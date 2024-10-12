https://ukraina.ru/20241012/1058028337.html

Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 12.10.2024 Украина.ру

Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали кризис ВСУ в Торецке (Дзержинске), который берет российская армия вслед за Угледаром. Возобновились также заявления о возможном контрнаступлении ВСУ, для чего, дескать, где-то прячут новые бригады.

2024-10-12T09:10

2024-10-12T09:10

2024-10-12T09:10

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Еще одной темой, которую активно обсуждали, традиционно стала тема массового дезертирства из рядов ВСУ.Военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал украинцам быть готовым к тому, что ВСУ отойдут и из Селидово, и из Торецка. Более того, ВСУ уже потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка.Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов подтверждает, что российские войска штурмуют центр города и пытаются расширять свою зону влияния в направлении северо-восточной части города, обходя агломерацию.При этом, по словам, начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика, в небольшом городе еще остаются около 1200 мирных жителей, которые отказываются от эвакуации.Украинский Telegram-канал "Резидент" полагает, что Торецк падет в течение 10 дней. "Противник сильно давит на этом направлении, а резервов у нас нет. АЗОВ* не принимает активного участия в обороне города, а только совершает рейды на флангах, которые не приносят результата, а больше являются пиар активностями", - пишет "Резидент".Владимир Зеленский 10 октября на встрече с президентом Франции Макроном заявил, что кризис может решить ротация подразделений, поблагодарив Францию за подготовку военнослужащих батальона "Анны киевской".Украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телеканала "Новое время" говорит, что, если смотреть правде в глаза, то в Торецке россияне очень сильно давят и значительное преимущество имеют в силах и средствах. Нехватка людей в ВСУ, говорит эксперт, снова поднимает вопрос о мобилизации.Однако украино-израильский военный эксперт Игаль Левин говорит тому же "Новому времени", что воюющие подразделения не пополняются мобилизованными, как и новой техникой, которых готовят для контрнаступления. "Такое впечатление производит, со стороны смотришь, что Генштаб накапливает силы, ожидая, когда на каком-то моменте Россия начнет пробуксовывать", - говорит Левин.Начальник штаба неонацисткого "Азова" Богдан Кротевич подтверждает, что западную технику и вооружение передают новосозданным бригадам, командир одной из которых провалил контрнаступление в 2023 году.Украинский политолог Вадим Карасев также утверждает, что для нового контрнаступления ВСУ все-таки получат от США разрешение на дальнобойные удары ракетами вглубь РФ. "Разрешение на дальнобойные ракеты надо давать тогда, когда подготовлено наступление. Потому что просто бить по глубине, даже по военным целям, - это не имеет большого военно-оперативного смысла. Надо, чтобы была синергия воздушной операции, ракетной операции или авиационной операции, потому что это надо задействовать F-16, авиапарк, который в Украине собирается потихоньку. И одновременно наземная операция", - рассуждает Карасев. Такое контрнаступление, по его мнению, необходимо, чтобы вселить Западу уверенность, что дело еще не проиграно и проводить его следует до Нового года, пока позволяет погода.Иными словами, ради сохранения кредитной линии Зеленский может попробовать сыграть еще в один контрнаступ, бросая насильно мобилизованных на убой. На этой неделе Зеленского возмутил факт, что на Украине 1,5 миллиона забронированных работников. Кабмин приостановил бронь ,а после аудита многих могут брони лишить, даже если потом некому будет чинить энергосистему и водить поезда.Опальный депутат Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО, утверждает, что в рядах ВСУ новобранцы долго не живут, поэтому Зеленскому и нужно срочно пополнять ряды. По его подсчетам, если сейчас мобилизовать еще 200 000, то до Нового года 140 000 из них либо погибнут, либо дезертируют (уйдут в СОЧ - в самовольное оставление части).Вероятно, это и случилось со значительной частью личного состава 152 бригады, которая воюет на Покровском направлении. На этой неделе родственники украинских военнослужащих забили тревогу и сообщили, что солдаты просто пропали. Одна из украинок записала видео в ТикТок, в котором заявила, что ее 51-летний отец, мобилизованный в июле, служил в 152 бригаде. Пропал без вести на Покровском направлении, куда попал после всего трех недель обучения. Массовую пропажу военнослужащих из этой бригады подтвердил и экс-нардеп Игорь Мосийчук.Под конец недели российские войска активизировали действия по уничтожению украинской группировки в Курской области. Сам рейд на Курскую область с переброской войск с Донбасса украинские власти подавали, как некий ассиметричный ответ, убеждая Запад вмешаться напрямую и не бояться реакции РФ. Теперь же они лишаются и этого козыря.В пятницу 11 октября украинский паблик Deep State сообщил, что ВС РФ продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. "Мы на пороге очередной халепы [беды]", - резюмирует DeepState положение ВСУ на этом направлении.Одни украинские военкоры пишут об угрозе окружения на купянском направлении, а другие – о продвижении российских войск под Запорожьем. "Российские войска применяют ползучую тактику в своих продвижениях на различных участках линии обороны. И, похоже, что их главной целью станет направление Запорожья", - пишет депутат Рады Евгений Шевченко, требуя проводить классическую военную стратегию обороны, поскольку новаторские методы, военный креатив и стандарты НАТО в войне с российской армией не работают.Дело в том, что штабные генералы НАТО отрабатывали на украинцах свои теоретические разработки. Теперь они могут с уверенностью опубликовать в своих работах данные о неэффективности определенного метода, упуская при этом данные о тысячах погибших украинцев, которые это доказали ценой собственной жизни.О том, какие еще темы обсуждали на минувшей неделе на Украине в социальных сетях, СМИ и на кухнях - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и признана в РФ террористической и экстремистской

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эксклюзив, вооруженные силы украины, александр дубинский, владимир зеленский, франция, россия, украина, вадим карасев, "азов", нато, f-16