https://ukraina.ru/20241012/1058048185.html

...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке

...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке - 12.10.2024 Украина.ру

...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке

Искоренение русского языка на государственном уровне на Украине фактически завершилось. Теперь перешли к запрету в быту. Министерство образования и науки Украины поддержало инициативу о запрете общаться на русском языке на переменах в школах

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:36

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Министр Оксен Лисовой считает, что следует предусмотреть возможность "равноценного, равноправного развития языков национальных общностей Евросоюза", но на русский язык это не распространяется, поскольку он "используется как оружие". Только вот оружием "языковой вопрос" стал в руках украинском власти, направленным против граждан собственной страны. Именно украинские власти уже много лет методично стравливают граждан Харькова и Львова, Тернополя и Одессы. Вот недавно радикальные взгляды в этом вопросе Ирины Фарион стоили ей жизни. Она, напомним, обвинила военнослужащих в "зраде" за общение на русском языке. И ее убили.Нарастание ненависти и нетерпимости по языковому признаку сейчас переносят с улиц и чиновничьих кабинетов в школы. Этот процесс вполне укладывается в генеральную идеологию построения новой идентичности украинцев. По сути дела следование нацистской идеологии. Но почему-то в этом процессе украинцев становится все меньше. Сам министр Лисовой пожаловался, что старшеклассники массово выезжают заграницу, чтобы подготовиться к обучению там. И избежать мобилизации, то есть участия в войне против России. Так что же происходит на Украине с языками и идентичностью? Свои мнения по этому вопросу в соцсетях высказывают эксперты, как украинские, так и российские.Политолог Константин БондаренкоНикто не делает для развития русского языка больше, чем нынешние украинские власти. Введение драконовских норм, запрещающих употребление русского языка даже в живом общении, очень скоро приведет к тому, что молодежь будет использовать именно русский как форму бунта, как вызов системе. Понятное дело, я имею в виду ситуацию в городском сегменте населения, за исключением Западной Украины. Таким образом, через несколько лет украинский язык в молодежной среде станет таким себе арго юных конформистов, которых обычно не любят девушки, а парни-ровесники при каждом удобном случае поколачивают. Для нормального развития языка нужны не циркуляры и нормативные акты, а свободная конкуренция. Иначе лингвистически-бюрократические процессы обречены на провал. Вы заметили, что борьба за украинский язык не сопровождается развитием украинской литературы, украинского кино и т.д. (а я за этим процессом слежу очень внимательно). Нет заметных явлений: последняя волна подъема украинской культуры приходится на начало 90-х годов ХХ века. А дальше - серость. Искусственное насаждение украинского языка дает о себе знать. Кампанейщина вокруг языковых вопросов закончится тем, что Лисовому, Кременю и прочим "украинизаторам" еще выпишут премии от "Россотрудничества". За успешно проделанную работу - усиление позиций русского языка в Украине путем максимальной дискредитации украинского языка. Как сказал бы Александр ІІІ, "у России есть три союзника - ее армия, ее флот и дебилы во власти у противника".Общественный деятель Татьяна МонтянСтаршеклассники бегут из Украины. Министр образования Салорейха Оксен Лисовой заявил, что наблюдается массовый отъезд из Украины мальчиков, учащихся в 10-11 классах. Министр добавил, что их пытаются убедить остаться в стране различными способами, но пока что не особенно успешно. Способом решения проблемы Лисовой считает создание "системы качественного профессионального и высшего образования", которое якобы побудит юношей оставаться в стране. Нет, господин министр, это так не работает: мальчиков вывозят из страны накануне совершеннолетия не потому, что им некуда пойти учиться, а потому, что после его наступления выезд для них будет закрыт, а в перспективе маячит отправка в окопы (в том, что призывной возраст понизят и рано или поздно будут могилизировать прямо с 18, не сомневается практически никто - вопрос времени). Ну а уровень образования и его качество для пушечного мяса играет не слишком большую роль. А, да, ещё Лисовой заявил, что министерство полностью поддерживает внесённый в Раду законопроект о полном запрете использования русского языка в школах. Если законопроект примут, то разговаривать на русском между собой школьникам нельзя будет даже на переменах и в туалетах. Наверное, эта мера тоже призвана убедить детей из русскоязычных регионов и их родителей оставаться в Украине?Народный депутат Максим БужанскийПолучается, по мнению министра образования, плагиатора, кравшего деньги из бюджета в виде надбавок за ученую степень, от которой он, единственный в стране, отказался, когда запахло жареным при проверке, беседа двух первоклашек на перемене на русском языке угрожает украинскому языку. Угрожает больше, чем министр образования- полный идиот, плагиатор и присвоенец незаслуженных бюджетных денег.Журналист Макс Назаровзапугать ребенка со школы этим языком, агрессивно втюхать ему, что он моноукраинец, а родители его, если вдруг русскоязычные – враги, а потом начнется эра павликов морозовых. уже началась.Политический аналитик Юрий РоманенкоМинистра образования не волнует, что учитель начальных классов в Киеве получает зарплату как поломойка. Его волнует на каком языке дети на переменах говорят. Министр, который является просто очередной прокладкой аля-Мустафа, которая прикрывает распил бабла в его ведомстве, не волнуется, что скоро раздерибанят земли университетов, потому что под это уже создали базу. И тот же министр озабочен, что мальчики старших классов выезжают из Украины. И заявляет, что остановить отток детей может качественное образование. Клоун, люди не хотят жить в концлагере, где дегенераты с одной извилиной решают на каком языке говорить и кому и сколько отстегивать за хотелки, которые чиновники придумывают. Коррупционные самокастраты сожрали Украину. Осталась выпотрошенная, залитая кровью оболочка, а страны уже нет. Удивительный пример самого тупого коллективного самоубийства. Войдет в анналы истории.На самом деле, инициатива Лисового и Ко по запрету русского языка на переменах с детства приучает детей игнорировать государство, отличающееся оголтелым идиотизмом. Эти современные хунвейбины так увлеклись декоммунизацией, что воспроизводят худшую пародию на СССР. Помню в прошлом учебном году в школе пытались запретить детям говорить на русском языке на переменках. Дети начали логично спрашивать, а зачем им этот треш. На что им сказали, что это язык предателей. И тут одна девочка говорит: "То есть вы хотите сказать, что мой русскоязычный папа, который от и до прошел Бахмут, а теперь воюет в Часовом Яру, предатель?". И тут учительнице пришлось глотнуть. Ибо, что на это можно сказать? Собственно, все понимают, что чушь, что чушь эта выполняться не будет, просто дети получат еще один аргумент валить из этого маразма подальше. Резюме: Через несколько лет имеем страну без детей, населенную безумными стариками, которые больше 30 лет ломали копья по поводу мови и как ее спасти. А по факту профукали все: и ядерное оружие, и промышленность, и образование, и территории, и, самое главное, людей. Ну, умерла, так умерла.О том, что особенно горячо обсуждали на минувшей неделе на Украине - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"

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украина, харьков, львов, ирина фарион, константин бондаренко, татьяна монтян, россотрудничество, рада, эксклюзив