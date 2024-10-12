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100 лет Молдавской АССР: как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному Приднестровью

100 лет Молдавской АССР: как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному Приднестровью - 12.10.2024 Украина.ру

100 лет Молдавской АССР: как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному Приднестровью

На сессии Всеукраинского Центрального исполнительного комитета 12 октября 1924 года было принято решение о создании в составе УССР молдавской автономной республики. Эта автономия помогла сохраниться бессарабскому культурному своеобразию во времена большевистской украинизации, а сейчас является исторической базой Приднестровской республики

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

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Русскоязычие Приднестровья сформировалось по мере колонизации региона в XIX веке представителями разных народов. Ещё на рубеже XVIII-XIX столетий службу на днестровском рубеже Российской империи последовательно несли Черноморское, Екатеринославское и Бугское казачьи войска, имевшие соответственно малороссийскую, великорусскую и малороссийско-молдавско-балканскую этнические основы.По данным переписи 1897 года, в Тираспольском уезде проживали свыше 240 тыс. жителей, 33% из которых составляли малороссы, почти 25% молдаване, около 17% великороссы, по 10% евреи и немцы, менее 4% — болгары.По итогам Гражданской войны Тираспольский уезд, как и вся Херсонская губерния, а также бывшее Одесское градоначальство были переданы в состав Украинской ССР.В начале 20-х готов большевики приступили к украинизации. Однако уже в середине десятилетия украинизация Приднестровья затормозилась, а затем и вовсе прервалась в связи с образованием здесь Молдавской Автономной Республики.В состав Молдавской республики вошли 11 административных районов УССР, на территории которых проживало более 570 тыс. человек. Молдаване составляли около трети населения МАССР, большую же часть жителей (57%) составляли украинцы и русские. Первым административным центром автономии стал город Балта, затем функции столицы МАССР выполняли Бирзула (позднее Котовск, а ныне город Подольск) и Тирасполь. Автономия обладала своими органами государственной власти, бюджетом, законодательством. Партийная организация республики получила статус Молдавского областного комитета в составе КП(б)У.Инициатива создания новой республики исходила от румынских политических эмигрантов в СССР, а также от советских деятелей бессарабского происхождения. Для продвижения этой идеи была создана инициативная группа, формальным лидером которой стал известный военачальник Григорий Котовский, а идейным вдохновителем Ион Дическу.Их проект предлагал активизировать действия по "поднятию экономического и культурного уровня" молдавского населения в Приднестровье, а также по экспорту революционного движения на Балканы и в Восточную Европу (в т.ч. на Буковину и Галицию). Политико-административное образование в форме Молдавской Республики должно было способствовать достижению этих целей. Авторы подчёркивали, что наиболее приемлемым статусом для предлагаемого государственного образования является Союзная Республика. В перспективе она должна была объединиться с Бессарабией в один административный субъект.Проект получил одобрение в Москве и в Харькове, однако в ходе последовавшего специального изучения этнического состава населения Приднестровья выяснилось, что молдаване составляют здесь не 500-600 тыс. человек, как указывалось в докладной записке, а менее 150 тыс. Кроме того, в значительном числе районов Левобережного Приднестровья украинцы и русские составляют преобладающее население. В апреле 1924 года ЦК КП(б)У постановило "считать создание Молдавской ССР нецелесообразным".Летом 1924 года Иосиф Сталин поручил проработать проблему создания Молдавской республики основному её лоббисту — Михаилу Фрунзе. В тот период Фрунзе был самым высокопоставленным молдаванином в советской иерархии: в 1924 году он возглавил штаб РККА, был избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).Идее Молдавской республики активно противодействовал другой член Реввоенсовета Климент Ворошилов, опасения высказывал также нарком иностранных дел Георгий Чичерин.Политбюро ЦК РКП(б) 29 июля 1924 года постановило: "считать необходимым, прежде всего по политическим соображениям, выделение молдавского населения в специальную автономную республику в составе УССР и предложить ЦК КПУ дать соответствующие директивы украинским советским органам".19 сентября 1924 года Политбюро ЦК КП(б)У постановило образовать МАССР в составе Украины, а через несколько дней (25 сентября) Москва официально одобрила это решение.При обсуждении в Политбюро ЦК РКП(б) решение о создании МАССР было дополнено пунктом, что западной границей автономии определяется не Днестр (фактическая граница СССР с Румынией до 1940 года), а реки Прут и Дунай (поскольку СССР считал Бессарабию советской территорией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 году).Основным языком делопроизводства и образования в ряде районов Приднестровья в 1925 году был определён исключительно молдавский язык. Однако кадров, владеющих этим языком, остро не хватало, отсутствовала литература для обучения молдавскому языку, да и сама грамматика языка ещё только формировалась.