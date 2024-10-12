https://ukraina.ru/20241012/1058050029.html

Как взорвали Киев и кто за этим стоял: о войне, истории, спецслужбах, пропаганде и Украине - Стоякин

Как взорвали Киев и кто за этим стоял: о войне, истории, спецслужбах, пропаганде и Украине - Стоякин - 12.10.2024 Украина.ру

Как взорвали Киев и кто за этим стоял: о войне, истории, спецслужбах, пропаганде и Украине - Стоякин

В новом проекте мультимедийного издания Украина.ру "Курсив авторский" политолог, историк, автор нашего издания Василий Стоякин рассказал о событиях,... Украина.ру, 12.10.2024

2024-10-12T16:21

2024-10-12T16:21

2024-10-12T16:22

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В новом проекте мультимедийного издания Украина.ру "Курсив авторский" политолог, историк, автор нашего издания Василий Стоякин рассказал о событиях, произошедших в Киеве в 1941 году. Кто устроил загадочный взрыв в столице советской Украины? Для чего это было сделано? Какие параллели можно провести с сегодняшним днём? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из нашего видео.Подробности читайте в материале Василия Стоякина на сайте Украина.ру "Как взорвали Киев".❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.#Cтоякин #взрыв #Киев #история #Украина #Россия #СССР #Германия #нацизм #диверсанты #партизаны #Харьков #Жуков #фашисты #Сталинград #Днепр #мосты #подрыв #электростанции #церкви #театры #крещатик #мины #радио #Днепрогэс #пожар #политика #спецслужбы #разрушения #Мариуполь #Ахметов #порт #заводы #украинизация #Замдыханов #война Telegram-канал Василия Стоякина: t.me/stoyakin_v Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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новости, украина, киев, ссср, василий стоякин, украина.ру, спецслужба, пропаганда