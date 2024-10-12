https://ukraina.ru/20241012/1058050824.html

"В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"

"В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами" - 12.10.2024 Украина.ру

"В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"

Попытка НАТО запугать демонстрацией своей ядерной мощи не приведет к результату. Нынешние действия альянса лишь подогревают ядерную эскалацию. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

2024-10-12T17:26

2024-10-12T17:26

2024-10-12T17:26

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Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте объявил, что в понедельник стартуют ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.Параллельно депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" также заявила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине грозит ядерной войной, ведь если Россию "доведут до ручки", она будет вынуждена ответить.Вагенкнехт подчеркнула, что Москва многократно сигнализировала, что не хочет видеть солдат США у своих границ, а их еще до начала СВО на Украине находилось не менее четырех тысяч. Именно это, уверена немецкий депутат, и стало причиной активных действий со стороны Кремля.С этим мнением согласны и многие немцы. Накануне были опубликованы результаты свежего опроса институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки.Однако Шольц не услышал мнение своих граждан и в пятницу, 11 октября, на встрече с Зеленским объявил, что Берлин передал Киеву ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро. В него вошли в том числе ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что озвученные президентом уточнения в ядерную доктрину России стоит считать определенным сигналом недружественным страна.Большинство западных СМИ восприняли эти изменения как угрозу, однако многие из них все же отметили, что действия России вполне ожидаемы, так как происходят на фоне обсуждения потенциальных ударов дальнобойными ракетами по территории РФ.В мае в России прошли внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах были задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Другие темы: Пушков назвал мероприятие в России, которое разгневало Запад.

https://ukraina.ru/20241012/1058047708.html

https://ukraina.ru/20240926/1057704225.html

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, рютте, олаф шольц, нато, бундестаг, слуцкий леонид, государственная дума рф, ядерное оружие