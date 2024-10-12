Как взорвали Киев и кто за этим стоял: о войне, истории, спецслужбах, пропаганде и Украине - Стоякин
16:21 12.10.2024 (обновлено: 16:22 12.10.2024)
В новом проекте мультимедийного издания Украина.ру "Курсив авторский" политолог, историк, автор нашего издания Василий Стоякин рассказал о событиях, произошедших в Киеве в 1941 году. Кто устроил загадочный взрыв в столице советской Украины? Для чего это было сделано? Какие параллели можно провести с сегодняшним днём? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из нашего видео.
Подробности читайте в материале Василия Стоякина на сайте Украина.ру "Как взорвали Киев".
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Telegram-канал Василия Стоякина: t.me/stoyakin_v
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru