц не услышал мнение своих граждан и в пятницу, 11 октября, на встрече с Зеленским объявил, что Берлин передал Киеву ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро. В него вошли в том числе ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.
И это спустя считанные дни после того, как канцлер заявил, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта и нужно пригласить Россию на новый саммит мира.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
9 октября, 09:36
Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФОтмена второго саммита мира, куда Владимир Зеленский обещал пригласить Россию, связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении. Такое мнение 9 октября озвучил политолог Иван Мезюхо, передает издание "Лента.ру"
Еще по теме: Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа
 
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