https://ukraina.ru/20231113/1050979430.html

Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам

Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам - 13.11.2023 Украина.ру

Украинские военнослужащие призвали своих сослуживцев разойтись по домам

Украинские военнослужащие, взятые в плен при попытке высадиться на левый берег Днепра, обратились к своим сослуживцам с призывом "сложить оружие и разойтись по домам". Видеообращение военнопленных опубликовало 13 ноября Минобороны РФ.

2023-11-13T13:55

2023-11-13T13:55

2023-11-13T13:55

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"Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам", - сообщили матросы 1 и 2 роты 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ.Украинские морпехи сообщили о достойном к ним отношении в плену. По их словам, их не избивают, кормят.Ранее Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ под предлогом возможного использования этой информации "Россией". В октябре министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом контрнаступления ВСУ, украинские потери в живой силе превысили 90 тыс. человек.

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новости, всу, потери всу, военнопленные, днр, контрнаступление