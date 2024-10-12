100 лет Молдавской АССР: как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному Приднестровью
На сессии Всеукраинского Центрального исполнительного комитета 12 октября 1924 года было принято решение о создании в составе УССР молдавской автономной республики. Эта автономия помогла сохраниться бессарабскому культурному своеобразию во времена большевистской украинизации, а сейчас является исторической базой Приднестровской республики
Русскоязычие Приднестровья сформировалось по мере колонизации региона в XIX веке представителями разных народов. Ещё на рубеже XVIII-XIX столетий службу на днестровском рубеже Российской империи последовательно несли Черноморское, Екатеринославское и Бугское казачьи войска, имевшие соответственно малороссийскую, великорусскую и малороссийско-молдавско-балканскую этнические основы.
По данным переписи 1897 года, в Тираспольском уезде проживали свыше 240 тыс. жителей, 33% из которых составляли малороссы, почти 25% молдаване, около 17% великороссы, по 10% евреи и немцы, менее 4% — болгары.
По итогам Гражданской войны Тираспольский уезд, как и вся Херсонская губерния, а также бывшее Одесское градоначальство были переданы в состав Украинской ССР.
В начале 20-х готов большевики приступили к украинизации. Однако уже в середине десятилетия украинизация Приднестровья затормозилась, а затем и вовсе прервалась в связи с образованием здесь Молдавской Автономной Республики.
В состав Молдавской республики вошли 11 административных районов УССР, на территории которых проживало более 570 тыс. человек. Молдаване составляли около трети населения МАССР, большую же часть жителей (57%) составляли украинцы и русские. Первым административным центром автономии стал город Балта, затем функции столицы МАССР выполняли Бирзула (позднее Котовск, а ныне город Подольск) и Тирасполь. Автономия обладала своими органами государственной власти, бюджетом, законодательством. Партийная организация республики получила статус Молдавского областного комитета в составе КП(б)У.
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Инициатива создания новой республики исходила от румынских политических эмигрантов в СССР, а также от советских деятелей бессарабского происхождения. Для продвижения этой идеи была создана инициативная группа, формальным лидером которой стал известный военачальник Григорий Котовский, а идейным вдохновителем Ион Дическу.
Их проект предлагал активизировать действия по "поднятию экономического и культурного уровня" молдавского населения в Приднестровье, а также по экспорту революционного движения на Балканы и в Восточную Европу (в т.ч. на Буковину и Галицию). Политико-административное образование в форме Молдавской Республики должно было способствовать достижению этих целей. Авторы подчёркивали, что наиболее приемлемым статусом для предлагаемого государственного образования является Союзная Республика. В перспективе она должна была объединиться с Бессарабией в один административный субъект.
Проект получил одобрение в Москве и в Харькове, однако в ходе последовавшего специального изучения этнического состава населения Приднестровья выяснилось, что молдаване составляют здесь не 500-600 тыс. человек, как указывалось в докладной записке, а менее 150 тыс. Кроме того, в значительном числе районов Левобережного Приднестровья украинцы и русские составляют преобладающее население. В апреле 1924 года ЦК КП(б)У постановило "считать создание Молдавской ССР нецелесообразным".
Летом 1924 года Иосиф Сталин поручил проработать проблему создания Молдавской республики основному её лоббисту — Михаилу Фрунзе. В тот период Фрунзе был самым высокопоставленным молдаванином в советской иерархии: в 1924 году он возглавил штаб РККА, был избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).
Идее Молдавской республики активно противодействовал другой член Реввоенсовета Климент Ворошилов, опасения высказывал также нарком иностранных дел Георгий Чичерин.
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Политбюро ЦК РКП(б) 29 июля 1924 года постановило: "считать необходимым, прежде всего по политическим соображениям, выделение молдавского населения в специальную автономную республику в составе УССР и предложить ЦК КПУ дать соответствующие директивы украинским советским органам".
19 сентября 1924 года Политбюро ЦК КП(б)У постановило образовать МАССР в составе Украины, а через несколько дней (25 сентября) Москва официально одобрила это решение.
При обсуждении в Политбюро ЦК РКП(б) решение о создании МАССР было дополнено пунктом, что западной границей автономии определяется не Днестр (фактическая граница СССР с Румынией до 1940 года), а реки Прут и Дунай (поскольку СССР считал Бессарабию советской территорией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 году).
Основным языком делопроизводства и образования в ряде районов Приднестровья в 1925 году был определён исключительно молдавский язык. Однако кадров, владеющих этим языком, остро не хватало, отсутствовала литература для обучения молдавскому языку, да и сама грамматика языка ещё только формировалась.
Явочным порядком господствующее положение в официальной сфере МАССР занял одинаково понятный всем язык межнационального общения — русский.
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"Молдаванизация" по сути нейтрализовала начавшуюся ранее в Приднестровье украинизацию.
В ноябре 1925 году об этом говорил первый ответственный секретарь Молдавского обкома КП(б)У Иосиф Бадеев на республиканской партийной конференции:
"До организации Молдавской Республики целый ряд районов и очень много работников украинизировались, а с момента существования Республики они стали русифицироваться. Это, конечно, недопустимо. Вместо того, чтобы молдавские районы — молдаванизировать, а украинские — украинизировать — то вместо этого многие товарищи пошли по пути наименьшего сопротивления и вернулись к русскому языку".
Для форсированной "молдаванизации" у маленькой республики попросту не хватало ресурсов. Несмотря на то, что происходило массовое открытие молдавских учебных учреждений, преподавание в них зачастую велось на русском языке.
Так в 1933 году ректор Высшей сельскохозяйственной школы республики отчитывался в обком КП(б)У, что в связи с отсутствием достаточного количества кадров преподавателей, владеющих молдавским языком, школа вынуждена вести на русском языке преподавание ряд важных предметов. Это произошло в т.ч. потому что некоторые специалисты, "могущие вести преподавание на молдавском языке — отказались преподавать на молд. языке, мотивируя отказ, что им легче работать на русском языке".
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Несмотря на все стимулирующие меры государственные органы республиканского, городского и районного уровня продолжали оставаться русскоязычными. В обобщённой информации "о состоянии молдаванизации" в МАССР за 1933 год отмечалось, что целый ряд республиканских учреждений не имеет ни одного сотрудника, владеющего молдавским языком. "…в 1930-31 г.г. мы имели целый ряд центральных учреждений молдаванизированых полностью (ЦИК, приемная ЦИКа, НКЮст, Главснаб, НКПрос и пр.)", однако они перестали его использовать на фоне реформы молдавского языка и перевода его на латинскую графику.
Языковая реформа 1932-33 годов, связанная с переводом молдавского языка на латинскую графику поглотила много дефицитных ресурсов, отвлекла внимание республиканского руководства от дальнейшей "молдаванизации" Приднестровья. Схожий эффект имела кампания по возврату молдавского языка на кириллическую основу в конце 1930-х годов.
Другим важным фактором, обеспечившим в 20-30-е годы сохранения русскоязычия в Приднестровье, была форсированная индустриализация, также связанная со становлением МАССР.
В начале ХХ века Тирасполь, как и другие уездные центры Херсонской губернии, был городом кустарей. Скорее всего, современная столица Приднестровья мало чем отличалась от аграрно-промышленных райцентров Одесской области, если бы советские власти не ставили бы перед собой задачу создания на Днестре привлекательной витрины СССР на Бессарабском и Балканском направлении.
Благодаря союзным инвестициям приднестровская промышленность росла стремительными темпами.
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В 1927-28 годах по сравнению с предыдущим двухлетием число промышленных предприятий в МАССР возросло с 30 до 57, валовый выпуск продукции удвоился. В 1928-30 годах в Тирасполе было возведено одно из 1500 крупнейших предприятий первой пятилетки — консервный завод им. 1 мая. Благодаря техническим новинкам, внедрённым здесь, мощной сырьевой базе через 2 года он вышел на выпуск свыше 18 млн условных банок овощных консервов в год.
В этот же период начал работать Тираспольский механический завод им. Кирова, наладивший выпуск грейдер-элеваторов.
Было создано крупнейшее в Советском Союзе вино-коньячное производство (известное сегодня под маркой "КВИНТ"), мощность которого составила до 1 млн декалитров десертных и столовых вин в год.
Быстро возводились и модернизировались электростанции, предприятия пищевой промышленности, строительной отрасли.
К концу 30-х годов промышленность давала свыше 55% валовой продукции, выпускаемой в МАССР (в 1928 году — 28%). Индустриальный рост стимулировал развитие городской инфраструктуры, образовательной системы, культурной среды. Быстро увеличивалась численность городских рабочих и служащих. В 1939 году в МАССР их было почти 62 тыс., с 1926 году рост численности горожан составил 3,7 раза.
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Подавляющее большинство рабочих кадров составляли русские и украинцы, значительная часть которых приезжали в Приднестровье из регионов Причерноморья, городов Центральной Украины, РСФСР. По данным переписи 1939 года, численность славянского населения в МАССР возросла до 61%.
Стремительное социально-экономическое развитие Приднестровья несколько замедлилось после упразднения МАССР, объединённой в 1940 году с Бессарабией в Молдавскую Союзную Республику.
В послевоенные годы Приднестровье выполняло в МССР роль, схожую с Донбассом в составе Украины: донор и одновременно локомотив экономического развития, кузница управленческих кадров.
Ситуация в корне изменилась во время распада СССР, когда в Кишинёве был взят курс на создание национального государства, выход из-под власти Москвы, вытеснение приднестровцев из политических элит Молдавии.
В начале 1990-х годов рост противоречий между Кишинёвом и Тирасполем привёл к самоопределению Приднестровской Республики, основополагающими принципами которой и сегодня являются равный статус национальных общин, преобладание русского языка в межнациональных отношениях, ориентация на Россию как гаранта безопасности и главного экономического партнёра.