Явочным порядком господствующее положение в официальной сфере МАССР занял одинаково понятный всем язык межнационального общения — русский."Молдаванизация" по сути нейтрализовала начавшуюся ранее в Приднестровье украинизацию.В ноябре 1925 году об этом говорил первый ответственный секретарь Молдавского обкома КП(б)У Иосиф Бадеев на республиканской партийной конференции:"До организации Молдавской Республики целый ряд районов и очень много работников украинизировались, а с момента существования Республики они стали русифицироваться. Это, конечно, недопустимо. Вместо того, чтобы молдавские районы — молдаванизировать, а украинские — украинизировать — то вместо этого многие товарищи пошли по пути наименьшего сопротивления и вернулись к русскому языку".Для форсированной "молдаванизации" у маленькой республики попросту не хватало ресурсов. Несмотря на то, что происходило массовое открытие молдавских учебных учреждений, преподавание в них зачастую велось на русском языке.Так в 1933 году ректор Высшей сельскохозяйственной школы республики отчитывался в обком КП(б)У, что в связи с отсутствием достаточного количества кадров преподавателей, владеющих молдавским языком, школа вынуждена вести на русском языке преподавание ряд важных предметов. Это произошло в т.ч. потому что некоторые специалисты, "могущие вести преподавание на молдавском языке — отказались преподавать на молд. языке, мотивируя отказ, что им легче работать на русском языке".Несмотря на все стимулирующие меры государственные органы республиканского, городского и районного уровня продолжали оставаться русскоязычными. В обобщённой информации "о состоянии молдаванизации" в МАССР за 1933 год отмечалось, что целый ряд республиканских учреждений не имеет ни одного сотрудника, владеющего молдавским языком. "…в 1930-31 г.г. мы имели целый ряд центральных учреждений молдаванизированых полностью (ЦИК, приемная ЦИКа, НКЮст, Главснаб, НКПрос и пр.)", однако они перестали его использовать на фоне реформы молдавского языка и перевода его на латинскую графику.Языковая реформа 1932-33 годов, связанная с переводом молдавского языка на латинскую графику поглотила много дефицитных ресурсов, отвлекла внимание республиканского руководства от дальнейшей "молдаванизации" Приднестровья. Схожий эффект имела кампания по возврату молдавского языка на кириллическую основу в конце 1930-х годов.Другим важным фактором, обеспечившим в 20-30-е годы сохранения русскоязычия в Приднестровье, была форсированная индустриализация, также связанная со становлением МАССР.В начале ХХ века Тирасполь, как и другие уездные центры Херсонской губернии, был городом кустарей. Скорее всего, современная столица Приднестровья мало чем отличалась от аграрно-промышленных райцентров Одесской области, если бы советские власти не ставили бы перед собой задачу создания на Днестре привлекательной витрины СССР на Бессарабском и Балканском направлении.Благодаря союзным инвестициям приднестровская промышленность росла стремительными темпами.В 1927-28 годах по сравнению с предыдущим двухлетием число промышленных предприятий в МАССР возросло с 30 до 57, валовый выпуск продукции удвоился. В 1928-30 годах в Тирасполе было возведено одно из 1500 крупнейших предприятий первой пятилетки — консервный завод им. 1 мая. Благодаря техническим новинкам, внедрённым здесь, мощной сырьевой базе через 2 года он вышел на выпуск свыше 18 млн условных банок овощных консервов в год.В этот же период начал работать Тираспольский механический завод им. Кирова, наладивший выпуск грейдер-элеваторов.Было создано крупнейшее в Советском Союзе вино-коньячное производство (известное сегодня под маркой "КВИНТ"), мощность которого составила до 1 млн декалитров десертных и столовых вин в год.Быстро возводились и модернизировались электростанции, предприятия пищевой промышленности, строительной отрасли.К концу 30-х годов промышленность давала свыше 55% валовой продукции, выпускаемой в МАССР (в 1928 году — 28%). Индустриальный рост стимулировал развитие городской инфраструктуры, образовательной системы, культурной среды. Быстро увеличивалась численность городских рабочих и служащих. В 1939 году в МАССР их было почти 62 тыс., с 1926 году рост численности горожан составил 3,7 раза.Подавляющее большинство рабочих кадров составляли русские и украинцы, значительная часть которых приезжали в Приднестровье из регионов Причерноморья, городов Центральной Украины, РСФСР. По данным переписи 1939 года, численность славянского населения в МАССР возросла до 61%.Стремительное социально-экономическое развитие Приднестровья несколько замедлилось после упразднения МАССР, объединённой в 1940 году с Бессарабией в Молдавскую Союзную Республику.В послевоенные годы Приднестровье выполняло в МССР роль, схожую с Донбассом в составе Украины: донор и одновременно локомотив экономического развития, кузница управленческих кадров.Ситуация в корне изменилась во время распада СССР, когда в Кишинёве был взят курс на создание национального государства, выход из-под власти Москвы, вытеснение приднестровцев из политических элит Молдавии.В начале 1990-х годов рост противоречий между Кишинёвом и Тирасполем привёл к самоопределению Приднестровской Республики, основополагающими принципами которой и сегодня являются равный статус национальных общин, преобладание русского языка в межнациональных отношениях, ориентация на Россию как гаранта безопасности и главного экономического партнёра.

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