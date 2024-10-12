https://ukraina.ru/20241012/1058045793.html
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности - 12.10.2024 Украина.ру
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
Леонид Соловьев, адвокат экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, предпринял попытку оспорить соответствующее заявив, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
2024-10-12T09:59
2024-10-12T09:59
2024-10-12T09:59
новости
россия
испания
украина
михаил шац
телеведущий
суд
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055762353_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_62df10c42551e3574a7343c3eb2a4cbe.jpg.webp
Соловьев настаивает, что оснований для судебного преследования Лазаревой* нет, он также отметил, что бывшая телеведущая не признает свою вину в части оправдания терроризма.Также он не стал оспаривать, что его подзащитная находится за пределами РФ, однако местонахождение Лазаревой* не назвал."Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено. Указывает (адвокат. - Ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - говорится в документах суда.Также известно, что Лазарева* задолжала в РФ более 42 800 рублей - штраф по административному правонарушению.2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.Накануне экс-телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Подробнее здесь - Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20241011/1058027548.html
россия
испания
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055762353_0:0:1197:897_1920x0_80_0_0_dde758e3abbbab93f44cd4a4cb70c386.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, испания, украина, михаил шац, телеведущий, суд, терроризм
Новости, Россия, Испания, Украина, Михаил Шац, телеведущий, Суд, терроризм
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
Леонид Соловьев, адвокат экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, предпринял попытку оспорить соответствующее заявив, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
Соловьев настаивает, что оснований для судебного преследования Лазаревой* нет, он также отметил, что бывшая телеведущая не признает свою вину в части оправдания терроризма.
"Нет, вину не признает", - сказал защитник.
Также он не стал оспаривать, что его подзащитная находится за пределами РФ
, однако местонахождение Лазаревой* не назвал.
"Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено. Указывает (адвокат. - Ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - говорится в документах суда.
Также известно, что Лазарева* задолжала в РФ более 42 800 рублей - штраф по административному правонарушению.
2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац
* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины
. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании
.
Накануне экс-телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.
В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России
.