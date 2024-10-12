Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад
Растущее число стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
"Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин - неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир. "Идеалы" Запада, как показывает первая четверть 21 века, если у него и были, то все вышли. Вместо них - агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии", - говорится в его публикации.
На днях Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, из них 24 будут представлены главами государств.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.