Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ночь на 12 октября украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате на предприятии возник пожар. Об этом СМИ сообщили в правительстве региона
"Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра пожар удалось ликвидировать", - сообщили местные власти.
Уточняется также, что во время тушения пожара ВСУ еще несколько раз безуспешно пытались нанести удары по нефтебазе.
Погибших и пострадавших нет. Власти региона отметили, что возгорание топливного резервуара не повлияет на ситуацию с топливообеспечением ЛНР.
ВСУ почти ежедневно бьют по приграничным областям. Чаще всего их целями становятся социальные объекты. Например, только за последние дни украинские военные ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.
Нередко целями ВСУ становятся и российские объекты энергетической инфраструктуры. Чем Москва может ответить на это, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович - У России есть возможность погасить атомные станции Украины: Митрахович о том, как ответить на террор.