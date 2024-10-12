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Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад

Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад - 12.10.2024 Украина.ру

Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад

Растущее число стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2024-10-12T11:48

2024-10-12T11:48

2024-10-12T11:48

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На днях Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Итого, в настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, из них 24 будут представлены главами государств.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.

https://ukraina.ru/20241008/1057950258.html

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