Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей - 12.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241012/1058051176.html
Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей
Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей - 12.10.2024 Украина.ру
Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей
Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного беглому музыканту Андрею Макаревичу*. Соответствующую жалобу подал сам артист. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
2024-10-12T17:48
2024-10-12T17:49
новости
израиль
россия
украина
макаревич
верховный суд
иноагент
штраф
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0c/1058051058_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_06d5fe2581664a622c5b80ed6f22585b.jpg
Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по отсутствия иноагентсткой маркировки в его постах в "Телеграм". Артист уверен, что ничего не нарушал.Ранее лидера "Машины времени" уже штрафовали на 35 тысяч за аналогичный проступок. И в тот раз артист пытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил решение неизменным.Также музыкант предпринимал попытки добиться исключения своей фамилии из реестра иноагентов. Макаревич дошел до Верховного суда РФ, однако там ему отказали.После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.В сети также ходили слухи, что музыканту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.На днях появилась информация, что сбежал Макаревич* и из Израиля, и уже был замечен в США. Подробности здесь: "Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20240922/1057606107.html
израиль
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0c/1058051058_103:0:770:500_1920x0_80_0_0_d0ab6a3c218be5835c4be35e517636c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, россия, украина, макаревич, верховный суд, иноагент, штраф, суд
Новости, Израиль, Россия, Украина, Макаревич, Верховный Суд, иноагент, штраф, Суд

Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей

17:48 12.10.2024 (обновлено: 17:49 12.10.2024)
 
Читать в
Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного беглому музыканту Андрею Макаревичу*. Соответствующую жалобу подал сам артист. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости

"Зарегистрирована жалоба Макаревича* А.В. по делу об административном правонарушении", - сказали в суде, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена.

Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по отсутствия иноагентсткой маркировки в его постах в "Телеграм". Артист уверен, что ничего не нарушал.
Ранее лидера "Машины времени" уже штрафовали на 35 тысяч за аналогичный проступок. И в тот раз артист пытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил решение неизменным.
Также музыкант предпринимал попытки добиться исключения своей фамилии из реестра иноагентов. Макаревич дошел до Верховного суда РФ, однако там ему отказали.
Макаревич
22 сентября, 14:04
Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом Обосновавшийся за рубежом после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* получил разъяснения российского суда о причинах признания его иностранным агентом. Об этом сообщает информагенство Regnum.
После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.
Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".
Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.
В сети также ходили слухи, что музыканту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.
На днях появилась информация, что сбежал Макаревич* и из Израиля, и уже был замечен в США. Подробности здесь: "Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля.
* Иноагент.
 
НовостиИзраильРоссияУкраинаМакаревичВерховный СудиноагентштрафСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Украину подопрут Арменией и Молдовой. Зеленский просит, Запад, Санду и Пашинян согласны
17:48Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей
17:26"В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"
16:43С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области
16:21Как взорвали Киев и кто за этим стоял: о войне, истории, спецслужбах, пропаганде и Украине - Стоякин
15:59Ролан Быков: жизнь и удивительные фильмы сына махновца
15:53Русский "Искандер" уничтожил судно с европейскими боеприпасами для ВСУ
15:19Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС
14:40Дырявый корабль: в Крыму ответили, что будет с ЕС, если на его борт поднимется Зеленский
14:35...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке
13:10Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок
13:00Джонсон устал от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 октября
12:14"Заложники ситуации": украинские киберспортсмены подчинились запрету на прикосновения к россиянам
11:48Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад
11:29Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник
11:17Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа
10:30Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
10:25Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
09:59Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
09:30Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
Лента новостейМолния