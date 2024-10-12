https://ukraina.ru/20241012/1058051176.html

Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей

Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей - 12.10.2024 Украина.ру

Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей

Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного беглому музыканту Андрею Макаревичу*. Соответствующую жалобу подал сам артист. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости

2024-10-12T17:48

2024-10-12T17:48

2024-10-12T17:49

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Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по отсутствия иноагентсткой маркировки в его постах в "Телеграм". Артист уверен, что ничего не нарушал.Ранее лидера "Машины времени" уже штрафовали на 35 тысяч за аналогичный проступок. И в тот раз артист пытался обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил решение неизменным.Также музыкант предпринимал попытки добиться исключения своей фамилии из реестра иноагентов. Макаревич дошел до Верховного суда РФ, однако там ему отказали.После начала российской военной спецоперации на Украине 69-летний лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих.В сети также ходили слухи, что музыканту приходится выступать на скромных европейских площадках перед русскоговорящими эмигрантами, а Кляйн продолжает зарабатывать на туризме по странам Ближнего Востока и Африки, а также на своем винном магазине.На днях появилась информация, что сбежал Макаревич* и из Израиля, и уже был замечен в США. Подробности здесь: "Его уже и след простыл": Макаревич* сбежал из воюющего Израиля.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20240922/1057606107.html

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