https://ukraina.ru/20241012/1058048765.html

Дырявый корабль: в Крыму ответили, что будет с ЕС, если на его борт поднимется Зеленский

Дырявый корабль: в Крыму ответили, что будет с ЕС, если на его борт поднимется Зеленский - 12.10.2024 Украина.ру

Дырявый корабль: в Крыму ответили, что будет с ЕС, если на его борт поднимется Зеленский

Евросоюз пойдет "ко дну", если согласится принять в свой состав Украину. Такое мнение 12 октября высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя журналистам агентства РИА Новости информационную волну западных публикаций об этом

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

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Ранее аналогичное мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза пустые, ведь эта страна может войти туда только частями в составе других государств.Смирнов подчеркнул, что обещания ЕС Киеву преследовали вполне прозаические мотивы: поддержать Украину в ее противостоянии с Москвой, при этом речь и реальном членстве в союзе не идет.Отдельные политологи сравнивают попытки вступления Украины в ЕС, как впрочем и в НАТО, с притчей про осла и морковку, когда животному привязали лакомство прямо перед носом, чтобы копытное максимально долго и быстро бежало в попытках получить такую близкую, но вечно ускользающую морковку.В очередной раз приманку Киеву подсунула комиссар по вопросам сплочения и реформ Еврокомиссии Элиза Феррейра. Выступая накануне она заявила, что поглощение Украины сделает ЕС более могущественным. Комиссар призвала не бояться ослабления Европы, так как "у нас есть более крупный внутренний рынок, более процветающий ЕС, а также большая геополитическая значимость". Наоборот, утверждает Феррейра, Украина - это "стратегическая возможность"."Доступ к Украине - это то, что, конечно, может стать большим стимулом для европейской экономики, потому что помощь в восстановлении этой страны и инвестиции в нее станут отличным стимулом", - заявила комиссар, раскритиковав тех, кто критически настроен по отношению к Киеву и "создает искусственное недовольство.Она уточнила, что план Европейского Союза по интеграции Украины в настоящее время не включает в себя те части страны, которые в настоящее время находятся под контролем России.В 2024 году в состав ЕС вошли Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения. Семь из них - бывшие участники Восточного блока, одно входило в состав бывшей Югославии, а оставшиеся два - Средиземноморские острова.Это расширение ЕС считается крупнейшим в истории организации как по затронутой территории, так и по количеству населения, однако не самое крупное с точки зрения валового внутреннего продукта.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.

https://ukraina.ru/20241011/1058026685.html

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новости, украина, киев, крым, владимир константинов, ес, евросоюз, владимир зеленский