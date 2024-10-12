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С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области

С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области - 12.10.2024 Украина.ру

С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области

Военные следователи РФ зафиксировали факты убийств мирных жителей Курской области украинскими военными и наемниками, совершенных с особой жестокостью. Об этом 12 октября сообщили военно-следственные органы

2024-10-12T16:43

2024-10-12T16:43

2024-10-12T16:43

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В том числе речь идет об эпизоде, произошедшем в августе. текущего года. Тогда украинские военные из 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад и других формирований на территории Суджанского района Курской области с особой жестокостью убили не менее трех мирных жителей.Известно, что ВСУ прицельно стреляли по пункту эвакуации мирных жителей на территории Большесолдатского района области, поджигали жилые дома селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями и других районах региона. В том числе сообщается, что украинские военные также жестоко расправлялись в том числе и с детьми.В октябре украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций, но сами были уничтожены мотострелками 44-го армейского корпуса ВС РФ.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион. По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 22 тысяч человек.Еще по теме: В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района и В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата".

https://ukraina.ru/20241006/1057916014.html

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новости, курская область, россия, всу, мирные жители