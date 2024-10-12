Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа - 12.10.2024 Украина.ру
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Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа
Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа - 12.10.2024 Украина.ру
Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа
Владимир Зеленский делает все, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным в том числе и с приходом к власти Дональда Трампа. Такую мысль высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене
2024-10-12T11:17
2024-10-12T11:17
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Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.Интересно, что в конце сентября Трамп публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому"."Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".Этим словам Трампа предшествовал визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где главарь киевского режима не только открыто агитировал за демократа Камалу Харрис, но и критиковал Трампа. Многие эксперты тогда отметили, что таким образом Зеленский сжег последний республиканский мост.Тот факт, что Зеленский делает все возможное для затягивания войны отмечают многие эксперты. В числе последних доводов в пользу этой версии - недавняя отмена саммита мира, планировавшегося на ноябрь.Первый саммит прошел без участия России, а на второй - в ноябре - Зеленский обещал все же пригласить представителей Москвы. Однако на днях стало известно, что мероприятие не состоится.Чуть позже появилась информация, что мирную конференцию все же проведут, но, скорее всего, только к концу текущего года. Тем временем, заявили в Киеве, на Украине подумают, "какие требования предъявить России".Еще по теме: Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, заговор
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада, заговор

Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа

11:17 12.10.2024
 
Зеленский и Трамп
Зеленский и Трамп
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Владимир Зеленский делает все, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным в том числе и с приходом к власти Дональда Трампа. Такую мысль высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене

"Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана - сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения. Отсюда первый пункт “плана победы” - вступление Украины в НАТО. А второй - разрешения на удары “дальнобоем”. Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", - уверен Дубинский.

Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.
Интересно, что в конце сентября Трамп публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому".
"Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
24 сентября, 09:44
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотретьВладимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".
Этим словам Трампа предшествовал визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где главарь киевского режима не только открыто агитировал за демократа Камалу Харрис, но и критиковал Трампа. Многие эксперты тогда отметили, что таким образом Зеленский сжег последний республиканский мост.
Зеленский Трамп
26 сентября, 11:27
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Тот факт, что Зеленский делает все возможное для затягивания войны отмечают многие эксперты. В числе последних доводов в пользу этой версии - недавняя отмена саммита мира, планировавшегося на ноябрь.
Первый саммит прошел без участия России, а на второй - в ноябре - Зеленский обещал все же пригласить представителей Москвы. Однако на днях стало известно, что мероприятие не состоится.
Чуть позже появилась информация, что мирную конференцию все же проведут, но, скорее всего, только к концу текущего года. Тем временем, заявили в Киеве, на Украине подумают, "какие требования предъявить России".
9 октября, 16:12
Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
Еще по теме: Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Радазаговор
 
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