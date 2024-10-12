https://ukraina.ru/20241012/1058046056.html

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях - 12.10.2024 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях

В ночь на 12 октября украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате на предприятии возник пожар. Об этом СМИ сообщили в правительстве региона

2024-10-12T10:25

2024-10-12T10:25

2024-10-12T10:25

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Уточняется также, что во время тушения пожара ВСУ еще несколько раз безуспешно пытались нанести удары по нефтебазе.Погибших и пострадавших нет. Власти региона отметили, что возгорание топливного резервуара не повлияет на ситуацию с топливообеспечением ЛНР.ВСУ почти ежедневно бьют по приграничным областям. Чаще всего их целями становятся социальные объекты. Например, только за последние дни украинские военные ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.Нередко целями ВСУ становятся и российские объекты энергетической инфраструктуры. Чем Москва может ответить на это, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович - У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор.

https://ukraina.ru/20241012/1058045300.html

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новости, ровеньки, лнр, россия, станислав митрахович, вооруженные силы украины, всу, украина.ру, нефтебазы, беспилотники, бпла