С особой жестокостью: следствие зафиксировало расправы над жителями Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Военные следователи РФ зафиксировали факты убийств мирных жителей Курской области украинскими военными и наемниками, совершенных с особой жестокостью. Об этом 12 октября сообщили военно-следственные органы
В том числе речь идет об эпизоде, произошедшем в августе. текущего года. Тогда украинские военные из 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад и других формирований на территории Суджанского района Курской области с особой жестокостью убили не менее трех мирных жителей.
Известно, что ВСУ прицельно стреляли по пункту эвакуации мирных жителей на территории Большесолдатского района области, поджигали жилые дома селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями и других районах региона. В том числе сообщается, что украинские военные также жестоко расправлялись в том числе и с детьми.
6 октября, 17:11"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Курской области. Об этом 6 октября сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ
В октябре украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций, но сами были уничтожены мотострелками 44-го армейского корпуса ВС РФ.
6 октября, 12:16Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области Украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций и сами были уничтожены. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион. По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 22 тысяч человек.