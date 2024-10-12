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Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ

Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ - 12.10.2024 Украина.ру

Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ

Российские военные ликвидировали в порту "Южный" Одесской области морское судно-контейнеровоз, которое доставило боеприпасы для ВСУ. Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ

2024-10-12T15:53

2024-10-12T15:53

2024-10-12T15:53

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Последние недели ракетные войска и артиллерия России активно работают по судам, доставляющим вооружения и боекомплекты для ВСУ. В частности, на днях были поражены судно Peresa под флагом Сент-Китс и Невис, Optima под флагом Палау, а также 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.Также сообщается об ударе ВС РФ по базе горючего в Одессе и аэродрома в Хмельницкой области.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.

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новости, россия, одесская область, киев, вооруженные силы украины, der spiegel, судно, "искандер", вс рф, боеприпасы, европа