https://ukraina.ru/20231113/1050979430.html
Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам
Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам - 13.11.2023 Украина.ру
Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам
Украинские военнослужащие, взятые в плен при попытке высадиться на левый берег Днепра, обратились к своим сослуживцам с призывом "сложить оружие и разойтись по домам". Видеообращение военнопленных опубликовало 13 ноября Минобороны РФ.
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
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потери всу
военнопленные
днр
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"Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам", - сообщили матросы 1 и 2 роты 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ.Украинские морпехи сообщили о достойном к ним отношении в плену. По их словам, их не избивают, кормят.Ранее Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ под предлогом возможного использования этой информации "Россией". В октябре министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом контрнаступления ВСУ, украинские потери в живой силе превысили 90 тыс. человек.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, военнопленные, днр, контрнаступление
Новости, ВСУ, потери ВСУ, военнопленные, ДНР, контрнаступление
Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам
Украинские военнослужащие, взятые в плен при попытке высадиться на левый берег Днепра, обратились к своим сослуживцам с призывом "сложить оружие и разойтись по домам". Видеообращение военнопленных опубликовало 13 ноября Минобороны РФ.
"Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам", - сообщили матросы 1 и 2 роты 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ.
Украинские морпехи сообщили о достойном к ним отношении в плену. По их словам, их не избивают, кормят.
Ранее Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ под предлогом возможного использования этой информации "Россией". В октябре министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом контрнаступления ВСУ, украинские потери в живой силе превысили 90 тыс. человек.