Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ - 12.10.2024 Украина.ру
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Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ
Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ - 12.10.2024 Украина.ру
Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ
Российские военные ликвидировали в порту "Южный" Одесской области морское судно-контейнеровоз, которое доставило боеприпасы для ВСУ. Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ
2024-10-12T15:53
2024-10-12T15:53
новости
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вооруженные силы украины
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судно
"искандер"
вс рф
боеприпасы
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Последние недели ракетные войска и артиллерия России активно работают по судам, доставляющим вооружения и боекомплекты для ВСУ. В частности, на днях были поражены судно Peresa под флагом Сент-Китс и Невис, Optima под флагом Палау, а также 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.Также сообщается об ударе ВС РФ по базе горючего в Одессе и аэродрома в Хмельницкой области.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
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новости, россия, одесская область, киев, вооруженные силы украины, der spiegel, судно, "искандер", вс рф, боеприпасы, европа
Новости, Россия, Одесская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Der Spiegel, судно, "Искандер", ВС РФ, боеприпасы, Европа

Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ

15:53 12.10.2024
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Российские военные ликвидировали в порту "Южный" Одесской области морское судно-контейнеровоз, которое доставило боеприпасы для ВСУ. Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области", - говорится в сообщении ведомства, где уточняется, что удар был нанесен во время разгрузки, поэтому на кадрах видна детонация боеприпасов, переданных Киеву Европой.

Последние недели ракетные войска и артиллерия России активно работают по судам, доставляющим вооружения и боекомплекты для ВСУ. В частности, на днях были поражены судно Peresa под флагом Сент-Китс и Невис, Optima под флагом Палау, а также 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.
Также сообщается об ударе ВС РФ по базе горючего в Одессе и аэродрома в Хмельницкой области.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.
Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
 
НовостиРоссияОдесская областьКиевВооруженные силы УкраиныDer Spiegelсудно"Искандер"ВС РФбоеприпасыЕвропа
 
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