Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях - 12.10.2024 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях - 12.10.2024 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
В ночь на 12 октября украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате на предприятии возник пожар. Об этом СМИ сообщили в правительстве региона
2024-10-12T10:25
2024-10-12T10:25
новости
ровеньки
лнр
россия
станислав митрахович
вооруженные силы украины
всу
украина.ру
нефтебазы
беспилотники
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Уточняется также, что во время тушения пожара ВСУ еще несколько раз безуспешно пытались нанести удары по нефтебазе.Погибших и пострадавших нет. Власти региона отметили, что возгорание топливного резервуара не повлияет на ситуацию с топливообеспечением ЛНР.ВСУ почти ежедневно бьют по приграничным областям. Чаще всего их целями становятся социальные объекты. Например, только за последние дни украинские военные ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.Нередко целями ВСУ становятся и российские объекты энергетической инфраструктуры. Чем Москва может ответить на это, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович - У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор.
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новости, ровеньки, лнр, россия, станислав митрахович, вооруженные силы украины, всу, украина.ру, нефтебазы, беспилотники, бпла
Новости, Ровеньки, ЛНР, Россия, Станислав Митрахович, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина.ру, нефтебазы, беспилотники, БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях

10:25 12.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В ночь на 12 октября украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате на предприятии возник пожар. Об этом СМИ сообщили в правительстве региона
"Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра пожар удалось ликвидировать", - сообщили местные власти.
Уточняется также, что во время тушения пожара ВСУ еще несколько раз безуспешно пытались нанести удары по нефтебазе.
Погибших и пострадавших нет. Власти региона отметили, что возгорание топливного резервуара не повлияет на ситуацию с топливообеспечением ЛНР.
ВСУ почти ежедневно бьют по приграничным областям. Чаще всего их целями становятся социальные объекты. Например, только за последние дни украинские военные ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.
09:30
Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской областиВ результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще 11 - получили ранения. Об этом 12 октября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Нередко целями ВСУ становятся и российские объекты энергетической инфраструктуры. Чем Москва может ответить на это, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович - У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор.
 
НовостиРовенькиЛНРРоссияСтанислав МитраховичВооруженные силы УкраиныВСУУкраина.рунефтебазыбеспилотникиБПЛА
 
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10:25Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
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