Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад - 12.10.2024 Украина.ру
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Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад
Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад - 12.10.2024 Украина.ру
Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад
Растущее число стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2024-10-12T11:48
2024-10-12T11:48
новости
запад
россия
куба
алексей пушков
владимир путин
брикс
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На днях Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Итого, в настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, из них 24 будут представлены главами государств.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.
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новости, запад, россия, куба, алексей пушков, владимир путин, брикс, саммит
Новости, Запад, Россия, Куба, Алексей Пушков, Владимир Путин, БРИКС, саммит

Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад

11:48 12.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Растущее число стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

"Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин - неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир. "Идеалы" Запада, как показывает первая четверть 21 века, если у него и были, то все вышли. Вместо них - агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии", - говорится в его публикации.

На днях Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Итого, в настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, из них 24 будут представлены главами государств.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября, 10:30
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКСКуба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
Еще по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.
 
НовостиЗападРоссияКубаАлексей ПушковВладимир ПутинБРИКСсаммит
 
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