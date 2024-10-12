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Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа

Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа - 12.10.2024 Украина.ру

Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа

Владимир Зеленский делает все, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным в том числе и с приходом к власти Дональда Трампа. Такую мысль высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене

2024-10-12T11:17

2024-10-12T11:17

2024-10-12T11:17

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Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.Интересно, что в конце сентября Трамп публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому"."Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".Этим словам Трампа предшествовал визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где главарь киевского режима не только открыто агитировал за демократа Камалу Харрис, но и критиковал Трампа. Многие эксперты тогда отметили, что таким образом Зеленский сжег последний республиканский мост.Тот факт, что Зеленский делает все возможное для затягивания войны отмечают многие эксперты. В числе последних доводов в пользу этой версии - недавняя отмена саммита мира, планировавшегося на ноябрь.Первый саммит прошел без участия России, а на второй - в ноябре - Зеленский обещал все же пригласить представителей Москвы. Однако на днях стало известно, что мероприятие не состоится.Чуть позже появилась информация, что мирную конференцию все же проведут, но, скорее всего, только к концу текущего года. Тем временем, заявили в Киеве, на Украине подумают, "какие требования предъявить России".Еще по теме: Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине.

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, заговор