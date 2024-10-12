Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности - 12.10.2024 Украина.ру
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Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности - 12.10.2024 Украина.ру
Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
Леонид Соловьев, адвокат экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, предпринял попытку оспорить соответствующее заявив, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
2024-10-12T09:59
2024-10-12T09:59
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Соловьев настаивает, что оснований для судебного преследования Лазаревой* нет, он также отметил, что бывшая телеведущая не признает свою вину в части оправдания терроризма.Также он не стал оспаривать, что его подзащитная находится за пределами РФ, однако местонахождение Лазаревой* не назвал."Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено. Указывает (адвокат. - Ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - говорится в документах суда.Также известно, что Лазарева* задолжала в РФ более 42 800 рублей - штраф по административному правонарушению.2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.Накануне экс-телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Подробнее здесь - Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма.* Иноагент.
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Новости, Россия, Испания, Украина, Михаил Шац, телеведущий, Суд, терроризм

Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности

09:59 12.10.2024
 
Лазарева
Лазарева
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Леонид Соловьев, адвокат экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, предпринял попытку оспорить соответствующее заявив, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
Соловьев настаивает, что оснований для судебного преследования Лазаревой* нет, он также отметил, что бывшая телеведущая не признает свою вину в части оправдания терроризма.
"Нет, вину не признает", - сказал защитник.
Также он не стал оспаривать, что его подзащитная находится за пределами РФ, однако местонахождение Лазаревой* не назвал.
"Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено. Указывает (адвокат. - Ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - говорится в документах суда.
Также известно, что Лазарева* задолжала в РФ более 42 800 рублей - штраф по административному правонарушению.
Татьяна Лазарева
Вчера, 12:34
Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризмуЭкс-телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы
2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.
Накануне экс-телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.
В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Подробнее здесь - Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма.
* Иноагент.
 
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