Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Российские военные ликвидировали в порту "Южный" Одесской области морское судно-контейнеровоз, которое доставило боеприпасы для ВСУ. Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области", - говорится в сообщении ведомства, где уточняется, что удар был нанесен во время разгрузки, поэтому на кадрах видна детонация боеприпасов, переданных Киеву Европой.
Последние недели ракетные войска и артиллерия России активно работают по судам, доставляющим вооружения и боекомплекты для ВСУ. В частности, на днях были поражены судно Peresa под флагом Сент-Китс и Невис, Optima под флагом Палау, а также 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.
Также сообщается об ударе ВС РФ по базе горючего в Одессе и аэродрома в Хмельницкой области.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.