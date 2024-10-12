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"Заложники ситуации": украинские киберспортсмены подчинились запрету на прикосновения к россиянам

"Заложники ситуации": украинские киберспортсмены подчинились запрету на прикосновения к россиянам - 12.10.2024 Украина.ру

"Заложники ситуации": украинские киберспортсмены подчинились запрету на прикосновения к россиянам

Игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere не пожали руки своим российским конкурентам из Virtus.pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2, проходящем в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило агентство РИА Новости

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:48

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Перед встречей литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс поприветствовал россиян Давида Даниеляна и Петра Болышева, ударившись с ними кулаками. Однако после игры ни литовец, ни его партнер по команде украинец Игорь Жданов не подошли к соперникам.Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0, теперь им предстоит встретиться с датской командой Heroic.Перед стартом Олимпиады-2024 в Париже глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт объявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время турнира "во избежание провокаций против украинских спортсменов".Между тем, история с отказом от рукопожатия не новая. Притрагиваться к россиянам украинским спортсменам запретили примерно год назад, и этому предшествовала серия скандалов.Летом прошлого года фехтовальщица Ольга Харлан отказалась от рукопожатия после боя с россиянкой Анной Смирновой, из-за чего была дисквалифицирована. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия.Однако после громкого скандала украинскую спортсменку все же допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.В ноябре российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swis. Это вызвало бурю негодования у украинских националистов. Результат - Федерация шахмат Украины рекомендовала своим представителям не касаться российских и белорусских соперников.Однако и после того, как Киевом был введен запрет на спортивные рукопожатия, скандалы не прекратились. Так, в начале сентября украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил российского соперника Евгения Торсунова сразу после проигрыша ему на Паралимпийских играх в Париже."Мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя", - заявил Литвиненко.Его также возмутило, что никто из российских спортсменов не является "нейтральным", потому что "они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами".Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Елены Мурзиной Скандалы "сатанинской мусорки". "Шишкины, Ивановы и Ривкины — вон с Олимпиады!".

https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

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новости, украина, россия, спорт, спортсмены, киберспорт, ольга харлан, международная федерация фехтования, украина.ру