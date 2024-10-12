https://ukraina.ru/20241012/1058047335.html

Джонсон устал от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 октября

Джонсон устал от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 октября - 12.10.2024 Украина.ру

Джонсон устал от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 октября

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон надеется больше не финансировать Украину. Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2024-10-12T13:00

2024-10-12T13:00

2024-10-12T13:00

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Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон выразил надежду, что на президентских выборах победит Дональд Трамп, который "положит конец" боевым действиям на Украине, а это значит, что финансировать последнюю больше не придётся. Об этом он заявил в интервью интервью Punchbowl News."У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что это не понадобится. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит [президенту РФ Владимиру] Путину и скажет, достаточно. И я думаю, что все в мире устали от этого и хотят, чтобы это разрешилось", – заявил Джонсон.По его словам, в случае победы в выборах президента США Камалы Харрис боевые действия на Украине не окончатся. Победу Харрис он назвал "отчаянным и опасным сценарием".На заявление Джонсона уже отреагировали в России."А что если Путин скажет: "Ещё нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО", - отметил запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объём помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в $242 млрд. По данным главы Госдепа, Соединённые Штаты предоставили $94 млрд, а европейские, азиатские и другие партнеры - $148 млрд.Обстрелы и налётыУтром 12 октября Минобороны РФ рассказало о предотвращённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолётного типа. 17 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 - над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на горловском направлении — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 84 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц, в том числе подростка. Пострадали два сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и сброс ВОП с БПЛА, по Петровскому району Донецка — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 12 октября по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1984 года рождения", - сообщало Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Малая Лепетиха — 6; Князе-Григорьевка — 1; Великая Лепетиха — 1; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 5; Днепряны — 7; Малокаховка — 9; Таврийск — 2; Райское — 4. В результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке поврежден магазин, в Малокаховке повреждены два жилых дома и газовая труба", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Каиры, Каховка, Каменка, Чернянка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский и Разумное, сёлам Ближнее, Весёлая Лопань, Головино, Долбино, Журавлёвка, Красное, Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Салтыково, Таврово и Устинка, хутору Церковный выпущены 25 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 22 беспилотника, из которых 13 сбиты системой ПВО. Повреждены 7 частных домов, газовая труба и 3 автомобиля. Стало известно, что в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил ранение 20 августа в результате обстрела села Ясные Зори. Сегодня утром были ранены три мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По уточнённой информации, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Вся необходимая помощь им оказывается", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Казачье-Рудченское выпущены 7 беспилотников, один из которых был сбит. Был повреждён инфраструктурный объект связи.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, Старый Хутор, а также хутор Бабка атакованы 17 БПЛА, из которых 7 были сбиты системой ПВО. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка, хуторам Екатериновка и Плотвянка выпущено 5 БПЛА. Повреждены 3 частных дома, 2 автомобиля и ГАЗель.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка атакованы с помощью 19 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 7 БПЛА. В селе Безымено в результате атак огнём уничтожены два жилых дома.В Краснояружском районе посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 44 боеприпаса, и совершены атаки с помощью 11 БПЛА, два из которых были сбиты. Повреждены нежилое помещение и административное здание.Над Прохоровским районом системой ПВО был сбит один БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 8 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 15 БПЛА, из которых 8 были сбиты. За прошедший день 9 мирных жителей получили ранения. К большому горю, рано утром один из раненых - мужчина, получивший тяжёлое ранение - скончался в больнице. Пять пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, трое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 6 МКД, 7 частных домов, надворная постройка, 10 гаражей, 27 автомобилей, производственное здание, газовая труба и линия электропередачи", - сообщал губернатор.Кроме того, над Яковлевским городским округом системой ПВО был сбит беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.Позднее, в 10:21, Гладков сообщил о новой атаке украинских военных."Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель. В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь ему оказывается. В посёлке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка", - отметил губернатор.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в 00:17 предупредил об опасности атаки БПЛА. В 05:11 он дал отбой опасности атаки беспилотников. В самой области идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходит в Курской области — в статье Павла Котова "Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, вячеслав гладков, дональд трамп, вооруженные силы украины, сцкк, нато, владимир путин, дмитрий медведев