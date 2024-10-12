Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Власти Украины впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки с целью урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил немецкий журнал Der Spiegel
Собеседник издания отметил: в Киеве осознают, что вне зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах президента США, Вашингтон медленно, но верно будет отказываться от помощи ВСУ. Тем более, уточнил украинский чиновник, что в стране переоценили цели своей победы.
"Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России, но без уступок не обойтись", - процитировал Der Spiegel своего собеседника, уточнившего, что сейчас наблюдается снижение боевого духа в рядах ВСУ и раскол в украинском обществе.
В начале октября британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".
Также в материале отмечалось, что у нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.
Однако не прошло и суток, как в украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты о том, что Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта.
В четверг, 10 октября, уже итальянская газета Corriere della Sera написала, что Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.
Правда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на эту информацию, отметил, что никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО российская сторона не получала.
Накануне немецкая газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.
В частности за отказ от территорий ради мира в разных вариантах выступили 45% опрошенных. Они уверены, что уступки нужны, а вот их размеры могут обсуждаться.
Вчера, 14:22Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об УкраинеГазета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Однако Шольц не услышал мнение своих граждан и в пятницу, 11 октября, на встрече с Зеленским объявил, что Берлин передал Киеву ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро. В него вошли в том числе ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.
И это спустя считанные дни после того, как канцлер заявил, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта и нужно пригласить Россию на новый саммит мира.
9 октября, 09:36Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФОтмена второго саммита мира, куда Владимир Зеленский обещал пригласить Россию, связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении. Такое мнение 9 октября озвучил политолог Иван Мезюхо, передает издание "Лента.ру"